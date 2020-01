O viață sănătoasă, fără excese, cu alimentație echilibrată, somn suficient și mișcare zilnică ne asigură, de cele mai multe ori, o sănătate de fier. Dacă știi că faci toate acestea și totuși observi că ai variații ale tensiunii arteriale uneori, încearcă și câteva remedii naturale, pentru ca atunci când mergi la medic să fii sigur că ai făcut tot ceea ce depinde de tine. Iată câteva dintre plantele care contribuie la ameliorarea acestei probleme:

Ghimbir

S-a demonstrat cu ajutorul a numeroase studii că ghimbirul îmbunătățește circulația sanguină și relaxează mușchii din jurul vaselor de sânge, ceea ce contribuie la ținerea sub control a tensiunii arteriale. Ai în vedere faptul că ghimbirul este și un anticoagulant natural, așa că, înainte de a-l consuma asigură-te că nu iei vreun medicament cu care acesta să interfereze.

Ghimbirul este un ingredient pe care este destul de simplu să-l integrezi în dieta zilnică, fie că îl adaugi în salate, supe, băuturi, fie că îl consumi ras, cu o linguriță de miere.

Anghinare

Despre anghinare și efectele ei benefice asupra sănătății se poate discuta, pe larg. Este important de știu că are un efect benefic asupra colesterolului, dar influențează și nivelul tensiunii arteriale, așa cum au demonstrat multiple studii, conform cărora, persoanele care au administrat extract de anghinare timp de 12 săptămâni au experimentat o scădere a acesteia cu aproximativ 2,76 mmHg.

Deși nu este pe gustul oricui, anghinarea se poate consuma ca aliment, ca atare sau în salate, după ce frunzele cărnoase de la baza inflorescențelor (partea comestibilă a plantei) au fost stropite cu suc de lămâie pentru a nu oxida sau după ce au fost fierte timp de 30 de minute. Dacă ți-e greu să accepți gustul neobișnuit, suplimentele cu anghinare sunt la fel de eficiente ca planta în sine.

Usturoi

Fie că te ferește de răceli sau că dă un gust irezistibil nenumăratelor feluri de mâncare, usturoiul este, de departe, cel mai cunoscut ingredient când vine vorba despre plante cu numeroase beneficii pentru om.

Usturoiul are capacitatea de a relaxa vasele de sânge, ceea ce permite circulația mai ușoară a acestuia și, prin urmare, scăderea presiunii arteriale. Mai contribuie la tonifierea miocardului, dar și la scăderea colesterolului. Consumă unul-doi căței de usturoi zdrobiți atunci când valorile tensiunii arteriale sunt ușor crescute și vei observa destul de rapid rezultatele. O altă variantă ar putea fi câteva picături de suc de usturoi, amestecate cu miere, de două ori pe zi.

Scorțișoară

Aromata scorțișoară nu este doar delicioasă și extrem de ușor de introdus în dietă, ci are și nenumărate beneficii pentru sănătate, contribuind la ameliorarea spasmelor musculare, a vărsăturilor, diareei, răcelii, dar și la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea nivelului de zahăr din sânge la persoanele care suferă de diabet.

Scorțisoara poate fi folosită la prepararea deserturilor precum plăcintă cu mere, budincă, gogoși sau chec, poate fi presărată peste băuturi reci sau calde și este indispensabilă într-o mulțime de preparate orientale, spre exemplu.

Păducel

Este o plantă care s-a dovedit utilă în ameliorarea mai multor probleme cardiace, printre care: hipertensiune arterială, aritmii, palpitații, angină pectorală. În plus, crește forța de contracție a mușchiului cardiac, contribuie la dilatarea vaselor de sânge și îmbunătățește fluxul sanguin. Are în compoziție flavonoide, acizi și uleiuri esențiale, tanin, zaharuri și vitaminele B și C. În scop terapeutic se folosesc mugurii, florile, fructele.

Dincolo de toate remediile din natură, cel mai important este să duci o viață cât mai echilibrată, să mănânci sănătos, să dormi suficient, să faci mișcare și să încerci să reduci cantitatea de stres din viața ta. În plus controalele medicale periodice vor contribui la sănătatea ta pe termen lung.

Sursă foto: By Valentina_G /Shutterstock

