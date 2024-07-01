PHOTO SOURCE:pixabay.com

Testul Pragului Final: Ce lași în urmă pentru totdeauna odată cu ultimul retrograd al lui Uranus în Taur?

De șapte ani, Uranus în Taur a zguduit tot ce credeai că nu se va mișca niciodată — relații, bani, stabilitate, confort, identitate. În aprilie 2026 va iesi definitiv în Taur. Acum, în perioada sa retrogradă, rebelul cosmic îți întoarce oglinda spre interior. Răspunde și află ce tip de eliberare te așteaptă până la finalul acestei retrogradări și ce renunțare îți deschide porțile viitorului.