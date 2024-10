Așadar, dacă vrei să te bucuri de narațiunea acestei comedii care are curajul surprinzător de a arăta, cu onestitate și simplitate crudă, ceea ce am prefera să trecem cu vederea sau să ignorăm cu rușine ipocrită, cumpără bilet și hai la film. Pelicula, tratează printre altele realitatea copleșitoare a neîmplinirii noastre sexuale, amploarea dorințelor noastre, impactul traumelor din copilărie asupra fiecărui minut din viața noastră de adult, atemporalitatea abuzului de putere și lipsa noastră de deschidere către schimbare.

„Ne dorim ca acest proiect, care va fi lansat în cinematografele din România în luna octombrie a acestui an, să deschidă ochii multora dintre noi și să ne dea curajul să ne deschidem sufletele, desigur, în fața celor care ne câștigă încrederea!”, declară regizorii peliculei.



Cu ocazia Zilei Mondiale a Orgasmului Feminin, viața unor tineri din Transilvania ia o întorsătură neașteptată. Ada, un dispecer 112, primește o mulțime de sfaturi și practici pentru a facilita un orgasm pe care nu l-a experimentat niciodată. Teo, programator și dependent de pornografie, are un oaspete surpriză. Dora și Levi caută parteneri de swing pentru a-și condimenta căsnicia plictisitoare. Tânăra Ina cade dintr-o extremă în alta: biserică și videochat. Radu este trimis la psiholog pentru agresivitate, unde se dovedește că furia sa reprimată provine din copilărie.



Filmul include (aproape) tot ceea ce este considerat tabu în Transilvania de astăzi. Chiar dacă trăim într-un oraș mic, chiar dacă toată lumea se cunoaște, indiferent dacă suntem înconjurați de un mediu sigur sau nesigur, dar cel puțin familiar, natura umană, instinctul, pasiunea, sexul și dorința arată la fel și izbucnesc cu aceeași forță.



Titlu: Spre Punctul G

Regia: Andi Gherghe & Szitai Eszter

Cu: Adrian Cucu, Bob Rădulescu, Bogdan Farcaș, Cristian Iorga, Larisa Dobrin, Laura Mihalache

Gen: comedie

Durata: 84 de minute

Distribuit de: REEA

Produs de: Bear with Me Films, Republic Production

Premieră Nationala: 11 Octombrie 2024