Testul lui Mercur Retrograd: Ce plan revizuiești până la final de an și la ce trebuie să fii atentă?

Când Mercur merge înapoi prin Scorpion și Săgetător, Universul îți dă o șansă rară: să recalculezi direcția, să descoperi ce nu mai e aliniat cu adevărul tău, și să vezi unde gândurile sau planurile tale trebuie transformate. Este o perioadă a revelațiilor, a conversațiilor neașteptate și a clarității care vine după confuzie. Află acum ce plan revizuiești în timpul acestui Mercur retrograd și unde te îndeamnă Universul să privești mai atent.