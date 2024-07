Fie că vorbesc despre problemele inerente cu care aceștia se confruntă, oferind cu multă empatie soluții variate, fie că îi introduc pe cititori în cele mai frumoase lumi ale iubirii și prieteniei, cele șase volume publicate la Editurile Trei și Pandora M garantează o lectură captivantă.

1. În Ghid psihologic pentru adolescente și tinere. Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii, autoarea Tara Porter le oferă adolescentelor cele mai bune sfaturi pentru a se raporta la sine cu un plus de compasiune și pentru a face față dificultăților specifice vârstei: prima iubire, prieteniile virtuale și reale, dietele și imaginea corporală, îngrijorările de la școală etc. Citind această carte, tinerele cititoare vor putea spune: „În sfârșit, mă înțelege și pe mine cineva!”.

Psiholog clinician cu experiență terapeutică de pe 25 de ani, Tara Porter a lucrat mai ales cu fete și adolescente pe probleme de anxietate, depresie, autovătămare, tulburări de comportament alimentar etc., în sistemul public de sănătate mintală din Londra. Ea este, de asemenea, profesor asociat la University College London.

2. Un alt ghid, de data aceasta destinat relațiilor de prietenie, va fi o adevărată revelație pentru toți cei care nu se simt pe deplin înțeleși sau autentici în interacțiunile cu ceilalți.

Arta prieteniei. Cum ne poate ajuta știința atașamentului pune în prim plan această legătură valorizată de-a lungul secolelor, redusă aparent la câteva clickuri în prezent, care de fapt ne poate ajuta să ne dezvoltăm emoțional, să ducem o viață mai lungă și mai sănătoasă: prietenia. Și chiar dacă ne imaginăm că o relație de prietenie, odată închegată, funcționează de la sine, fără ca noi să depunem vreun efort, s-a demonstrat că, pentru a o păstra și îmbogăți, trebuie să ne implicăm activ și conștient în tot ce înseamnă aceasta.

Ce stă de fapt în spatele prietenieiși cum să înțelegem tipurile de atașamente formate în copilărie, cele care ne dictează tăcut nevoile și relațiile, explică autoarea Marisa G. Franco, psiholog, profesor la Universitatea din Maryland, SUA, și speaker. Ea a dezvoltat acest subiect și în publicații precum Psychology Today, New York Times, Vice și The Telegraph.

3. Zbuciumul somnului, cartea Clarei Kumagai, autoare cu origini canadiene, japoneze și irlandeze prezintă o istorie fascinantă cu rădăcini mistice. Sub insulele Japoniei trăiește un somn. Sora îl urăște. Somnul s-a zvârcolit și a provocat un cutremur atât de puternic, încât a crăpat timpul. A distrus casa Sorei și a luat-o pe mama sa. Acum ea și tatăl ei, om de știință, trăiesc aproape de fusuri – locuri sălbatice, abandonate, periculoase. Acolo timpul se deformează, amintirile se sfărâmă și răsar umbre, licăriri ale lucrurilor care nu sunt în întregime umane. După ce și tatăl Sorei dispare, ea nu are de ales decât să se aventureze în aceste spații interzise pentru a-l găsi pe el, pentru a-și găsi mama și, poate, pentru a găsi chiar somnul...

Zbuciumul somnului este romanul de debut al scriitoarei Clara Kumagai, beneficiară a programului „We Need Diverse Books Mentorship”, care în 2020 a fost finalistă a Jim Wong-Chu Emerging Writers Award iar în luna mai a câștigat Premiul pentru Cartea Anului acordat de cea mai prestigioasă ascociația a cărților pentru copii din Irlanda

4. În bestsellerul New York Times Dacă ar fi fost cu mine tinerii cititori vor descoperi „o poveste de dragoste minunată și autentică, în care personaje complexe se confruntă cu probleme complexe: familii monoparentale, divorț, influența grupului, sex și sarcină la vârsta adolescenței”, potrivit Booklist, o poveste în care scriitoarea Laura Nowlin conturează într-un ritm alert relația dintre Autumn și Finn, nedespărțiți în copilărie. Apoi ceva s-a schimbat. Sau poate s-au schimbat ei. Acum fac tot posibilul să se evite.

