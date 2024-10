Comunicat de presă

Începutul școlii reprezintă o ocazie excelentă de a ajuta copiii să își deschidă orizonturile și să exploreze lumea fascinantă din jurul lor. Cărțile au puterea magică de a stimula curiozitatea și de a răspunde la întrebările esențiale despre viață, natură și relații. Editura ap! vine cu o selecție de cărți speciale care vor sprijini dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor, oferindu-le lecții valoroase prin povești captivante și ilustrații minunate.

Aceste cărți vă vor ajuta copilul să își dezvolte curiozitatea, empatia și înțelegerea pentru lumea din jur. Alegerea unor astfel de lecturi poate face diferența în formarea lor personală, oferindu-le lecții de viață valoroase într-o manieră captivantă.

1. Când a creat Dumnezeu lumea , de Matthew Paul Turner

O poveste în versuri despre originile lumii, ideală pentru momentele în care copilul dvs. vă întreabă despre cum a apărut totul. Povestea aceasta nu începe cu „a fost odată”, ca alte povești, ci cu „[pe vremea] când încă nimic nu exista / și-n spațiul enorm doar golul era [...]”. Apoi, îi poartă pe micuți într-un vis frumos, plin de culori și de magie, care le va arăta toate etapele prin care a trecut lumea până să devină ceea ce este astăzi. Și, pentru că la această vârstă nimic nu este mai important și mai serios decât joaca, copiii și-L vor putea imagina pe Dumnezeu – marele creator – „jucându-Se” de-a facerea lumii. Îl vedem astfel agățând miliarde de stele pe cerul întunecat și transformându-l într-o feerie. Ulterior, Îl urmărim creând rând pe rând planetele și galaxiile, cometele, asteroizii și meteoriții, și-apoi punând totul în mișcare într-un mecanism perfect, asemenea unui magician.

2. Sunt de neoprit! 10 modalități de a te avânta în viață , de Dr. Wayne W. Dyer și Kristina Tracy

O carte veselă care le oferă copiilor sfaturi pentru a naviga cu succes prin provocările vieții. Această carte scrisă de Wayne Dyer, în colaborare cu Kristina Tracy, este pe cât de veselă și colorată, pe atât de educativă. Copiii nu o vor da uitării prea curând, fiindcă lecțiile și sfaturile de viață formulate de cei doi autori în versuri au toate șansele să devină devize și idei călăuzitoare de-a lungul întregii lor existențe. Și ce părinte nu își dorește ca deviza copilului său în viață să fie: „Sunt de neoprit!”?

Cartea de față este o adaptare pentru copii a volumului semnat de Wayne Dyer: What Do You Really Want for Your Children? (Ce-ți dorești cu adevărat pentru copiii tăi?), adresat adulților. În această carte, autorul le oferă părinților o serie de sfaturi pentru a-i ajuta pe cei mici să aibă o viață fericită și împlinită. În mod asemănător în cartea de față, Dyer se adresează direct copiilor, dându-le o serie de sfaturi pentru a face din viață o sărbătoare a bucuriei și a succesului.

Dr. Wayne W. Dyer, el și-a câștigat reputația ca autor, psiholog și conferențiar pe teme de dezvoltare personală și spiritualitate, fiind cunoscut în întreaga lume. Supranumit „părintele motivaţiei” și considerat totodată inițiatorul mişcării de „self-development” sau „self-empowerment”, Dyer a publicat 40 de cărți pentru adulți și copii, peste jumătate dintre acestea ajungând în topul prestigioasei reviste New York Times. Cartea sa de debut, „Your Erroneous Zones” („Zonele tale eronate”), publicată în SUA în 1976, s-a aflat pe lista bestsellerelor New York Times pentru aproape un an de zile și s-a vândut, până în prezent, în circa 35 de milioane de exemplare, devenind astfel una dintre cele mai bine vândute cărți din toate timpurile. Această carte poate fi găsită în portofoliul Editurii ap!

3. Totul e greu înainte să devină ușor , de Luca Mazzucchelli și Giulia Telli

O lectură în egală măsură frumoasă, emoționantă și educativă pentru copii, o poveste despre perseverență și despre cum să depășim eșecurile, învățând de la un câine-lup care își dorește să devină acrobat la circ. Doar că, atunci când încearcă să facă primele acrobații, își dă seama că constituția lui robustă de câine-lup nu este una dintre cele mai potrivite pentru a face toate acele mișcări extraordinare pe care le fac toți acrobații de la circ. De aceea, când conștientizează acest lucru, se întristează, gândindu-se că visul lui s-ar putea să nu devină niciodată realitate…

Prin intermediul poveștii lui Simba, cei doi autori le oferă celor mai mici cititori soluția pentru una dintre cele mai frecvente probleme cu care aceștia se vor confrunta toată viața: nereușitele. Iar când ești mic, nereușitele par să se țină scai. Uneori nu reușești să pronunți corect un cuvânt, alteori nu știi răspunsul la o întrebare, alteori pierzi la un joc sau strici un lucru prin casă. Și-atunci, consumul de energie este maxim, fiecare eșec fiind urmat de dezamăgire, plâns, neîncredere în sine... Această carte îi va ajuta pe copii să treacă cu brio de aceste hopuri și să adopte o atitudine pozitivă!

