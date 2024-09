KINOdiseea #16 - Festivalul international de film pentru publicul tanar,  intre 9 si 13 octombrie, la Bucuresti

Filmele prezentate in cadrul KINOdiseea sunt productii curajoase, cu tematici educative si sociale, care nu intra in reteaua clasica de distributie, apreciate de publicul international si de criticii de film din intreaga lume si premiate la festivaluri importante de film pentru publicul tanar (Annecy International Animated Film Festival, BUFF Malmö, Kristiansand CFF, Locarno Kids IFF, Just Film CFF Tallinn si Zlin CFF 2024).

Programul complet va fi disponibil in curand pe https://kinodiseea.ro iar intrarea pentru public este libera.

Filmele de lungmetraj din selectia de anul acesta sunt:

„Vulpea si iepurasul salveaza padurea”, r. Mascha Halberstad

Sinopsis: Într-o zi, Vulpea si Iepurasul descopera ca Bufnita a disparut. Împreuna cu prietenii lor, pornesc in cautarea acesteia prin padure, insa dau peste un lac urias care nu fusese acolo inainte. Ar putea aparitia neasteptata a lacului sa aiba de-a face cu disparitia Bufnitei? Grupul de prieteni trebuie sa o gaseasca pe Bufnita pierduta in padurea in care nivelul apei continua sa creasca... E inceputul unei aventuri captivante si distractive!

Animatia urmareste aventurile celor doi buni prieteni, Vulpea si Iepurasul, alaturi de grupul lor de amici care se simte ca o familie. Într-o buna zi, afla ca Bufnita a disparut, asa ca pornesc intr-o calatorie plina de peripetii pentru a o gasi.

Detalii: 2024, animatie, Olanda, Belgia, Luxemburg

Durata: 71 min., dublat in limba romana

Recomandare de varsta: gradinita, clasele pregatitoare - II

Premii: În competitia Generation la festivalul de film de la Berlin si o nominalizare la Munich Film Festival pentru CineKid Award.

Trailer: Trailer Fox & Hare Save the Forest (2024) - 1m48s - CineMagia.ro

„Jaful familiei Pincher”, r. Leif Lindblom

Sinopsis: Cainele Snuten este cel mai bun prieten al lui Ture Knyckertz. Dar se pare ca familia Knyckertz l-a furat! Acum, Ture trebuie sa aleaga – sa fie cinstit si sa inapoieze cainele stapanului sau, sau sa-l pastreze si sa ajute la jaful pe care familia il pune la cale? Adevarul nu este intotdeauna ceea ce pare la prima vedere, iar decizia lui Ture va declansa o catastrofa mult mai mare decat si-ar fi putut imagina…

Detalii: 2023, aventura, Suedia

Durata: 90 min., subtitrat in limba romana

Recomandare de varsta: clasele II - VIII

Premii: În competitie la BUFF Malmö 2024, Kristiansand CFF 2024 si Zlin CFF 2024.

Trailer: THE PINCHERS' HIGH VOLTAGE HEIST trailer | Cinemagic Film Festival 2024 (youtube.com)

„Sirocco si Regatul Vanturilor”, r. Benoit Chieux

Sinopsis: De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice doreste. Prima pe lista de dorinte este sa porneasca intr-o aventura, ca eroinele despre care a aflat din carti. Împreuna cu sora ei, descopera trecerea spre o lume extraordinara, unde fetele iau infatisarea unor pisici si afla despre existenta lui Sirocco, vrajitorul care controleaza vanturile.

Premii: Premiul publicului si o nominalizare la premiul Cristal la Annecy International Animated Film Festival, o nominalizare la CineKid Award in cadrul Munich Film Festival.

