Empowerment–ul liderilor feminini la The Woman

Christine Van Loo este dovada clară că oamenii obișnuiți pot realiza extraordinarul. O vei întâlni în cadrul Conferinței de Leadership Feminin The Woman din 29 martie 2019 la Cluj-Napoca, în calitate de speaker.

Recunoscută de-a lungul timpului ca Female Olympic Athlete of the Year for Sports Acrobatics, Christine Van Loo, acrobat american, a fost 7 ani la rând campioană națională în acro-gimnastică, recunoscută la nivel mondial și este atletul campion care performează anual în fața a peste 250.000 oameni. Este acrobat de top la "Cirque de la Symphonie”, fondator & CEO VisionAerialist, LLC, a colaborat cu Britney Spears, a deschis spectacolul lui Paul McCartney și surprinde cu fiecare eveniment prin energia sa debordantă și talentul său.

”Învățând să cred în mine însămi, mai ales pentru că am început încă din copilărie să fiu atlet, am descoperit că fiecare experiență extraordinară a devenit posibilă prin acest lucru. Ca lider al schimbării, iubesc să ajut femeile să își dezvolte încrederea în propria persoană pentru a reuși să-și depășească astfel propriile limite”, spune Christine.

Liderul feminin care are în management peste 10.000 de însoțitori de bord: dr. Nevin Çolak, speaker în primăvara lui 2019 la The Woman

Când vine vorba de engagement, vorbim despre dr. Nevin Çolak, care și-a început cariera în anul 1993 la Turkish Airlines cu toată energia, curiozitatea și dorința de a descoperi lumea. După 17 ani petrecuți ca și Cabin Crew în zborurile companiei, a continuat să lucreze pe posturi precum Cabin Training Instructor, Planning Chief si Cabin Training Manager.

În prezent, ocupă o poziție de top management, fiind Senior Vice-Președinte pentru peste 10.000 de însoțitori de bord ai Turkish Airlines Inc. și este în echipă de mai bine de 25 ani.

Dacă ar fi să denumească ce reprezintă pentru ea un lider al schimbării, dr. Nevin Çolak ar puncta „3 principii ale schimbării: a crede în misiune – mindset-ul, a planifica misiunea – disciplina, a comunica viziunea – engagement-ul.”

Despre The Woman - Conferința de Leadership Feminin 2019

The Woman motivează, educă și susține acele femei #LeadersofChange, care au puterea de a inspira constant și a conecta business-uri și relațiile de business, atât prin Conferința de Leadership Feminin The Woman, cât și prin The Woman Magazine.

#thewoman: (subst. fem.) amplificator de voci și promotor al ideilor care au schimbat lumea prin manifestarea ambițioasă a femeilor lider

Înscrierile pentru conferință continuă pe site-ul oficial: www.thewoman.ro/conference.

Organizatorii anunță activări inedite, într-o locație nouă, la Wonderland Cluj Resort, și un nou format de eveniment, alături de Gala de decernare a Premiilor The Woman.

