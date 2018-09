7 reguli de siguranta in trafic de care orice biciclist ar trebui sa tina cont

In traficul tot mai aglomerat din orase, bicicleta a devenit o solutie ieftina, eficienta si rapida de transport, indiferent ca te deplasezi cu ea pe distante mari sau o folosesti pentru a ajunge la principalele mijloace de transport in comun.

Insa cu cat traficul este mai aglomerat si mai haotic, cu atat riscurile pentru biciclisti sunt mai mari, in special in orasele in care nu exista atat de multe piste speciale pentru ei si nici multa constientizare a faptului ca si ei sunt participanti la trafic. Daca iti doresti sa fii in siguranta atunci cand iesi prin oras cu bicicleta, iata cateva reguli de care este important sa tii cont intotdeauna:

Poarta echipamentul de protectie

Indiferent de distanta pe care urmeaza sa o parcurgi, nu iesi niciodata la plimbare cu bicicleta fara sa porti o casca de protectie. Aceasta poate fi un accesoriu vital in cazul unui accident, asa ca purtarea ei este o dovada de responsabilitate din partea ta. De altfel, acum gasesti si astfel de casti inteligente de protectie, dotate cu Bluetooth, Wifi, cu semnale de avertizare luminoasa si vedere panoramica, fabricate din materiale cu rezistenta ridicata la impact. Cu ajutorul ei, experienta mersului pe bicicleta va fi atat sigura, cat si placuta.

Fii vizibila in trafic

Un sfat valabil mai ales daca iesi cu bicicleta pe inserat este sa nu uiti niciodata de semnalele reflectorizante care te ajuta sa fii vizibila in trafic pentru ceilalti soferi. Iar daca vrei sa circuli prin afara orasului, este imperios necesar sa porti o vesta reflectorizanta.

Asigura-te si semnalizeaza

Foloseste semnalele cu mana pentru a le indica soferilor in ce directie te indrepti. Asigura-te intotdeauna inainte sa virezi dreapta/stanga si fii cu mare bagare de seama in intersectii sau in zonele in care soferii circula cu viteza. De asemenea, este mai bine sa astepti si sa te asiguri ca soferul care vine in directia ta te-a vazut si ca a incetinit. Accidentele din orase se intampla, de cele mai multe ori, din cauza neatentiei la volan, asa ca nu presupune din start ca soferul va fi mereu cu ochii in patru.

Ai grija la obstacole

Mersul cu bicicleta prin orase este o aventura si pentru ca trebuie sa fii mereu cu bagare de seama la posibilele obstacole. Ne referim aici la gropi sau santuri nemarcate, la guri de canal descoperite ori pietre sau alte obstacole care pot aparea pe neasteptate in drumul tau. Oricat de bine familiarizata ai fi cu trotuarul sau cu soseaua pe care mergi, ai intotdeauna grija sa te asiguri ca nu iti va iesi nimic in cale.

Respecta regulile de circulatie

Toti participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, asa ca daca te afli pe sosea cu bicicleta, ai grija sa mergi pe sensul corect, sa opresti la semafor, sa nu vorbesti la telefon sau sa faci slalom intre benzile de circulatie. Aceste reguli te vor ajuta sa fii mai in siguranta in trafic si te pot feri de incidente nedorite.

Renunta sa asculti muzica pe bicicleta

Atunci cand esti in trafic cu bicicleta, este recomandat sa renunti la muzica din casti, intrucat, la fel ca utilizarea telefonului mobil, aceasta iti poate distrage atentia. De asemenea, exista riscul sa nu auzi ce se intampla in jurul tau, precum semnalele sonore ale soferilor sau ale masinilor de politie, pompieri sau ambulante.

Testeaza franele si rotile bicicletei

Un test rapid al franelor si al rotilor bicicletei te poate scuti de multe batai de cap, dar si de posibile accidente. Asigura-te intotdeauna ca franele functioneaza corect si ca rotile sunt bine umflate, cu atat mai mult daca urmeaza sa parcurgi o distanta mai mare.

Daca tii cont de aceste sfaturi, riscul producerii unor incidente nedorite va fi mai mic, iar tu te vei simti mult mai in siguranta in traficul din oras. De asemenea, exemplul pe care il dai tu ii poate responsabiliza si pe ceilalti participanti la trafic, asa ca nu ezita sa tii cont de aceste reguli.

Sursă foto: Shutterstock/ Copyright: Diana Indiana