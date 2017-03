10 lucruri interesante pe care nu le stiai despre fatetele dentare

Dr. Remus Stratulat ne spune 10 lucruri interesante despre fatetele dentare, pe care trebuie sa le cunoasca orice pacient care isi doreste un zambet perfect in aceasta primavara.

Conform Academiei Americane de Stomatologie Cosmetica, 89% dintre pacientii care au ales tratamente de estetica dentara au observat imbunatatiri la stima de sine, iar cei din jur i-au considerat a fi mai atractivi dupa aceste proceduri. Primavara aceasta se poarta zambetul stralucitor, iar fatetarea acestora reprezinta solutia ideala cu efecte nu doar la nivel de estetica, dar si psihic.

„Fatetarea dintilor este una dintre metodele de estetica dentara pe care o utilizez pentru a imbunatati aspectul dintilor pacientilor. Fatetele acopera partea frontala a dintilor si suprafetele decolorate sau neuniforme. Acestea estompeaza defectele dentare si fac ca dintii sa arate mai sanatosi si mai frumosi”, afirma dr. Remus Stratulat, medic estetica dentara in cadrul Clinicii Dental One.

Dr. Remus Stratulat ne spune 10 lucruri interesante despre fatetele dentare, pe care trebuie sa le cunoasca orice pacient care isi doreste un zambet perfect in aceasta primavara.

Fatetele dentare pot dura mai mult de un deceniu. Rezistenta fatetelor din ceramica este foarte mare si pastrand o igiena orala impecabila ele pot rezista toata viata. Singurele riscuri sunt legate de sanatatea dintilor, sanatate care trebuie mentinuta indiferent daca purtam fatete sau nu.

„Rezistenta fatetelor din ceramica este foarte mare si pastrand o igiena orala impecabila ele pot rezista toata viata. Singurele riscuri sunt legate de sanatatea dintilor, sanatate care trebuie mentinuta indiferent daca purtam fatete sau nu. Materialele din care se fac fatetele dentare sunt extrem de durabile, nu-si schimba forma si nu se coloreaza, indiferent de alimentatie”, explica dr. Remus Stratulat.

Se personalizeaza perfect. Fatetele sunt complet personalizabile pentru a se potrivi hartii dentare unice a fiecarui pacient. Pentru ca rezultatul sa fie unul perfect, procedura de aplicare a fatetelor este una complexa si exista etape intermediare de analiza si proba.

„Culoarea fatetelor nu trebuie intotdeauna sa fie stralucitoare, de culoare alba. Daca se alege fatetarea unui singur dinte, specialistul va potrivi nuanta acesteia cu culoarea dintilor existenti. In cazul in care pacientul doreste sa aiba dantura mai alba, se poate face la cerere o albire profesionala”, spune specialistul.

Nu necesita intretinere speciala. In afara de rutina de zi cu zi alcatuita din periaj si folosirea atei dentare (sau dus bucal), nu este nimic altceva ce trebuie sa faci pentru a mentine calitatea fatetelor dentare. Fatetele nu se pun pe toti dintii, doar pe cei expusi cand vorbim, zambim. In cazul in care dintii nu se vad atunci cand radem, fatetele nu ne folosesc.