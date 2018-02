Opinia psihologului: 10 motive care ne strica relatiile amoroase

Odata cu cresterea gradului de complexitate a vietii, se devolta dorinte si nevoi nebanuite si in cazul relatiilor amoroase, care odinioara nu intrau in aria noastra de interes. in zilele moderne, acceptarea, intelegerea, dragostea si vointa nu mai sunt apanaje ale iubirii neconditionate, ci conditionare a devenit cheia in iubire, iar din acest motiv multe dintre relatii trec prin situatii serioase de criza.

In opinia psihologului Alexandru Plesea (foto), graba in care cei doi traiesc in zilele noastre, a devenit un ritm fara incetare, fara posibilitatea de deconectare, iar sufletele nu mai reusesc sa se regaseasca si sa devina Unul, vor alerga toata viata pe culoare separate.

“Ne amagim spunand ca plecam in vacanta pentru deconectare, dar mintea cu preocuparile ei stau acolo de unde am plecat. in realitate, astfel de vacanta este folositoare doar trupului, insa psihicul nostru ramane mereu in alerta, deoarece nu stim sa-l potolim, sa-l linistim. Rutina este modalitatea prin care ne responsabilizam pentru confort si placere, iar cu ea, relatia dintre cei doi exista pana la un moment dat. Relatia El – Ea nu poate exista in rutina, ci poate trai prin Vointa, unde fiecare din ce doi renunta fiecare la el insusi pentru celalalt. O astfel de disciplina este grea, deoarece Ego-ul vine si o demonteaza”, explica psihologul.

Specialistul mai afirma ca relatiile amoroase, care sunt supuse placerilor, confortului, incarcarii egoismului sau ale altor interese efemere, au un invelis fin care va disparea odata cu primul obstacol comportamental care apare (de ex : inselatul).

De aceea, exista o serie de cel putin 10 motive pentru care relatiile amoroase se destrama:

Foto: Kseniia Perminova /Shutterstock

1. Deschiderea sincera catre altii si mai putin catre partener;

2. Asteptarile continue ca partenerul sa fie altfel decat este;

3. Deciziile solitare si lipsite de argumente;

4. Sexul incarcat de fantezii si roluri;

5. Lipsa unui scop comun, dorit de ambii;

6. Completarea virtutilor interioare pentru ambii (de ex: ea are rabdare, el nu);