PHOTO SOURCE:pixabay.com

Testul lui Jupiter Retrograd: Ce lecție divină îți aduce Universul în următoarele luni?

Când Jupiter, planeta expansiunii, se mișcă retrograd, lumea exterioară se estompează pentru a face loc călătoriei interioare. Acesta este momentul în care Universul te invită să recalculezi drumul, să înțelegi de ce anumite dorințe nu s-au împlinit și ce daruri ascunse te așteptau dincolo de ele. Răspunde la întrebări și află care este lecția divină pe care destinul o aduce acum în viața ta.