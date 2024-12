IN ACEST ARTICOL:

1. Inventatorul, cartea inspirată dintr-o poveste adevărată și laureată a Grand Prix du Roman de l’Académie française 2024 și Prix Femina 2024 redă, prin scriitura lui Miguel Bonnefoy, destinul ieșit din comun al lui Augustin Mouchot. Fiu de lăcătuș, profesor de matematică obscur, care descoperă energia solară, la mijlocul secolului al XIX-lea. Deși invenția lui are un succes fulminant, utilizarea tot mai largă a energiei pe bază de cărbune ruinează curând proiectul lui Mouchot, considerat prea scump. După tot felul de aventuri, într-un ultim elan, el încearcă să reaprindă interesul pentru creația sa, „făcând să înflorească deșertul” sub cerul senin al Algeriei. Dar se apropie prea mult de soare.

Miguel Bonnefoy s-a născut în 1986, în Franța, dintr-o mamă venezueleană și un tată chilian. Cărțile sale s-au vândut în Franța în peste 30 000 de exemplare și au fost traduse în mai multe limbi. Romanul Ereditate , apărut în limba română la Editura Trei în 2021, a fost nominalizat la Premiul Femina și la Marele Premiu al Academiei Franceze și a obținut Premiul librarilor din Franța în 2021.

2. La marginea unui codru nesfârșit este o poveste rară și profundă despre casă, memorie și sacrificiu, despre misiunea membrilor unei familii de a se salva reciproc și de a lăsa trecutul în urmă. „Tulburător și adesea dureros de comic”, așa cum notează publicația The Observer, romanul de debut al lui Leo Vardiashvili redă o poveste captivantă.

Tatăl lui Saba a dispărut, iar urmele lui duc înapoi spre Tbilisi, în Georgia. Au trecut două decenii de când Irakli a fugit din țara natală devastată de război, împreună cu Saba și Sandro, cei doi copilași ai săi, acum bărbați în toată firea. În cele din urmă, Tbilisi l-a ademenit acasă. Dar când apelurile telefonice ale lui Irakli încetează, lucrurile încep să capete o aură de mister... Ajuns în oraș, Saba va descoperi că toate drumurile duc spre trecut și spre secrete înghițite de codrii nesfârșiți ai Georgiei.

Leo Vardiashvili (n. 1983) s-a născut și a copilărit în Tbilisi. La vârsta de doisprezece ani, familia lui a fugit de regimul postsovietic din Georgia, refugiindu-se în Anglia. A studiat literatura engleză la Queen Mary University din Londra.

3. Femei la graniță. Ce ne scriem când nu ne citește nimeni este o conversație care a durat 3 ani între autoarele ei Alexandra Rusu și Maria Tănăsescu. Și așa cum afirmă chiar autoarele este o carte de scrisori simbiotice despre cine suntem, cine sunt femeile care ne-au crescut, cine sunt bărbații din jurul nostru atunci când sunt, în câte feluri ne iubim corpurile și viețile, în câte feluri ni le urâm, este o carte despre mâncare și ce fire leagă ea, despre frică și Marele Gif, despre înot în ape reci și portocale din Sicilia sosite în portul Constanța, despre femei care transportă aur peste granițe, despre povești de dragoste scurte ca o pană de curent.

Alexandra Rusu (n. 1981, Constanța) a studiat literatura la București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, și la Berlin, European College of Liberal Arts. Are un masterat în studii culturale britanice. A colaborat cu diverse edituri din România, fiind, pe rând, redactor, editor coordonator ficțiune, redactor‑șef, director editorial. A publicat articole în Evenimentul zilei, New York Times Book Review, Cosmopolitan, The Institute și a contribuit la antologia De la Waters la Similea: Oameni cool scriu despre muzica lor (Humanitas, 2013).

Maria Tănăsescu (n. 1979, Craiova) a studiat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și are un masterat în teoria și practica imaginii (CESI, Universitatea din București), cu specializare în cărți pentru copii. A publicat proză scurtă în revista Poesis Internațional și a tradus numeroase cărți pentru copii și adolescenți, dar și proză scurtă de Guadalupe Nettel. A semnat un text în antologia Izolare (Nemira, 2020). Cu o activitate de peste zece ani ca traducător, redactor, editor și interpret, a coordonat mai multe colecții de literatură pentru copii la diferite edituri.

4. Un soi de fericire, de Mélissa Da Costa este povestea unui hotel în care lucrează o echipă de sezonieri, cu toții marcați de experiențe triste de viață. Și a relațiilor dintre ei, a îndoielilor, a suferințelor, dar și a iubirii pe care o descoperă. Un roman despre ceilalți, despre cei pe care îi lăsăm să intre în viața noastră, despre cei care ne distrug, dar mai ales despre cei care ne vindecă. Mélissa Da Costa s-a născut pe 7 august 1990. După studii de economie și management, s-a ocupat de comunicare în domeniul energetic și al mediului. De asemenea, s-a specializat în aromaterapie, naturopatie și sofrologie. Lectura face parte din viața ei de zi cu zi, pe lângă scris și sport. După Tot albastrul cerului, romanul său de debut, care a cunoscut un succes impresionant, au urmat Zilele ce vor veni, Un soi de fericire, Les douleurs fantômes, La doublure, toate bestsellere și figurând în Top 10 cele mai bine vândute cărți din Franța. La Editura Trei, de aceeași autoare, au mai apărut Tot albastrul cerului și Zilele ce vor veni.

5. Atunci când trecutul nu te uită, un nou roman de la autoarea bestsellerului Acolo unde femeile sunt regi, Christie Watson, împletește trei destine. Ale ambițioasei Olivia, perfecționistei Laura și nonconformistei Anjali care sunt prietene de nedespărțit încă din prima zi la Medicină. Iar legătura lor le-a ajutat să se sprijine reciproc și când presiunea examenelor a fost înlocuită de greutățile și bucuriile maternității și noi joburi solicitante. Cândva au promis să facă orice una pentru alta. Dar cât de departe ar merge ca să-i apere pe cei pe care-i iubesc? Când copiii lor adolescenți trec printr-o tragedie bizar de asemănătoare, totul riscă să se năruie în jurul lor. Un roman exploziv despre loialitate, ambiție, trădare și răzbunare, Atunci când trecutul nu te uită explorează costurile uneori ascunse ale prieteniei și cât de departe merg oamenii ca să se apere.

Christie Watson a fost asistentă medicală de pediatrie timp de douăzeci de ani. Prima sa carte de non-ficțiune, The Language of Kindness: A Nurse’s Story, a devenit bestseller internațional și a fost numită una dintre cele mai bune cărți ale anului 2018 de The Guardian și The Sunday Times. Primul său roman, Tiny Sunbirds, Far Away, a fost recompensat cu Premiul Costa pentru debut. Cărțile sale au fost traduse în peste 20 de limbi, iar drepturile pentru ecranizarea romanului Atunci când trecutul nu te uită au fost deja achiziționate de Universal International Studios, care intenționează să realizeze un serial pe baza cărții.