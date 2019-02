A trecut Valentine’s Day, dar forfota de a căuta cadouri prin magazine continuă. Asta pentru că pe 24 februarie sunt Dragobetele și trebuie să se aleagă din nou niște daruri menite să încânte.

Dacă ai nevoie de idei de cadouri pentru Dragobete, să știi că ai nimerit bine - am făcut noi niște căutări și facem propuneri dintre cele mai cool. Nu ne-am limitat la darurile clasice, ci ne-am orientat către produse care să fie atât utile, cât și frumoase, atrăgătoare. Plus că am ținut cont să ne limităm la un buget care să nu facă achiziția imposibilă.

Așadar, fără alte introduceri, găsești mai jos câteva sugestii cu care să o surprinzi și cucerești anul acesta.

Cadouri de Dragobete cu inspirație românească

Pantofi personalizați cu motive rustice

Cine spune că pantofii pentru damă sunt plictisitori, cu siguranță nu a văzut vreodată încălțăminte pictată manual cu detalii dintre cele mai interesante. De Dragobete credem că poți oferi un astfel de cadou - promovezi ceva inedit, iar ea se folosește de ceva cool cu care să se mândrească prin defilări. Noi am găsit niște pantofi negri făcuți la comandă, din piele naturală întoarsă și cu toc înalt gros - se evidențiază prin combinațiile de tonuri și stilul ușor baroc.

Geantă românească pictată

Pentru că Dragobete înseamnă o sărbătoare românească și pentru că femeilor le plac accesoriile - niciodată nu sunt suficiente - un cadou foarte fain ar fi o geantă românească pictată. Desigur, sunt diverse opțiuni pe piață, dar ne-am orientat către un model practic, o poșetă micuță din piele și cu decorații discrete, ca să se poată purta mai ales la ocaziile speciale.

Ie tradiţională românească cusută manual

Pentru că, așa cum spuneam, ne place să asociem Dragobetele cu plaiul mioritic, credem că un cadou potrivit pentru această sărbătoare a iubirii ar putea fi o ie. Și nu oricum - ci una cusută manual cu detalii autentice. Pentru că nu ne-am putut decide asupra unui singur model, îți spunem că ai de unde alege - cu mâneci lungi, cu mâneci scurte sau trei sferturi și într-o varietate de culori.

Ca să îți faci o idee, noi am găsit o bluză albă de bumbac, împodobită cu broderii roșii în motive populare românești - pe piept și mâneci.

Ceea ce ne duce cumva cu gândul la Mărțișor, o altă sărbătoare care încă este susținută cu fidelitate de populația țării.

Daruri haioase și practice pentru femei de Dragobete

Tonomat pentru bomboane

Din categoria cadouri atipice de Dragobete pentru ea, propunem un tonomat pentru bomboane, unul care este amuzant, practic și… dulce.

Asta pentru că este un joc mecanic care include bomboane (nu sunt incluse), pe care le poți avea doar în baza testării dibăciei, pentru că trebuie să le prinzi cu un clește atașat sus, ca o macara, controlată prin 3 manete. Pe lângă faptul că îi poți oferi multe atenții dulci, o vei și distra cu ceva aparte. Oh, și aparatul are și opțiunea de a cânta o melodie ceea ce presupune că poți alege pentru ea ceva romantic.

Fondue în formă de inimă

Ca să rămânem în sfera darurilor de Valentine’s Day, dar unele ceva mai inspirate, de Dragobete recomandăm și un fondue în formă de inimă. Concret, este ceva de care vă puteți bucura amândoi, dar cu siguranță că o va încânta mai mult pe ea, mai ales dacă îi place ciocolata. Acest produs ajută la prepararea ciocolatei calde, după ce o încălzește la lumina unei lumânări sub formă de inimă. Are un efect romantic - lumină, dulce, formă, culoare - va rămâne și un accesoriu decorativ fain chiar și când nu se folosește, amintindu-i de un gest aparte.

Aranjament din elemente naturale: cupola din sticlă cu înger decorativ și flori

Dacă totuși vrei să îi oferi flori de Dragobete, ai putea alege ca anul ăsta să oferi ceva original. Ne-am gândit la o cupolă într-un aranjament floral elegant, care adăpostește atât ornamente chic, cât și plante. Poate fi o confirmare a cât de importantă este ea pentru tine, dar și o atenție aparte - include doi ursuleți și un înger din lemn, dispuși pe un blat, alături de câteva plante alese cu grijă.

