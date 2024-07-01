Povestea plină de încăpățânare a primei femei arheolog din Transilvania, Zsófia Torma
Regina Elisabeta, prima regină a României. Femeia care a cucerit inimile românilor cu bunătatea și iubirea ei nemărginită pentru poporul al cărui sânge nu-i curgea prin vene
Prima femeie care a devenit miliardară EXCLUSIV din muzică și care a schimbat regulile în industria muzicală. Povestea succesului lui Taylor Swift
Pictorița care a pictat spiritul unei epoci, Cecilia Cuțescu-Storck, prima femeie profesor la o universitate de artă de stat din Europa
De ce sunt importante enciclopediile pentru copii în era digitală?
Top 5 filme de văzut împreună cu familia
Cum poți să alegi bicicleta potrivită pentru copii de 3-5 ani?
Cuiburi de bebeluși Confort – baby nest de încredere pentru primele luni de viață
5 lucruri despre întâlniri pe care aș fi vrut să le aflu la 30 de ani, nu la 50
10 lecții de viață care îți schimbă mintea, inima și felul în care privești lumea
Nu vreau să mor neiubită
Cum să începi o nouă viață amoroasă după decesul partenerului: între durere, vindecare și renaștere emoțională
Ce NU trebuie să faci când ești trist sau CUM să treci prin tristețe cu blândețe
Iubești ideea de iubire sau pe omul din fața ta? Semne clare că nu ești chiar atât de îndrăgostit/ă pe cât credeai
De ce femeile de 50 de ani de azi arată precum cele de 30 din trecut
Nici tupeul și nici aroganța nu fac din tine o femeie puternică
Baby Boom Show începe joi, 4 septembrie - cel mai mare târg din România pentru copii şi viitori părinţi!
Antonio Pican, Bibi, Iuliana Beregoi și mulți alții cântă la FestiKids 2025, singurul festival cu acces GRATUIT
Fragment în exclusivitate din cartea de dezvoltare personală pentru copii „Cele 7 obişnuinţe ale copiilor fericiţi”
Începe FestiKids 2025, singurul festival pentru copii cu INTRARE LIBERĂ. ROMEXPO - 30 MAI - 1 IUNIE
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil aduc speranța și îi ocrotesc pe credincioșii care se roagă la ei
Suflet și Conștiință – Călătoria spre esența ființei și liniștea din noi
Portalul 11:11 -cel mai puternic vortex de manifestare al anului! Semne divine și ghidare către împlinirea dorințelor profunde
333 – Codul divin al alinierii, trezirii și încrederii în drumul tău spiritual
Ce să mănânci când ai colesterol mărit: alimente recomandate și de evitat pentru protejarea inimii și a vaselor de sânge
Ceaiuri pentru suflet: legătura profundă dintre plante și stările emoționale
Cum să recunoști simptomele unui accident vascular cerebral: sfaturile neurologului
Hipotiroidismul la copii: cauze, simptome și tratament
Usturoiul fermentat în miere – elixirul antic natural care vindecă din interior
Hrana care păstrează tinerețea: 9 alimente esențiale pentru frumusețe, vitalitate și echilibru
Farmacia din pădure: Ciuperca minune care contribuie la combaterea cancerului
Care sunt ceaiurile potrivite pentru a fi consumate toamna
Cum se face coliva tradițională din arpacaș: Ritualul sacru menit să ajute la trecerea sufletelor în lume de dincolo
Lumen: noul grătar pe gaz semnat Fontana
România urcă pe scena mondială a gastronomiei: echipa națională a fost selectată să participe la Bocuse d’Or Europe 2026
Cum se face Amandina de casă: rețetă clasică, sfaturi utile și valori nutriționale
Predator: Badlands. Cât de departe poate merge lupta pentru onoare?
