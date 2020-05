Comunicat de presă

Pandemia COVID-19 va modifica permanent comportamentele consumatorilor și va produce schimbări structurale de durată în industria bunurilor de larg consum și în retail, conform unui sondaj Accenture la care au participat peste 3.000 de consumatori din 15 țări de pe cinci continente.

Sondajul a fost realizat între 2 și 6 aprilie, după ce multe țări au implementat măsuri de izolare la domiciliu și arată că oamenii au început deja să își schimbe prioritățile de cumpărare. Spre exemplu, cei mai mulți consumatori au declarat că, în prezent, cumpără mai multe produse de igienă personală și curățenie, precum și conserve și alimente proaspete decât o făceau cu două săptămâni înainte. De asemenea, ei cumpără mai puține electronice, îmbrăcăminte și produse de înfrumusețare.

Rezultatele sondajului mai indică o tendință importantă, și anume, multe schimbări din obiceiurile de consum vor continua pe termen lung după pandemie. În plus, criza determină consumatorii să ia în considerare mai serios impactul opțiunilor lor de cumpărături asupra sănătății și asupra mediului. De exemplu:

• 60% dintre respondenți petrec mai mult timp pentru îngrijirea de sine și bunăstarea mintală, aproximativ șase din 10 consumatori (57%) spunând că au început să facă mai multă mișcare acasă;

• 64% dintre consumatori au declarat că fac eforturi să reducă risipa alimentară și probabil că vor continua să facă acest lucru;

• 50% dintre consumatori au declarat că fac cumpărături pentru un stil de viață mai sănătos și vor continua probabil să facă acest lucru;

• 45% dintre consumatori au declarat că fac alegeri mai durabile atunci când fac cumpărăturile și probabil vor continua să facă acest lucru.

„Amploarea schimbărilor identificate în rezultatele noastre sugerează clar că aceasta este o schimbare pe termen lung”, a spus Oliver Wright, managing director and head of global Consumer Goods practice la Accenture. „Deși am văzut aceste tendințe de ceva timp, ceea ce este surprinzător este amploarea și ritmul – comprimând în câteva săptămâni schimbări care ar fi putut dura ani întregi. Se preconizează că noul comportament al consumatorilor va depăși pandemia și se va întinde dincolo de 18 luni și poate pentru o mare parte a deceniului actual”.

Pandemia accelerează transformarea digitală

Sondajul Accenture relevă că pandemia determină din ce în ce mai multe persoane să cumpere alimente online. Unul din cinci respondenți care au afirmat că cea mai recentă achiziție de alimente a fost realizată online, au făcut în premieră acest lucru – pentru clienții mai în vârstă proporția a fost de unu din trei. Cu toate că 32% din totalul achizițiilor au fost realizate online, se estimează că această cifră va crește până la 37%.

Citește continuarea pe pagina următoare >>>