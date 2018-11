Sfaturi de ingrijire pentru o piele perfect hidratata

Chipul luminos, perfect hidratat si fara imperfectiuni este rezultatul unui ritual de ingrijire atent, dar si al unei diete alimentare echilibrate, fara excese. Pentru ca hidratarea este esentiala pentru organism, este important sa urmezi cateva dintre cele mai importante reguli de ingrijire. Iata care sunt acestea!

Trucuri de ingrijire pentru hidratarea pielii

Sa te demachiezi si sa aplici o crema hidratanta nu sunt singuri pasi pe care trebuie sa ii urmezi daca iti doresti sa ai un ten vizibil sanatos. Produsele cosmetice joaca un rol extrem de important, alegerea lor fiind facuta in primul rand in functie de tipul de ten. Iti recomandam cateva trucuri simple de ingrijire, dar cu efect vizibil in scurt timp.

Alegerea produselor cosmetice potrivite.

Hidratarea pielii nu consta decat in crema hidratanta pe care o aplici dimineata si seara pe fata. Pentru inceput este important sa iti stabilesti nevoile tenului in functie de tipul de piele printr-un consult dermatologic: sensibila, mixta, uscata, grasa, pentru ca fiecare tip are nevoie de o ingrijire aparte. Exista versiuni diferite ale produselor de make-up adaptate fiecarui tip de ten.

Nu uita niciodata de demachiere.

Indiferent de cantitatea de machiaj de pe fata, pielea nu trebuie sa stea prea mult timp acoperita cu multe straturi de fond de ten. Pentru a se regenera, epiderma are nevoie sa fie curatata si lasata sa respire. Indiferent de cantitatea de machiaj folosita, tenul trebuie curatat dimineata si seara, pentru a elimina orice urma de praf, transpiratie sau poluare.

Hidratare.

Pentru un ten vizibil sanatos, hidratarea vine din interior, iar regula este foarte simpla. Zilnic se consuma o cantitate de apa de 1,5 - 2 litri. Hidratarea te va ajuta sa elimini toxinele din corp si sa lasi un aspect tern tenului. Pentru a suplimenta hidratarea, foloseste crema speciala tipului de ten, gel de dus hranitor, fara agenti chimici, dar si produse cosmetice care au in compozitie substante active hidratante.

Protejeaza tenul de factorii agresivi.

Razele UV, praful sau poluarea sunt doar cativa dintre factorii care afecteaza direct stratul pielii si provoaca aparitia ridurilor, a petelor cutanate sau a altor tulburari ale pielii. Nu trebuie uitate cremele care contin factor de protectie solara, indiferent de anotimp.

Grija la dieta alimentara.

Alimentele grase, procesate si prajite pot duce la aparitia cosurilor si a altor imperfectiuni la nivelul tenului. Alimentatia trebuie sa fie bazata pe fructe si legume proaspete bogate in antioxidanti, ceaiuri, anumite uleiuri precum cel de nuca sau de rapita, peste, acizi grasi, pentru a tine departe ridurile. Renunta la zahar deoarece acesta poate avea un rezultat dezastruos la nivelul pielii. Pe langa faptul ca favorizeaza aparitia radicalilor liberi de la nivelul pielii, zaharul poate altera structura proteinelor, care mentin elasticitatea si supletea pielii.

Prepara-ti acasa gomaj pentru piele.

In functie de nevoile tenului, o data pe saptamana iti poti prepara acasa un gomaj din ingrediente naturale. Acesta are rolul de a curata tenul si de a-i oferi plusul de stralucire de care are nevoie dupa o saptamana aglomerata. Poti incerca un preparat din miere, cafea, scortisoara, fulgi de ovaz, zahar brun si uleiuri vegetale. Acest tratament poate indeparta celulele moarte de la suprafata epidermeni.

Foto homepage: Pixabay