4. Adio, probleme! Cum să vorbești cu lucrurile care te sâcâie, de Dr. Wayne W. Dyer și Saje Dyer

O lecție despre acceptare și puterea de a ne vindeca singuri, printr-o poveste adevărată din copilăria autoarei. Adio, probleme! Cum să vorbești cu lucrurile care te sâcâie, de Dr. Wayne W.Dyer și Saje Dyer, cu ilustrații de Stacy Heller Budnick, este o altă carte minunată pentru copii din care aceștia vor învăța o nouă lecție importantă de viață. Ei vor înțelege prin intermediul acestei noi cărți adorabile și totodată educative, scrise de părintele motivației, Dr. Wayne Dyer, și de fiica sa, Saje, că anumite lucruri pot fi schimbate în viață, în timp ce cu altele, trebuie să ne obișnuim să trăim, acceptându-le.

Povestea este una adevărată, fiind inspirată de o întâmplare din copilăria lui Saje. Cartea le reamintește copiilor că nu toate lucrurile din viața noastră se petrec întocmai cum ne-am dori. Cu toate astea, trebuie să ne acceptăm alunița de pe nas, un mic semn din naștere „uitat” de un îngeraș pe pielea noastră, faptul că avem părul drept, și nu creț cum ne-ar fi plăcut, sau viceversa, că avem urechile prea mari, sau că suntem prea scunzi, și alte particularități care ne deosebesc de ceilalți și ne fac pe fiecare în parte UNICI. Acceptând aceste lucruri care nu sunt tocmai pe placul nostru, vom constata că ele nu sunt chiar atât de grave pe cât le-am perceput noi inițial, ba chiar mai mult, în timp, am putea să ajungem să le îndrăgim și să le transformăm în punctele noastre forte.

5. Tigrule-tigruț, e adevărat? , de Byron Katie și Hans Wilhelm

O carte despre cum să alungăm gândurile negative și să ne bucurăm de viață, printr-o poveste cu un tigru și o țestoasă înțeleaptă. E adevărat că personajul principal al poveștii noastre nu este un copil, ci un tigrușor fermecător, „îmbrăcat” într-o superbă blăniță portocalie cu dungi negre, care încearcă să înțeleagă viața și cum să se descurce pe întortocheatele ei căi, dar orice copil se va regăsi cu siguranță în el. O poveste care va aduce sclipirea optimismului în ochii copilului dvs.!

6. FĂRĂ SCUZE! Ceea ce spui îți poate sta în cale , de Dr. Wayne W. Dyer și Kristina Tracy

O poveste educativă despre cum ne pot limita scuzele, inspirată din visul unui băiețel de a deveni biolog marin. O carte care dezbate probleme de oameni mari, adaptate la nivelul de înțelegere al celor mici. A patra carte pentru copii semnată de autorul de bestsellere motivaționale și de dezvoltare personală pentru adulți Dr. Wayne W. Dyer. Acesta își propune să le arate copiilor cât de mult rău pot face scuzele, atrăgându-le atenția micuților că scuzele pot fi mult mai nocive decât inocenta „mi-a mâncat câinele tema” și pot ajunge chiar să îi împiedice să își atingă adevăratul potențial. Și ce poate fi mai trist decât un om care nu și-a atins adevăratul potențial?

Deși problema dezbătută este cât se poate de serioasă, autorul a avut grijă să o „îmbrace” într-o poveste adorabilă despre un băiețel care ajunge să își împlinească marele vis: acela de a deveni biolog marin.

7. Ești extraordinar! Zece modalități prin care să-ți arăți măreția , de Dr. Wayne W. Dyer și Kristina Tracy

Un volum colorat care îi învață pe copii să descopere cât de minunați și unici sunt. Volumul de față, adresat celor mai mici cititori, Ești extraordinar! Zece modalități prin care să-ți arăți măreția, a fost inspirat de volumul adresat adolescenților în principal, dar și adulților, Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, semnat tot de Dr. Wayne Dyer. Autorul a îmbrăcat în rimă ideile și conceptele din această carte, adaptându-le pentru copii, într-un volum colorat și vesel. Iar motivul lui a fost unul cât se poate de întemeiat: nu este niciodată prea devreme pentru copii să știe că sunt ființe unice și puternice, și că au în interiorul lor tot ce le va fi necesar pentru a-și crea o viață fericită, încununată de succes.

