22 de citate puternice de la Bruce Lee pentru a trezi luptatorul din noi!

Bruce Lee este iubit in toata lumea si nu doar ca un erou contemporan ci si ca un intelept contemporan. Artele martiale, aceasta lume care l-a facut celebru, cere patrunderea unor adevaruri profunde despre viata si Univers, pentru a deveni un mare maestru. Iata de ce, intelepciunea profunda a lui Bruce Lee continua sa ne inspire pentru a trezi forta interioara disponibila in noi insine.

1. Nemiscarea in nemiscare nu este adevarata nemiscare; doar atunci cand exista nemiscare in miscare, atunci se manifesta ritmul Universului.

2. Cu cat iubirea imbatraneste, inimile noastre se maturizeaza si devin precum carbunii, arzand molcom si calit.

3 Un bun maestru in arte martiale nu devine mai tensionat, ci mai pregatit. Negandindu-se si nevisand. Pregatit pentru orice poate sa apara. Cand oponentul se expandeaza, eu ma contract; iar cand el se contracta, eu ma expandez. Iar cand apare o oportunitate, nu eu lovesc ci lovitura se intampla.

4. Daca nimic din tine nu ramane rigid, lucrurile externe se disipa de la sine. In miscare fii ca apa. Nemiscat fii precum oglinda. Raspunde precum un ecou.

5. Lucrurile traiesc din miscare si castiga putere indepartandu-se.

6. Observa ca cel mai dens copac este foarte usor sfaramat, in timp ce bambusul sau salcia supravietuiesc indoindu-se cu vantul.

7. Sa te cunosti pe tine insuti inseamna sa te studiezi pe tine insuti, in actiune cu o alta persoana.

8. Fii mereu tu insuti, exprima-te, ai incredere in tine, nu cauta in exteriorul tau o personalitate pe care sa o copiezi.

9. Daca pui mereu limite asupra a tot ceea ce faci, fizic sau altceva, aceasta se va rasfrange asupra vietii tale.

10. Nu nega abordarea clasica, doar ca pe o reactie, caci altfel iti vei crea un nou pattern si vei ramane prins in tine insuti.

11. Adevarata viata este sa traiesti pentru altii.

12. Eu nu sunt in viata asta ca sa traiesc in conformitate cu asteptarile tale si tu nu esti in aceasta lume ca sa traiesti dupa ale mele.

13. Multi oameni isi dedica viata pentru a lucra la ceea ce cred ei ca ar trebui sa fie, in loc sa lucreze la ceea ce sunt deja. Aceasta diferenta intre a modela sinele si a modela imaginea de sine este foarte importanta. Multi oameni traiesc doar pentru propria imagine.

Foto: Flickr/ Lexinatrix

Foto dr.: Wikimedia Commons

Citeste mai departe>>>