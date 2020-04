Origami este o arta japoneza spectaculoasa si extraordinar de creativa. Sub maini iscusite hartia capata viata si forme diverse, armonie, suflu sau o frumusete aproape de perfectiune. Cuvantul in sine (origami) este format din oru (a indoi) + kami (hartie in limba japoneza), ceea ce inseamna ca cel care creeaza arta origami modeleaza hartie, dar se joaca si cu notiune precum estetic, frumos, forme si ingeniozitate. Fiindca afara e pura primavara si ne pregatim sa primim sarbatoarea Pastelui in inimile, in casele si la mesele noastre, iata cateva idei creative de decoratiuni origami prin care poti aduce culori si forme festive in mediul tau ambient.