Au clădit de la zero și, prin forțe proprii, cel mai puternic label de producție muzicală, dar și cinematografică, pentru copii si adolescenti, Mixton Music, respectiv Mixton Movie. Totodata, au producții care au intrat direct în Trending, pe Netflix și online, dar și în cinematografe, unde protagonistă este Iuliana Beregoi, plus piese sau artisti cu care au colaborat.

Ei sunt Alina Todască și Cătălin Dascălu, un cuplu de tineri ieșeni care și-au pus la bătaie toată creativitatea, care și-au promis că nu-și lasă „puterile’ să obosească și, mai ales, care și-au dat timp și răbdare să clădească totul cărămidă cu cărămidă.

Au reușit să o transforme pe Iuliana Beregoi în idolului Generației Z, care la rându-i se poziționează pe primele locuri în Trending, de fiecare dată când vine cu noi produse media, fie că vorbim despre o nouă piesă sau un nou vlog, artista cu care au produs si realizat doar evenimente sold-out, la Sala Palatului in Bucuresti, Iasi, Republica Moldova sau în orașe mari din România.

1. De unde provine numele de Mixton Music și ce înseamnă pentru voi? Cum a luat ființă și ce artiști v-au trecut pragul?

Cred că, în 2010, căutam un nume pentru micul nostru studio de înregistrări. O prietenă, mama unei artiste cu care colaborăm, Rawanne, ne-a propus numele Mixton, care ne-a atras imediat. Aceasta a fost prima și ultima oară când am delegat o sarcină creativă de o asemenea importantă. Numele pare să combine două cuvinte relevante pentru muzică, 'mix' și 'ton', ceea ce ni s-a părut atractiv și ne-a motivat să continuăm.

Au fost mulți artiști și foarte diferiți, ceea ce a fost benefic pentru că ne-a oferit ocazia să învățăm și să utilizăm toate experiențele pentru evoluție. În management, am avut de-a lungul timpului câțiva artiști, inclusiv pe Theo Rose, descoperită de noi în 2013 la vârsta de 15 ani, cu care am colaborat până în 2017.

De asemenea, am avut-o în management pe Rawanne, cunoscută și ca Diana Ramadan, care ulterior a devenit voce și DJ la Pro FM și Virgin Radio. Cu ea, am atins prima poziție în topurile muzicale din Turcia și Spania, prin piese compuse de noi, în anii 2010 și 2011.

În prezent, în managementul nostru se află Iuliana Beregoi, Ana Beregoi și Cezar Alexa.

Printre artiștii cu care am colaborat în studio și cărora le-am compus piese se numără Loredana, Theo Rose, Rawanne, Alessandra, Mihai Trăistariu, Heaven, Bambi, Andra Gogan și, bineînțeles, artiștii noștri menționați anterior.

3. Ce înseamnă să dominați piața muzicală în materie de copii sau adolescenți celebri? Ce a presupus toată această muncă, până să deveniți un brand în adevăratul sens al cuvântului?

Dominarea pieței muzicale printre copii și adolescenți aduce o imensă satisfacție sufletească și profesională, reușind să influențăm pozitiv generațiile ce cresc alături de Iuliana Beregoi și sora ei, Ana. Suntem foarte conștienți de mesajele pe care le transmitem prin muzica noastră, cunoscând impactul profund al acesteia asupra tinerilor. Creăm piese inspiraționale și motivaționale, transmitem energie pozitivă în timpul concertelor și ne mândrim că promovăm valori corecte, contribuind astfel la un viitor mai bun.

4. Publicul trebuie să știe că, de multe ori, ați fost prezenți chiar în centrul celor mai importante evenimente muzicale internaționale, interacționând cu vedete de talie mondială. Cum ați ajuns în aceste contexte?

De-a lungul timpului, am întâlnit persoane cu care am colaborat și care au apreciat dedicarea și rezultatele noastre, precum și pe noi ca indivizi. Astfel, am fost invitați ulterior la evenimente de prestigiu, cum ar fi Billboard Music Awards, unde am participat de două ori, în Las Vegas și Miami. Ne-am făcut prieteni și am pus bazele pentru viitoare colaborări.

5. Cum se compară artiștii internaționali cu cei autohtoni? Puteți menționa nume, din rândul celor întâlniți și cu care ați putut să vă faceți o idee despre mentalitatea dincolo de ocean și cea din România? Ce diferențe există în sistemul de management și marketing artistic?

Artiștii internaționali se remarcă prin povești de viață extraordinare și sunt adesea foarte modești în comparație cu artiștii autohtoni. Cu cât sunt mai renumiți, cu atât par a fi mai modești și mai recunoscători, practicând recunoștința. Această "umilință", cum o numesc ei, poate contribui la succesul lor. Artiștii noștri pot avea, de asemenea, povești de viață impresionante, dar poate nu le-au promovat suficient pentru a deveni cunoscute. Ne-ar plăcea ca și artiștii noștri să înțeleagă și să practice această modestie, mai ales că suntem doar un punct mic pe harta lumii și în industria muzicală globală.

6. Cum este să lucrați împreună, de atâția ani? Cum vă împărțiți responsabilitățile în afacere? Practic, sunteți un cuplu atât personal, cât și profesional. Nu a fost asta un impediment sau motiv de contradicții?