Detalii: 2023, animatie, Franta, Belgia

Durata: 80 min., dublat in limba romana

Recomandare de varsta: gradinita, clasele pregatitoare - II

Trailer: Trailer Sirocco et le royaume des courants d'air (2023) - 1m13s - CineMagia.ro

„Salutari de pe Marte”, r. Sarah Winkenstette

Sinopsis: Cand mama lor se pregateste sa plece intr-o calatorie de afaceri, Tom (10 ani) si fratii sai, Elmar (13 ani) si Nina (15 ani), trebuie sa stea la bunicii lor, undeva in mijlocul pustietatii din nordul Germaniei. Problema este ca bunica si bunicul au uitat complet ca nepotii lor urmeaza sa ramana la ei si nu sunt deloc pregatiti. Cum Tom, un copil un pic mai aparte, are dificultati in a se adapta schimbarilor, mama lui ii prezinta mutarea ca pe o pregatire pentru visul sau cel mai mare: o misiune pe Marte.

Detalii: 2024, film pentru intreaga familie, Germania

Durata: 85 min., subtitrat in limba romana

Recomandare de varsta: clasele II - VIII

Premii: Premiul ECFA la Kristiansand CFF, in competitie la Zlin CFF 2024

Trailer: Greetings from Mars (Trailer) - Giffoni Film Festival 2024 - Elements +10 (youtube.com)

„Nina si secretul ariciului”, r. Jean-Loup Felicioli si Alain Gagnol

Sinopsis: Nina are 10 ani si o imaginatie bogata, hranita de povestile inventate de tatal ei care au ca personaj principal un arici. Cand tatal isi pierde slujba, Nina isi face griji pentru viitorul familiei. Ajutata de prietenul ei cel mai bun, Mehdi, copila pune la cale un plan riscant prin care spera sa faca rost de bani pentru tatal ei si colegii acestuia de la fabrica. Și nimic nu trebuie sa stea in calea aventurii celor doi prieteni!

Detalii: 2023, animatie, Franta, Luxemburg

Durata: 82 min., dublat in limba romana

Recomandare de varsta: clasele II - VI

Premii: Premiul ECFA la Lucas CFF Frankfurt 2023, in competitie la Locarno Kids IFF, Just Film CFF Tallinn 2023, FIFEM Montreal 2024, BUFF Malmö 2024, Ciné-Jeune de l'Aisne 2024, Leeds Young FF

Trailer: Trailer Nina et le secret du hérisson (2023) - 2m1s - CineMagia.ro

„Max si brigada seniorilor”, r. Winfried Oelsner

Sinopsis: Nevoit sa locuiasca la caminul de batrani din Castelul Geroldseck din cauza slujbei mamei sale, Max, in varsta de 10 ani, si-a gasit, in sfarsit, prieteni adevarati, desi deloc obisnuiti: aventurosii seniori Vera, Horst si Kilian de la masa 7. Însa cu colegii sai nu se descurca la fel de bine – este hartuit la scoala, iar profesorul de sport, Ströhle, il exclude din echipa de fotbal. Horst vine cu o solutie neasteptata: un duel, Max si batranii impotriva echipei scolii. În plus, un spirit incepe sa bantuie castelul... Vor reusi oare Max si gasca sa castige meciul si sa rezolve misterul fantomei?

Detalii: 2020, Germania

Durata: 87 min., subtitrat in limba romana

Recomandare de varsta: clasele pregatitoare - V

Premii: o nominalizare la German Film Critics Award in cadrul German Film Critics Association Awards.

Trailer: Max und die wilde 7 (2020) - IMDb

KINOdiseea este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, proiect finantat de Primaria Sectorului 3, prin fonduri nerambursabile de la bugetul local, cofinantat de Centrul National al Cinematografiei si membru in reteaua Europa Cinemas.

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrala si Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA – European Children’s Film Association. În cele 14 editii precedente, festivalul a inregistrat peste 150.000 de participanti, la Bucuresti si in alte orase din tara.

Parteneri media: Bookhub, Carturesti, Cinefan, filme-carti.ro, Garbo, Happ.ro, Itsy Bitsy, Iqads, Kudika, Litera 9, Movienews, Observator Cultural, Prwave, Radio Guerrilla, suntparinte.ro, Zile si Nopti, Ziarul Metropolis.