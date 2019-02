Citiți o rugăciune care ne calmează sufletul în vremuri tulburi și îndepărtează stresul, grijile și anxietățile din inimile noastre. Deși joia este o zi cu o energie puternică, în care se crede că, mai mult ca în orice zi a săptămânii, rugăciunile pentru liniștea și pacea sufletului sunt ascultate, ea se poate rosti oricând simțiți nevoia.

Rugăciune pentru îndepărtarea stresului, a îngrijorărilor și a anxietățiii

Doamne, ghidează-mă și arată-mi calea cu Lumina ta.

Din eternitatea, iubirea și abundența Ta, Tu știi și vezi tot. Știi și vezi toate lucrurile prin care trec, toate lucrurile pe care trebuie să le îndeplinesc și tot ce este în mintea, în sufletul și în viața mea. Îți mulțumesc pentru toate darurile pe care mi le-ai oferit și pe care în acest moment nu le mai pot vedea fiindcă inima mea a fost acaparată de griji. Ajută-mă să mă reconectez la iubirea, sănătatea și energia ta divină și să pot spune din nou, cu tot sufletul: “Îți mulțumesc”. Ajută-mă să găsesc odihna în ființa ta astfel încât să pot face ceea ce am de făcut cu inima liniștită și ușoară. Te rog că mâinile tale atotputernice vindecătoare să tămăduiască ființa mea plină de anxietate. Pentru tot ceea ce tu poți, îndepărtează de la mine toate durerile, îngrijorarea, tulburarea și teamă.

Fie că puterea ta să depășească epuizarea mea. Fie ca iubirea ta să fie mai mare decât ostilitatea mea. Fie că speranța ta să acopere apatia mea. Fie ca lumina ta să învingă întunericul din inima ta. Fie că înțelepciunea ta să ia locul confuziei mele. Fie că pacea ta să înlocuiască frământările mele. Fie ca adevărul tău să fie mai mare decât închipuirile mele. Ajută-mă să renasc. Îngăduie ca odihnă și armonia să se aștearnă în inima mea, iar gândurile mele să se transforme astfel încât să pot face greutăților și provocărilor și să aduc slava ta în lucrările mele.

Fii în cuvintele pe care le vorbesc. Fii libertatea mea. Fii în ceea ce sunt și în fiecare persoană pe care o întâlnesc. Fii cu mine când traversez aceste ape tulburi. Luminează-mă cu lumina ta eternă, mângâie-mă cu bunătatea ta, lasă-mă să mă refugiez în brațele tale vindecătoare și atotputernice. Dezgheață inima mea înlemnită de spaimă și deznădejea mea și îngăduie-mi să văd căldura ta.

Fii alături de mine în aceste vremuri tulburi când inima mea este ca o mare învolburată, iar sufletul meu este șovăitor. Fii cu mine și ajută-mă să duc aceste bătălii care se dau în interiorul meu. Ajută-mă să îmi găsesc echilibrul și să se risipească aceste îngrijorări care au pus stăpânire pe mine. Întărește-mă cu Grația ta divină și așterne pacea în sufletul meu astfel încât să mă eliberez de toată anxietatea și grijile inutile. Îți împărtășesc acum fiecare gând plin de anxietate fiindcă știu că tu mă înțelegi. Nu sunt singur fiindcă te am pe tine. Tu îmi ești adăpost și iubirea ta mă face să mă simt în siguranță, iar adevărul tău mă eliberează.

Ajută-mă să văd totul din perspectiva ta. Arată-mi ce să fac și ce să nu fac, ajută-mă să văd binele și posibilitățile neașteptate. Alungă întristarea sufletului și ceața din mintea mea și umple-mi din nou inima de puterea și entuziasmul tău. Iartă-mă pentru toate momentele în care am încercat să preiau controlul chiar și asupra lucrurilor care nu țin de mine și m-am împovărat de greutatea lor. Iartă-mă că am lăsat problemele și situațiile să mă acapareze și nu m-am lăsat călăuzit de voia ta divină. Iartă-mă pentru toate deciziile, acțiunile, cuvintele sau atitudinea care mi-au secat izvorul vieții și al bucuriei. Iartă-mă că am uitat că Tu lucrezi în favoarea mea, în feluri pe care eu nu le pot cuprinde. Așa cum tu mă ierți și îmi oferi puterea de a schimba așa iert și eu fiecare persoană care m-a adus aici.

Astăzi, aștern grijile și sursele de stres și neliniște la picioarele tale. Tu ești cu mine oriunde m-aș duce. Astăzi, acum, știu că tu ai grijă de mine și că puterea ta lucrează în mod miraculos în viața mea. Știu că dacă apare o problemă, tu îmi dai și resursele necesare să le rezolv. Tu ești scutul meu, puterea mea, scăparea mea. Astăzi, acum, liniștea sufletului și pacea minții revin înapoi la mine. Îți mulțumesc mult, Doamne.



