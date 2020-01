Oricine are nevoie să știe cum să susțină o conversație, indifferent de profesie. In ciuda faptului că vorbim încă de la o vârstă fragedă, aceasta este o abilitate care se învață la orice vârstă. Iată șase moduri de a deveni o interlocutoare desăvârșită.

1. Stăpânești limbajul corporal

Un bun corporal te îți dă siguranță de sine, ceva ce ceilalți vor remarca imediat. Limbajul corporal are o pondere covârșitoare în timpul interacțiunii interumane. Indiferent de ceea ce spui, dacă postura ta transmite lipsa ta de interes față de conversație sau de persoana din fața ta, vorbele tale nu vor putea masca acest lucru.

Fii atenta la postura ta corporală și la felul în care te miști. Păstrează contactul vizual cât mai mult posibil, fără să te holbezi deoarece aceasta poate fi deranjant.

2. Fii sinceră și deschisă

Nimeni nu se va deschide în fața unei persoane închise. Prin urmare, dacă ești o persoană rezervată, ar trebui să începi să iei în considerare ce anume te simți confortabil să împărtășești pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de a face conversație.

3. Ascultă cu atenție

Dacă știi că nu ești cea mai bună atunci când vine vorba de conversații, nu este neapărată nevoie să vorbești. Cei mai mulți dintre oameni au nevoie și le place să fie ascultați, așa că oferă-le atenția ta.

Pune întrebări deschise și fă-i să se simtă confortabil, arătându-le interesul tău pentru poveștile lor și permițându-le să vorbească despre orice își doresc.

4. Nu te grăbi să vorbești

De obicei, vorbitorii buni nu se grăbesc într-o conversație. Își acordă timp să reflecteze și o spun asta cu voce tare. Acest lucru îi face să fie percepuți ca oameni echilibrați.

5. Fii atentă la detalii

Oamenii cu abilități conversaționale excepționale tind să observe tipul de lucruri pe care o persoană obișnuită nu le observă și să aducă astfel de detalii în conversație. Astfel de indivizi impresionează oamenii într-un mod foarte elegant.

6. Fii interesantă

Oricine poate vorbi despre știri, vreme sau poate își exprima câteva opinii de bază. Dar vorbitorii buni spun întotdeauna lucruri pe care alții nu le știu. Acesta este motivul pentru care este bine să ai cunoștințe din domenii precum sociologie sau psihologie, medicină, istorie și să le folosești într-o conversație.

Foto fr si main: By fizkes /Shutterstock

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"