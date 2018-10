Top 3 idei inedite de cadouri pentru cei care iubesc vacantele si calatoriile

Partenerul tau de viata sau cel mai bun prieten al tau este cel mai mare fan al calatoriilor in jurul lumii, in locatii diverse si pline de provocari specifice vacantelor? Acesta pare a fi mereu dispus sa evadeze din orasul in care locuiti, pentru a descoperi o noua locatie de vis, despre care sa povesteasca tuturor prietenilor vostri?

Nu exista loc in care nu ar vrea sa mearga, cat timp vorbim de aer liber si o gasca de prieteni care sa il insoteasca? Atunci un lucru este cert: de ziua lui sau pentru orice alta ocazie speciala, nu poti alege un cadou mai potrivit decat un sejur petrecut intr-o locatie deosebita.

Iata topul celor mai inedite idei de cadouri pentru vacanta pe care trebuie sa le oferi in dar acestei persoane speciale din viata ta!

Vacanta de vis in Delta Dunarii

Exista nenumarate locatii de vacanta la care te poti gandi pentru a oferi un cadou special, insa nu sunt foarte multe in care sa vrei sa revii de cate ori ai ocazia. O astfel de destinatie deosebita este Delta Dunarii, locul in care nu te plictisesti niciodata si din care pleci mereu cu bateriile incarcate.

La pescuit, la plimbare cu barca prin Delta , la un gratar pregatit cu prietenii sau degustand cele mai delicioase preparate traditionale din peste, nu ai cum sa nu faci cele mai interesante fotografii sau cum sa pleci de acolo fara cele mai placute amintiri.

O locatie buna de vacanta trebuie sa puna la dispozitie si locuri de cazare confortabile, pentru ca sejurul petrecut acolo sa iti asigure relaxarea si odihna de care ai nevoie. Ideea de a dormi intr-un bungalow in Delta Dunarii nu are cum sa treaca neobservata de prietenul tau dornic de experiente noi de vacanta.

Aproape de natura, intr-o destinatie care pastreaza traditia locului, o vacanta in Delta Dunarii reprezinta cadoul perfect pentru un adevarat impatimit al calatoriilor.

Foto: Pixabay

Sejur de vis in Ammouliani, Grecia

Daca pregatesti un cadou de vacanta care sa treaca de granitele tarii noastre, Grecia nu poate sa nu fie pe lista ta de locatii favorite. Astazi iti propunem sa iti imaginezi o vacanta in Ammouliani, o destinatie de vis din aceasta tara, in care poti petrece clipe minunate in doi, la malul marii sau cu gasca de prieteni, dornica de o noua aventura.

Ce vei gasi acolo? Plaje cu ape limpezi, de culoarea azurului, o gama diversa de optiuni pentru cei dornici sa practice sporturi acvatice si cele mai delicioase retete specifice zonei, pregatite de localnici.

In plus, te vei putea retrage, la finalul fiecarei zile petrecute pe plaja, intr-una dintre locatiile de cazare care ofera servicii de top pentru cei veniti sa isi petreaca vacanta la malul marii.

Foto: Pixabay

Spirit de aventura intr-un roadtrip prin Europa

Anul trecut i-ai oferit prietenului tau in dar o vacanta superba la mare? Anul acesta ati marcat venirea toamnei cu un sejur in Delta Dunarii si acum nu stii ce sa planuiesti pentru urmatoarea voastra escapada speciala? Ce ai zice de cateva zile cu spirit de aventura petrecute intr-o calatorie neprevazuta prin Europa?

Veti descoperi locuri noi, culturi deosebite si localnici pregatiti sa va povesteasca totul despre istoria locului, in care asteapta mereu oaspeti noi. Puteti pleca din Bucuresti spre Budapesta, de unde sa ajungeti in Ljubliana, pentru a va indrepta ulterior catre Venetia. De acolo puteti porni la drum spre Verona, sa vizitati Lacul Garda si sa va indreptati pasii aventurosi catre Innsbruck.

Puteti include in acest roadtrip si locatii precum Munchen si Salzburg, pentru ca apoi sa reveniti in Viena, pentru a va incheia sejurul de vacanta la Bucuresti. Puteti parcurge un astfel de traseu de 3600 km in 12 zile pline de aventura si noi descoperiri, pe care nu le veti uita niciodata.

Foto: Pixabay

Cadoul perfect este cel care aduce bucurie persoanei care il primeste. O vacanta intr-o locatie de vis precum Delta Dunarii, Ammouliani sau un roadtrip de neuitat prin Europa reprezinta, cu siguranta, un dar de suflet care va fi apreciat.

Foto homepage: Pixabay