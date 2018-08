(P)Inca sase filme de neratat la Cinema in Aer Liber intre 28 august – 2 septembrie

Comunicat de presa

Prima saptamana de proiectii a adus seri pline de spectatori pe Insula Artelor din parcul Titan

Cinema in Aer Liber, ce se desfasoara intre 21 august – 16 septembrie, pe Insula Artelor din Parcul Titan, a trecut deja de prima saptamana. Pe marele ecran vor mai putea fi vazute 18 pelicule nominalizate si premiate anul acesta la Globurile de Aur, Festivalul de Film de la Cannes, Premiile Cesar si Oscar, dar si o retrospectiva de filme romanesti, de marti pana duminica, de la 21:00, cu intrarea libera pentru public in limita locurilor disponibile.

Dupa ce prima serie de proiectii ne-a adus filme memorabile ca “Au Revoir La-Haut” (r. Albert Dupontel, premiat la Cesar pentru Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun regizor si Cea mai buna imagine), “L’Atelier” (r. Laurent Cantet, nominalizat in competitia Un certain regard la Cannes 2017), “In the Fade” (r. Fatih Akin, Castigator al Globului de Aur pentru Cel mai bun film strain, Premiul pentru Cea mai buna actrita la Cannes 2017), “Loving Vincent (r. Hugh Welchman, Dorota Kobiela, nominalizat la Oscar si la Globul de Aur pentru Cea mai buna animatie)”, “Nea Marin miliardar” (r. Sergiu Nicolescu) si “Romania neimblanzita” (r. Tom Barton-Humphreys), programul continua cu inca sase pelicule ce vor face spectatorii sa traiasca povestile alaturi de personaje.

28 august – Lumina dinauntru/ Un beau soleil interior (r. Claire Denis, Premiul SACD, Quinzaine Des Réalisateurs, Cannes 2017), ne spune povestea lui Isabelle, o mama singura, divortata si un artist cu un copil, care-si cauta dragostea. In sfarsit, dragostea adevarata. N15

29 – 30 august – Mihai Viteazul (r. Sergiu Nicolaescu), - "Probabil cea mai impresionanta productie istorica din cinematografia romaneasca" - film istoric in doua parti: "Calugareni" si "Unirea". Pelicula evoca principalele momente ale domniei lui Mihai Viteazul: negocierea tronului cu Sultanul, la Constantinopol; refuzul de a plati tribut; incoronarea de la Alba Iulia; batalia de la Miraslau; tradarea generalului Basta; refugierea la Praga; batalia de la Goraslau; uciderea lui Mihai. AP12

31 august – Final fericit/ Happy End (r. Michael Haneke, in competitie la Cannes 2017, nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film pentru Cea mai buna actrita si Cel mai bun actor) este o cronica acida, un instantaneu fara compromis din viata unei familii europene burgheze. AP12

1 septembrie – Eu cand vreau sa fluier, fluier (r. Florin Serban). Dupa patru ani petrecuti intr-un penitenciar pe malul Dunarii, Silviu (George Pistereanu) a avansat in ierarhia de dormitor, devenind Jupan. Cu doua saptamani inainte de eliberare, primeste o vizita neasteptata. El afla ca mama lui s-a intors acasa dupa mult timp din Italia si vrea sa il ia pe fratele lui mai mic. Silviu are cinci zile sa gaseasca o solutie. Cele cinci zile devin o eternitate cand Silviu se indragosteste de o studenta frumoasa la Sociologie, Ana (Ada Condeescu), venita in practica la penitenciar. Coplesit de emotii si presat de timp, Silviu inchide ochii... Libertatea, vantul, drumul, primul sarut. Din acest moment i se poate intampla orice. N15

2 septembrie – Veronica (r. Elisabeta Bostan) este o fetita dragalasa si zvapaiata care traieste intr-o casa de copii. De ziua ei, cand implineste 5 ani, Zana zanelor ii daruieste un obiect neobisnuit: o “traistuta fermecata”, care-i poate indeplini toate dorintele. La pierderea traistutei, ea pleaca in padurea fermecata din lumea basmelor, unde incepe o adevarata calatorie de initiere. Intalneste o sumedenie de personaje fantastice de poveste, unele dusmanoase si de temut (Vulpea cea sireata, fiorosul Motan Danila, Corbul) dar si prieteni adevarati (Licuriciul intelept, soricelul Aurica cu familia lui cea vesela, iepurasii). Langa aceste noi cunostinte, bune sau rele, Veronica se va lovi de rautate, minciuna, siretenie, dar va invata si ce inseamna prietenia adevarata, bunatatea, inteleciunea, munca, devotamentul si curajul. Ajutata de noii ei prieteni, se intoarce acasa, printre colegi, mai inteleapta si mai generoasa. AG

Evenimentul isi propune sa ofere spectatorilor o alternativa la vizionarea filmelor la televizor sau in multiplexuri si, prin selectia prezentata, urmareste sa atraga publicul larg catre filmele de autor. Desi pe insula, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate in conditiile unei sali de cinema moderne, la standarde europene.

„Cinema in aer liber” este membru al retelei „Europa Cinemas” si are ca parteneri media: AXN, Prima TV, Europa FM, Music Channel, Radio Bucuresti FM, Radio Romania Cultural, Iqads, SMARK, PRwave, Iqool, Eva.ro, acasa.ro, Kudika, Garbo, AARC, Blog de Cinema, Movie News, Cinefan, Noizz, Bucharest City App, Goingout.ro, The Trends, 4arte, Bucharest-guide.ro, Probucuresti.ro, Cotzoblog, Munteanu, Feeder.

Detalii despre filme si programul complet pot fi gasite pe site-ul www.cinemainaerliber.ro

Accesul publicului la acest eveniment este liber.