Etapele de constructie ale unei case

Pe langa multimea de proceduri birocratice impuse pe care trebuie sa le respecti exista si etapele de constructie respectiv: turnarea fundatiei si constructia casei. Iata care sunt pasii premergatori constructiei.

Verificarea terenului, dar si constructia in sine a casei vor trebui sa respecte prevederile autorizatiei de construire specifice in vigoare. Constructiile trebuie incepute în momentul in care este eliberata autorizatia de constructie de primaria locala. Actul are capacitatea de a indica modul in care va fi ridicata cladirea, dar si infrastructura, suprastructura, regimul de inaltime si materialele de izolatie sau de construire.

Etapele de constructie ale unei locuinte

Prima etapa de construire consta in turnarea fundatiei, temelia casei, care ofera baza constructiei. Daca te intrebai ce sa alegi intre BCA sau Caramida, venim cu cateva sfaturi:

- Casele din BCA sunt rezistente si nu pot fi daramate atat de usor, BCA-ul asigurand un confort termic si un cost de intretinere cu mult mai mic. Este recomandat pentru peretii exteriori ai constructiilor, dar si pentru delimitarea altor spatii interioare. Materialul este rezistent la umezeala si foc, nu putrezeste, iar durabilitatea acestuia se intinde pe termen lung.

Foto: Pixabay

- Casele din caramida sunt rezistente la foc, fiind un material impermeabil si ecologic. Caramida asigura confort termic, pastreaza caldura in interior pe timpul iernii, iar vara pastreaza locuinta racoroasa. Este fabricata din materiale precum argila si ardezia, caramida fiind usor refolosita pentru amenajarea altor spatii.

Dupa turnarea fundatiei, se tenciueste zidaria exterioara si interioara, se adauga geamurile, usa, acoperisul si reteaua electrica impreuna cu cea sanitara. Este esentiala si racordarea la utilitati. Se delimiteaza casa prin balize, trasandu-se astfel amprenta casei.

In etapa de fundare este important de stiut ca se monteaza si conductele pentru utilitati, canalizare si alimentare cu apa deoarece acestea depind de functionalitatea casei. Conductele, teava din PPR - polipropilena, trebuie amplasata sub nivelul de inghet, pentru a evita traseul care se intersecteaza cu betonul armat. Este recomandat ca hidroizolatia sa fie facuta dupa ce a fost terminata fundatia si nu in etapele ulterioare. Se pot folosi si materialele de constructie izolante precum spuma poliuretanica, HDPE - membrana de polietilena ori vopseluri acrilice izolatoare.

Termoizolatia casei este o alta etapa importanta pentru a eficientiza costurile si pentru a creste confortul termic al locuintei. Se realizeaza atat la interior, cat si la exterior, iar unul dintre cele mai accesibille materiale este polistirenul. Este un material rezistent, impermeabil, inflamabil si eficient. Vata minerala bazaltica sau de sticla este si ea un bun izolator termic, care te ajuta sa pastrezi caldura in interior.

Costul unei locuinte depinde foarte mult de bugetul alocat initial. Trebuie sa ai in vedere faptul ca documentatiile cu etapele organizarii de santier reprezinta 4-5%, in timp ce structura casei poate ajunge si pana la 60% din costuri, restul fiind finisajele si amenajarrile.