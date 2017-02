3 motive care te vor convinge sa mananci mai putina carne, chiar daca nu vrei sa devii vegana

Cand vine vorba despre alimentatie, unele persoane sustin ca nu pot trai fara sa consume zilnic carne, in timp ce altele au renuntat de mult la produsele de origine animala si au adoptat dieta vegana. Indiferent ca te tenteaza sa devii vegetariana sau doar urmaresti sa mai reduci din portia zilnica de carne, exista suficiente motive pentru a scadea consumul:

Ai la dispozitie un inlocuitor sanatos

Multe persoane sustin ca gatitul fara carne le restrange foarte mult optiunile si ca le limiteaza in ceea ce priveste retetele pe care le pot prepara. Aceasta este doar o scuza; exista numeroase preparate vegetariene delicioase, care sunt si mult mai usor de gatit, dat fiind timpul mai redus de preparare a legumelor. In plus, poti pregati orice mancare vrei, daca folosesti acest produs natural, imbogatit cu fibre naturale, care poate inlocui carnea intr-o gama variata de preparate: de la tocanite sau ciorbe, pana la fripturi. Este suficient sa ii adaugi cateva condimente si vei obtine un aliment cu consistenta similara, dar care este mult mai sanatos pentru organismul tau.

Iti vei imbunatati starea de sanatate



Sa ai o zi pe saptamana in care sa nu mananci deloc carne scade riscul unor afectiuni cronice, poate preveni cancerul si bolile cardiovasculare, diabetul, dar si obezitatea.

Sute de studii au gasit o conexiune intre dietele bogate in fructe si legume si riscul scazut de a face cancer. Atat carnea rosie, cat si produsele semipreparate din carne, precum mezelurile, se numara printre cauzele aparitiei cancerului de colon.

In plus, un studiu recent realizat de Universitatea Harvard arata ca inlocuirea alimentelor bogate in grasimi saturate, printre care se numara si carnea, cu alimente bogate in grasimi nesaturate, precum cele din nuci sau din seminte, reduce cu 19% riscul afectiunilor cardiace, dar si al diabetului.

Iar pentru ca o dieta saraca in carne te obliga sa iti iei proteinele din surse sanatoase, precum mazarea sau fasolea, asta inseamna ca primesti si resurse insemnate de zinc, acid folic, magneziu si fibre, atat de importante pentru a-ti mentine nivelul de energie si supletea, scrie sustainabletable.com.

Vei contribui activ la protejarea mediului inconjurator

Organizatia Alimentelor si Agriculturii a Natiunilor Unite estimeaza ca industria carnii genereaza aproximativ o cincime din emisiile de noxe care accelereaza fenomenul de incalzire globala. Asta inseamna ca intreg procesul de preparare a carnii polueaza mai mult decat masinile din trafic. O dieta echilibrata, cu un consum moderat de carne, poate reduce semnificativ de mult acest fenomen. In plus, pentru a produce jumatate de kilogram de carne de vita se irosesc intre 6.800 si 9.500 de litri de apa. Prin comparatie, este nevoie de doar 800 de litri de apa pentru a produce jumatate de kilogram de tofu din soia.

Dupa cum vezi, exista motive convingatoare pentru a-ti reduce consumul zilnic de carne. Chiar daca nu vrei sa devii vegana sau vegetariana, este suficient sa ai o singura zi pe saptamana in care sa eviti acest aliment si vei vedea beneficiile unui consum moderat de carne.



Sursa foto: Shutterstock/ Copyright: goodluz