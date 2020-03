Comunicat de presă

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi va pune gratuit Mandachi Hotel&Spa la dispoziția personalului medical și a voluntarilor care au interacționat cu bolnavi sau suspecți de infectare cu noul coronavirus, la Spitalul Județean Suceava sau în incinta oricăror altor unități spitalicești din orașele și comunele situate în vecinătatea municipiului Suceava. Atât personalul medical, cât și voluntarii care s-au ocupat de pacienți afectați de COVID-19, precum și polițiștii, jandarmii și cadrele militare care au interacționat cu cetățenii suspectați că ar fi contaminați cu acest virus vor avea nevoie de un spațiu de izolare, pentru a nu-și pune în pericol familiile.

Hotelul va fi pus integral la dispoziția personalului medical, polițienesc și militar care este nevoit să intre în autoizolare, imediat ce se va obține avizul din partea Direcției de Sănătate Publică.

„Cadrele medicale și militare vor intra pe proprie răspundere în hotel și vor primi cartele pentru camerele în care vor sta, iar noi vom preda aceste cartele spitalului și secției de poliție, urmând să asigurăm paza hotelului și să oferim câte o masă gratuită de la unul dintre restaurantele Spartan din Suceava, care încă mai face livrări. În mod firesc, nu pot chema personalul Mandachi Hotel&Spa pentru a asigura asistență în această perioadă, deoarece nu vrem să-I expunem unei potențiale contaminări”, a declarat Ștefan Mandachi.

Hotelul inaugurat de Ștefan Mandachi în 2018 ocupă o suprafață de 7.000 mp, are 90 de camere și un salon de evenimente, Magnificus Plaza, iar toate aceste spații vor fi puse atât la dispoziția persoanelor aflate în prima linie de luptă cu noul coronavirus care vor trebui să intre în carantină, cât și tuturor antreprenorilor care vor să își ofere sprijinul prin confecționarea de măști medicale.

„Fac un apel către toți producătorii de măști de protecție care sunt gata să le confecționeze în cel mai scurt timp și să le doneze spitalelor. În incinta Magnificus Plaza, care are 1.500 mp, aceștia vor putea instala câteva sute de mașini și vor putea lucra în cele mai bune condiții pe care noi le putea crea în această perioadă. Este important ca noi, toți cei din mediul privat, să fim uniți și să ajutăm cu tot ceea ce putem autoritățile în această situație neobișnuită, care ne pune pe toți la încercare. Aș dori să precizez că nu consider gestul meu ca fiind unul special, că nu îl fac pentru că urmăresc vreun beneficiu de imagine și nici nu încasez vreo subvenție pentru carantină din partea statului. Am decis să fac public acest demers, în primul rând pentru ca oamenii din Suceava și din zonele limitrofe să știe unde pot să vină în această perioadă foarte grea, în care nu au unde sta pentru a nu-și supune familiile unui potențial risc. Un al doilea motiv este nevoia de a găsi producători de măști medicale de care este atât de mare nevoie și cărora le ofer un spațiu de lucru. Depinde de noi toți să ne solidarizăm și să ajutăm pe cât putem atât victimele acestui virus, cât și pe toți cei care, în mod eroic, își riscă viața pentru a face bine”, a mai punctat antreprenorul sucevean.

Mandachi Hotel&Spa este situat în municipiul Suceava la intrarea dinspre București, pe Bulevardul Sofia Vicoveanca nr. 107.