8. Autobuzul energiei pentru copii , de Jon Gordon

O călătorie motivațională pentru copii, despre puterea de a rămâne pozitiv și de a depăși provocările zilnice. Cartea pe care părinții și copiii o vor parcurge împreună, ajungând ca, la finalul călătoriei cu autobuzul, să se cunoască mai bine unii pe ceilalți. Părinții vor învăța despre copiii lor că și aceștia au zile proaste și vor descoperi cum să îi ajute să depășească mai ușor aceste zile cu ajutorul lui Joy, șoferița autobuzului. Copiii, la rândul lor, vor descoperi prin intermediul lui George, protagonistul poveștii noastre, că ei dețin puterea de a-și alege atitudinile față de ceea ce li se întâmplă în viața de zi cu zi.

Copiii vor iubi Autobuzul Energiei pentru că se vor regăsi în situațiile de viață prin care trece George. George se culcă prea târziu din cauză că se joacă prea mult jocuri video, se ceartă cu sora lui, nu apucă să-și ia micul-dejun din cauză că riscă să piardă autobuzul, iar mama lui se supără din acest motiv. George se teme de rezultatele pe care le va obține la testele de la școală, nu își găsește anumite cărți, are parte de mici incidente în recreații, și, mai ales, se teme de bătăuși. Însă, cu ajutorul sfaturilor lui Joy, George și ceilalți copii vor găsi soluții pentru o mulțime de probleme cărora, de cele mai multe ori, nu știu cum să le facă față.

Părinții se vor bucura că, odată cu Autobuzul Energiei, vor avea ocazia să le predea și ei copiilor lecția despre gândirea pozitivă, un subiect pe care, altfel, l-ar fi abordat mai greu sau deloc în relația cu micuții lor. Părinții vor avea astfel ocazia să le insufle copiilor idei precum: zilele despre care crezi că vor fi grozave, chiar așa vor fi grație puterii autosugestiei; încrederea în sine e mai valoroasă decât abilitățile pe care le dețin la un moment dat; împlinirea dorințelor și a visurilor începe cu încrederea că acestea se vor împlini, etc.

9. Hei, Bruce! , de Ryan T. Higgins

Hei, Bruce! de Ryan T. Higgins este o carte interactivă pentru cei mai mici dintre cititori, care are ca protagoniști trei șoricei simpatici, dar răutăcioși, și un urs, cam bleguț, care nu își dorește nimic mai mult decât să tragă și el liniștit un pui de somn.

Dar nu vom trece mai departe înainte să definim ce înseamnă interactiv în viziunea celor trei șoricei. Interactiv înseamnă, dragi părinți, pitici și bunici, că cititorul determină ceea ce se întâmplă în carte, scuturând-o, întorcând-o sau apăsând pe butoanele desenate și rotind-o în toate părțile. Și, cu atât mai savuros pentru micuții cititori, se pare că, cu cât cartea este zgâlțâită mai tare, cu atât efectele asupra necooperantului urs Bruce sunt mai vizibile. După ce veți râde pe înfundate cu copiii dvs. citindu-le această carte, ca să nu vi se facă dor de îndrăgitul urs, Editura ap! a mai adăugat în portofoliu și Mama Bruce, o poveste amuzantă în care ursul nostru morocănos ajunge să fie „mămica” unor gâște, învățând astfel lecții despre responsabilitate.

10. Bunicile sunt pentru iubire , de Misty Black, cu ilustrații de Marina Batrak, este o cărticică fermecătoare care aduce în prim-plan relația specială dintre copii și bunici. Cartea este o nouă ocazie pentru voi, dragi părinți și bunici, de a petrece mai mult timp de calitate alături de copiii și nepoții voștri, iar pentru micuții cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani va reprezenta un motiv în plus să se pregătească puțin mai devreme de culcare și să se cuibărească lângă voi. Lectura acestor versuri și comentarea imaginilor frumos colorate cu Koala și bunicii lui vă va conduce în mod cât se poate de firesc spre o discuție plăcută și liniștitoare despre iubitoarele bunici. Copiii se vor pregăti astfel pentru o nouă călătorie în lumea viselor într-un mod cum nu se poate mai potrivit și mai frumos: fiind alături de cei dragi, depănând amintiri și împărtășindu-și iubirea.

Cartea reprezintă în primul rând un bun prilej pentru copii de a conștientiza cât de norocoși sunt să aibă o bunică alături de ei în primii ani de viață și de a-și da seama că nu toți copiii au acest noroc, motiv pentru care ar trebui să fie recunoscători.

Aceste cărți nu doar că îi vor încânta pe cei mici cu povești captivante și ilustrații deosebite, dar le vor oferi și lecții valoroase despre lume și viață și despre cum să facă față provocărilor de zi cu zi. Fie că este vorba despre curaj, creativitate, empatie sau încrederea în sine, fiecare titlu din această selecție este o invitație pentru a-l ajuta pe copilul dvs. să exploreze și să înțeleagă mai bine lumea înconjurătoare. Oferindu-le ocazia să descopere aceste lecturi, veți contribui la dezvoltarea lor armonioasă și la formarea unei mentalități deschise și curioase.

Alma Ultima actualizare: 30 Septembrie 2024 @ 12:09 Mai multe despre Alma