Poetika lansează „Ce te legeni, codrule” – o reinterpretare pop-electronică a poeziei lui Mihai Eminescu
Tenorul Jonas Kaufmann, una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, concertează pentru prima dată în România
Operă și hard rock, musical cinema live și sport: Cel mai divers sezon de spectacole din România anunțat pe noul Eventim.ro
Opera Națională București găzduiește un moment istoric de omagiu pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul Domn al Moldovei
Opera Națională București găzduiește un moment istoric de omagiu pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul Domn al Moldovei
ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR -animația inspirată de povestea lui Charles Dickens ajunge în România!
Recomandări de lecturi cosy, perfecte pentru luna noiembrie
De la pasiune la profit: 4 pași cheie pentru a-ți transforma visul într-o afacere de succes
Biroul tău, cartea de vizită a afacerii: 4 detalii care construiesc o imagine de brand puternică
Singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA își spune povestea inspirațională în cartea „Conturul unui vis”
Ce nu e bine să faci la serviciu: 10 greșeli care îți pot sabota cariera
Cadouri de Crăciun pentru Companii — cum alegi în 10 minute și livrezi la timp
Cadoul ca instrument de leadership feminin
The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum
Velvet Vibes sau opulența catifelei: 10 piese vestimentare din CATIFEA, materialul trending al toamnei 2025 cu o textură luxoasă
Alcoolul, dușmanul tăcut al creierului. Un nou studiu arată legătura dintre consumul excesiv și riscul crescut de AVC
Regula celor 19 grade în locuințe nu mai este valabilă. Care este temperatura optimă pentru confort și sănătate
Greșeala de machiaj care te îmbătrânește peste noapte! Ce trebuie să eviți pentru un ten proaspăt și luminos
Ai gâtul iritat? Iată alimentele pe care trebuie să le eviți dacă ești răcit sau gripat!
Idei actuale de ținute casual cu ghete de bărbați și blugi
CHIPURILE MARIEI, REGINA ROMÂNIEI
IUTTA lansează „Curated by Iutta” cu atelierul Roots of Gold, Bijuterie născută din lut și lumină
Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: București, în prim-planul modei din Europa de Est
Frumusețea naturală: trei rețete de creme antirid din plante locale
Cum stimulezi creșterea unghiilor: 10 sfaturi esențiale
Ce dezvăluie unghiile despre sănătatea ta?
Mâini mai tinere? Secretul stă în alegerea corectă a nuanței lacului de unghii
Cum să-ți transformi grădina într-un spațiu de lux cu o bucătărie de exterior premium
Cum să amenajezi sufrageria pentru a deveni un sanctuar al conectării
Floor Depot – soluția completă pentru pardoseli de calitate și amenajări moderne
Top 7 sfaturi de îngrijire pentru crizanteme
Horoscop chinezesc Dragon 2026: Trăiești anul marilor reușite și urci pe scara succesului într-un ritm alert!
Testul lui Mercur Retrograd: Ce plan revizuiești până la final de an și la ce trebuie să fii atentă?
Horoscop sănătate 10–16 noiembrie 2025: vindecare, regenerare și focul interior al transformării
Venus se mută în Scorpion (6–30 noiembrie 2025): Nimic nu rămâne la suprafață! Dragostea arde și renaște din cenușă
PHOTO SOURCE:pixabay.com
Când Mercur merge înapoi prin Scorpion și Săgetător, Universul îți dă o șansă rară: să recalculezi direcția, să descoperi ce nu mai e aliniat cu adevărul tău, și să vezi unde gândurile sau planurile tale trebuie transformate. Este o perioadă a revelațiilor, a conversațiilor neașteptate și a clarității care vine după confuzie. Află acum ce plan revizuiești în timpul acestui Mercur retrograd și unde te îndeamnă Universul să privești mai atent.ÎNCEPE TESTUL
McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună
Prelungim termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați. Ultima zi de înscriere: 10 octombrie
Un român câștigă Premiul Next Generation Design pentru bicicleta hibrid-electrică SYNTHESIS
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei