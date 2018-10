Toamna, esti magica! 18 imagini mirifice cu animale care stiu sa traiasca clipa si toamna

In mediul lor natural, animalele padurilor si ale pajistilor sunt parca niste copii fericiti sau adulti impliniti si impacati ca se afla in locul si momentul potrivit. Animalutele stiu sa se conecteze la mediul inconjurator, sa traiasca magia naturii si a toamnei si sa se adapteze in mod absolut firesc la schimbarile pe care le aduce cu sine cel de-al treilea anotimp al anului. Iata 18 imagini speciale care iti vor incalzi inima deopotriva cu frumusetea toamnei, dar si cu bucuria de a fi si a trai a animalelor.

18 imagini speciale cu animale care se bucura de magia toamnei

Maiestatea sa, Cerbul, regele padurilor

Cervus elaphus (cerbul rosu) este regele padurilor in zilele lungi si colorate de toamna si le acorda un aer si mai maiestuos si demn prin modul in care le infrumuseteaza si se bucura de ele.

Foto: Keith Naylor /Shutterstock

Foto: Matt Gibson /Shutterstock

Foto: Cha Kar Pak /Shutterstock

Are toamna pentru toti daruri si bunatati...

Veverile sunt cu siguranta o prezenta dragalasa si ghidusa in parcuri si paduri, iar coada lor roscata ca focul, in ciuda frunzelor de toamna in toate culorile, nu are cum sa treaca neobservata.

Foto: wizdata /Shutterstock

Foto: Julia Shepeleva /Shutterstock

Cu pletele in vant si inima inainte

Cine a spus ca frumosii cai ai Islandei nu pot bucura de un apus de soare cum numai in natura gasesti? Fotografia a fost facuta in peninsula Snaefellsnes.

Foto: Saptashaw Chakraborty / Shutterstock

Un arici pogonici

Poate ca sunt frunze in stanga, frunze in dreapta, frunze inainte, dar simpaticii arici stiu cu siguranta sa savureze frumusetea toamnei.

Foto: Miroslav Hlavko /Shutterstock

Ooops, am facut-o din nou.. Va salut de pe patura de frunze!

Curajul de a trai din toata inima este ceva si acest iepuras amuzant a descoperit secretul fericirii in zilele de toamna pictate cu covoare stufoase de frunze.

Foto: Grigorita Ko /Shutterstock

Purcelusii fericiti

Libertatea are gustul fericirii pentru acesti purcelusi care pasesc nestingheriti si fericiti pe campiile acoperite de frunze.

Foto: Chumash Maxim /Shutterstock

E vremea de colindat padurile

Uite ca au pornit si frumoasele caprioare patate in colindarea padurilor si in adulmecarea aerului calm de toamna. Ele aduc gingasie si noblete peisajului de toamna.

Foto: By Ondrej Prosicky /Shutterstock

Am un soooomnnnnn maxim :)

Parca bufnitele dorm dintotdeauna, chiar si atunci cand se afla la mare inaltime, printre crengi si frunze de toate felurile . Sa le servim cu o cafea?

Foto: Jakob Schrettl /Shutterstock

Idila de toamna

Oitele din Carpatii nostri romanesti sunt cele mai cele cand vine vorba de rasfat si odihna. Au peisaje mirifice la indemna, un prieten de nadejde care sa le protejeez intotdeauna - un caine si inca multa iarba.

Foto: Fesus Robert /Shutterstock

O ratusca sta pe lac... sau poate doua stau?

Doua ratuste stau pe lac si canta de zor "mac mac", strabatandu-l in lung si in lat, plutind deasupra apei si a frunzelor ruginii de toamna.

Foto: sun ok /Shutterstock

Meditatie de toamna cu mult... elan

Iata un elan superb adulmecand aerul diminetii in tundrele din Alaska, in Parcul National Denali.

Foto: Chase Dekker /Shutterstock

Bau! Un suricat printre frunze

Cu tot "BAU-ul" lui, asa-i ca nu v-a speriat acest suricat mega simpatic? Ba din contra, l-ati indragit de indata ce a rasarit din frunze!??

Foto: Linn Currie /Shutterstock

Toamna vine si pentru girafe

Girafele isi fac plimbarea de dimineata prin pajistele pline cu iarba uscata ale Ugandei.

Foto: Kirill Trubitsyn /Shutterstock

La prins de peste

Ursii grizzly sunt cei mai fericiti cand vine toamna caci atunci are mai mult peste balta. Doar sa nu fie pacaliti de vulpe...

Foto: NaturesMomentsuk /Shutterstock

Vulpea inimoasa

Aceasta vulpe argintie merge prin padurea plina de frunze uscate ca si cum lumea intreaga este a ei. Bravo, frumoaso! Asa atitudine, da!

Foto: Ondrej Prosicky /Shutterstock