Probabil că dacă nu am fi fost un cuplu și în viața personală, nu am fi putut realiza tot ce am reușit. Nu putem nega că apar scântei de multe ori când lucrăm împreună, mai ales că amândoi suntem în zodia Leu. Nu este ușor deloc, dar este o călătorie frumoasă și captivantă. Fiecare contradicție a avut un rol constructiv și ne-a ajutat să evoluăm. Responsabilitățile în afacere s-au împărțit natural, încă de la început. Este cunoscut faptul că Alina se ocupă de partea administrativă, iar Cătălin de cea creativă.

7. Ce înseamnă proiectul Iuliana Beregoi, pentru voi? E ca si copilul vostru, practic, pentru că ați crescut-o profesional cât, poate, alții nu ar fi reușit nici într-o viață. Care este secretul?

Proiectul Iuliana Beregoi reprezintă evoluția noastră profesională. Alături de Iuliana, ne-am descoperit potențialul și am demonstrat că putem depăși 100% pentru a realiza visele noastre. Unul dintre secrete este menționat în răspunsul anterior. Fiind un cuplu, ne-a avantajat că ziua noastră de muncă începe dimineața când ne trezim și se încheie seara când adormim, fără weekenduri libere sau vacanțe pentru mulți ani. Dar cel mai important secret este dedicarea noastră totală de energie, timp și resurse într-un proiect în care am crezut cu tărie. Am făcut un lucru unic: ne-am dedicat viața acestui proiect. Iuliana Beregoi înseamnă opt ani de muncă asiduă, peste 50 de piese cu videoclipuri, trei sezoane ale serialului Lara, două filme pentru cinema și Netflix, turnee, sute de concerte în țară, speranțe, vise, dezamăgiri, bucurii, zâmbete, lacrimi, fericire, burnout-uri și multe altele. Este povestea noastră și a unei fetițe de 12 ani care s-a transformat în femeia de 20 de ani de astăzi.

8. Ați organizat, pe cont propriu, de foarte multe ori, ani la rândul, Sala Palatului, Arenele Romane, dar și turnee naționale. Cum ați reușit să manageriați evenimente de așa amploare?

Am decis să ne căsătorim în 2012 și am organizat nunta în doar două săptămâni. A rezultat a fi cea mai frumoasă și mai unică nuntă, conform tuturor invitaților.

După această experiență, nimic nu ne-a mai părut dificil. În special pentru că organizăm evenimente la Sala Palatului și la Arenele Romane cu luni bune în avans. Deși am menționat-o ca pe o glumă, există un sâmbure de adevăr: ne bucurăm să organizăm și să vedem cum un concept de concert sau orice altceva prinde viață. Când faci ceea ce îți place, nu simți că este atât de greu.

9. În același timp, seriale, filme, carte scrisă și scoasă pe piața de la noi, performanțe care au răsunat atât în cinema, Netflix, cât și în casele multor persoane. Aveți fani, datorită acestor reușite?

Da, fanii Iulianei ne consideră "familia Mixton Music" și ne arată aprecierea și dragostea lor. Aceasta se simte constant la concerte, întâlniri cu fanii, pe stradă sau în centrele comerciale. Adesea vin să facă poze cu noi sau să le oferim autografe, exprimându-și aprecierea și mulțumindu-ne pentru tot ce facem. Aceasta ne încarcă cu energie să continuăm. Probabil că suntem unicii manageri din România care fac fotografii cu fanii și oferă autografe.. Este un sentiment minunat și suntem profund recunoscători pentru tot ce ni se întâmplă.

10. Timp pentru voi doi, pentru relaxare departe de business, aveți, vă faceți? Dacă da, cum anume?

De câțiva ani am început să ne acordăm mai multă atenție și să ne ascultăm nevoile. Facem eforturi să ne rezervăm timp pentru întâlniri cu prietenii sau familia, să mergem în vacanțe, să ne relaxăm și să ne reîncărcăm cu energie. Uneori, ni se pare ciudat să stăm fără să facem nimic. Când avem multe idei și proiecte, abia așteptăm să ajungem acasă pentru a le implementa.

11. Ce ați învățat în acești ani de la industria muzicală de la noi? Dar de la modul de a lucra un proiect dedicat copiilor și adolescenților?

De-a lungul anilor, am învățat să nu împărtășim ideile și planurile noastre cu nimeni înainte de a le implementa. Am constatat de multe ori că, dacă le dezvăluim, ele nu se mai materializează. Așa cum ne place să spunem, risipim energia. Este mult mai eficient să surprinzi pe ceilalți decât să le arăți dinainte intențiile tale.

Din proiectele orientate către copii și adolescenți am învățat că trebuie să acționăm prompt și să aducem constant noutăți, deoarece ei sunt cei mai avizi consumatori de conținut și sunt mereu în căutarea următorului lucru interesant.

12. Cum ați defini muzica de la noi în 3 cuvinte?

Balcano-danubiano-pontică

13. Ce planuri aveți pentru următorii 2 - 3 ani? Sau chiar 5 - 10?

Planul nostru principal este să continuăm să creăm lucruri frumoase și să distribuim energie pozitivă. În rest, îl lăsăm pe Dumnezeu să ne surprindă. Suntem convinși că orice plan facem, trebuie să fie și în acord cu El. Și, până la urmă, nu dorim să risipim energia. :) Vă îmbrățișăm și vă mulțumim din suflet pentru tot.