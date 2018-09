(P) Patru filme romanesti de referinta si doua straine premiate, in ultima saptamana de Cinema in Aer Liber

Comunicat de presa

Programul din saptamana 11 – 16 septembrie, de la 20:30, este:

11 septembrie – Loving Vincent (r. Hugh Welchmann, Dorota Kobiela, Nominalizat la Oscar si la Globul de Aur pentru Cea mai buna animatie, AP12), prezinta viata si moartea controversata a lui Vincent van Gogh printr-o animatie desprinsa din picturile lui si populata cu personajele desenate de el. Intriga prinde viata prin interviuri cu personaje apropiate de Vincent si prin reconstruirea dramatica a unor evenimente care au dus la moartea pictorului.

12 septembrie - Occident (r. Cristian Mungiu, nominalizat la Cannes in 2002 si castigator al Transilvania Trophy la TIFF in acelasi an, AG) este o comedie despre noi, despre ce ni se intampla, o privire ironic-amara asupra situatiilor uneori hazlii, alteori ridicole si de cele mai multe ori fara solutie in care ne arunca viata in Romania de azi. In aceeasi masura, este si o poveste despre intamplare, despre coincidente, despre surprize si despre timp. Occident impleteste trei istorii diferite care se petrec in aceeasi saptamana, cu personaje ale caror trasee in viata se intretaie, se suprapun si se conditioneaza, cel mai adesea mai presus de vointa lor. Nu exista un singur final echivoc, prima povestire se opreste in fiecare dintre cele trei parti ale filmului intr-un alt moment ce sugereaza solutii radical diferite pentru personaje.

13 septembrie – Asfalt Tango (r. Nae Caranfil, N15) portretizeaza vremurile tulburi ale anilor '90, cand definitorii pentru Romania erau grevele spontane, schimbul de valuta la fiecare colt de strada si visul fiecaruia de a deveni patron. 11 fete care mai de care mai frumoase pornesc intr-o calatorie cu autocarul catre mirajul vietii de artist la Paris, insotite de un impresar local dubios (Florin Calinescu), un sofer fara scrupule (Constantin Cotimanis) si o frantuzoaica ce priveste cinic viata, prin perspectiva lumii dure a show-biz-ului (Charlotte Rampling). Neprevazutul apare in persoana sotului uneia dintre fete (Mircea Diaconu), care nu poate accepta ideea ca a fost parasit si porneste intr-o cursa de urmarire, condimentata cu furturi de masini, atacuri armate si rapiri.

14 septembrie – Loveless (r. Andrey Zvyagintsev, nominalizat la Oscar, la Globurile de Aur si la premiile BAFTA pentru Cel mai bun film strain, N15), ii aduce in prim-plan pe Borys si Zhenya, care divorteaza. Certandu-se constant si pe cale sa vanda apartamentul, se pregatesc fiecare, separat, de noile lor vieti: Boris, cu prietena sa mai tanara si insarcinata si Zhenya cu amantul bogat care-si doreste mult sa se casatoreasca. Niciunul dintre ei nu pare interesat de copilul lor de 12 ani, Alyosha. Pana cand acesta dispare.

15 septembrie – Restul e tacere (r. Nae Caranfil, castigator a noua premii Gopo, AP12) spune povestea lui Grig, fiul unei vedete a Teatrului National, acum aproape 100 de ani. Dar propriul sau bilant este oarecum dezamagitor. Prea scund pentru scena, prea timid cu femeile, excesiv in stilul de viata, fiul e pe cale sa comita greseala capitala, pacatul de neiertat in ochii tatalui: sa regizeze un film de cinema! Il viseaza ca pe cel mai grandios si mai lung film realizat vreodata. Va fi reconstituirea fidela a razboiului cu turcii, prin care Romania isi cucerise independenta cu 35 de ani in urma...

16 septembrie – Terminus Paradis (r. Lucian Pintilie, castigator la Festivalul de Film de la Venetia, N15) - La periferia Bucurestiului, o zi torida de vara. Norica, o chelnerita, si Mitu, un porcar, se intalnesc, se tachineaza reciproc si fac concurs sa vada cine tine mai mult la bautura. Legatura lor nu e doar o aventura de o noapte. Ar putea ajunge la casatorie, daca Norica n-ar vrea sa se marite cu Gili, seful si iubitul ei la vreo 50 de ani, si daca Mitu n-ar trebui sa faca doi ani de armata. Pasiunea lui Mitu pentru Norica il va face sa intre in belele: manat de obsesia pentru ea, comite ceva de neiertat. Resorturile societatii intra in miscare si incep sa vaneze cuplul...

Cinema in Aer Liber si-a propus sa ofere spectatorilor o alternativa neconventionala la vizionarea filmelor la televizor sau in multiplexuri si, prin selectia prezentata, urmareste sa atraga publicul larg catre filmele de autor. Desi pe insula, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate in conditiile unei sali de cinema moderne, la standarde europene.

Accesul publicului la acest eveniment este liber.