Autumn are un iubit, Jamie, și un grup de prieteni apropiați. Finn a devenit acel băiat din școală în preajma căruia toți elevii își doresc să se afle. Totuși, în rarele momente când se întâlnesc, Autumn e cuprinsă de senzații ciudate, care nu-i mai dau pace. Începe să se întrebe dacă lucrurile ar fi putut să stea și altfel. Oare ar trebui să fie împreună? Pe măsură ce timpul trece, Autumn își dă seama că e posibil să aibă doar o singură șansă de a îndrepta lucrurile înainte să fie prea târziu.

Laura Nowlin a studiat limba și literatura engleză, cu accent pe scriere creativă, la Missouri State University. Când nu muncește din greu la propriile romane, ea lucrează la o bibliotecă publică, ai cărei clienți o inspiră mereu. Locuiește în St. Louis, alături de soțul ei muzician și după cum afirmă chiar ea, „de câinele lor nevrotic și de o pisică psihotică”.

5. Un roman tulburător, întunecat și romantic, Povești spuse pe limba apei dezvăluie treptat înfiriparea unei relații puțin probabile. Effy Sayre a crezut întotdeauna în basme. Și-a găsit mângâierea doar în paginile romanului Angharad – îndrăgita carte a lui Emrys Myrddin despre o fată muritoare care se îndrăgostește de Regele Zânelor și apoi îl distruge. Acest volum jerpelit este singurul lucru care o ține pe Effy pe linia de plutire în cursul primului ei an la prestigioasa Facultate de Arhitectură llyriană.

Așa că, atunci când familia lui Myrddin anunță un concurs pentru a reconstrui conacul regretatului autor, Effy simte că acesta este destinul ei. Dar Conacul Hiraeth este o sarcină imposibilă: o casă plină de mucegai, părăginită, gata să se prăbușească în marea flămândă. În plus, Effy constată că altcineva și-a stabilit deja domiciliul temporar acolo. Preston Héloury, un tânăr student la Literatură, pare hotărât să demonstreze că autorul favorit al lui Effy este un impostor.

În timp ce analizează moștenirea lui Myrddin, adunând indicii din scrisorile, cărțile și jurnalele sale, cei doi studenți rivali descoperă că fundația casei nu este singurul lucru în care nu pot avea încredere.

Ava Reid este, de asemenea, autoarea romanelor fantasy The Wolf and the Woodsman și Juniper &Thorn, foarte apreciate de critică. După ce a absolvit Colegiul Barnard obținând o diplomă în științe politice, s-a mutat la Palo Alto, California, unde continuă să frecventeze bibliotecile universitare. Povești spuse pe limba apei este primul său roman care se adresează tinerilor.

6. Îmbinând într-un mod inedit subiecte precum dezvoltarea tehnologiei, temerile inerente ale adolescenței, nevoia și dorința de afirmare, autoarea Alice Oseman dezvoltă un fir narativ captivant în cartea Radio Silence ce o are ca protagonistă pe Frances. Ea își petrece timpul studiind cu un singur scop: să ajungă la o universitate de elită. Nimic nu-i stă în cale, nici prietenii, nici vreun secret vinovat. Dar când îl întâlnește pe Aled, geniul timid din spatele podcastului ei favorit, descoperă o nouă libertate și prietenia adevărată.

Așa că nu se mai teme să fie ea însăși. Apoi podcastul devine viral și fragila încredere dintre ei e spulberată. La rândul său, Aled e singur și se luptă cu secrete întunecate. Le va putea depăși doar dacă își va înfrunta temerile. Într-o lume hotărâtă să-i reducă la tăcere, Frances și Aled se străduiesc să-și găsească propriile voci pe parcursul unui an care le va schimba viața. Oare vor avea curajul să le arate tuturor cine sunt ei cu adevărat?

Alice Oseman e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, printre care se numără Solitaire, I Was Born for This și Loveless. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards.