Pentru ca ne place sa profitam de reduceri, am zis sa vedem ce propuneri ne mai face Fashion Days in categoria promotii. Asa ne-am dat seama ca am cam neglijat o sectiune, mai exact pe cea a accesoriilor. Asa ca am “cotrobait” prin lista de propuneri de-acolo si am descoperit niste sosete super dragute. Pe cat de variate sunt ca design, pe atat de versatile sunt cand vine vorba despre ce combinatii poti sa faci cu ele. Am optat pentru modele unisex, ca sa te convingi cat de “friendly” sunt cand vine vorba despre idei de outfit-uri inspirate - si pentru el, si pentru ea.

Sosete lungi unisex cu imprimeu grafic

Incepem lista de recomandari cu sosete caraghioase - pentru femei si pentru barbati - cu unele care au aspect stralucitor usor sidefat. Sunt trei la numar in pachet si sunt confectionate din bumbac si poliester, calduroase si comode, dragute si practice. Tema principala este cheful de joaca.

Le poti comanda aici

Sosete unisex cu model vesel

Model vesel de sosete care sunt cat mai colorate si cat mai nebunesti ca design si aspect. Aici setul include sase perechi la fel de caraghioase, in stil si combinatii de nuante. Sunt de la Happy Socks si fac cinste numelui de brand.

Le poti comanda aici

Sosete unisex cu imprimeu food

Pentru cineva pasionat de mancare, poti alege un cadou care sa il amuze adica niste ciorapei care au un print cu diverse preparate. Cele patru perechi din set sunt multicolore si se pot purta atat de femei, cat si de barbati. Sunt calitative, confectionate din bumbac.

Le poti comanda aici

Sosete unisex cu tematica de iarna

Tot din bumbac, pentru sarbatorile de iarna, am dat peste un pachet cu trei perechi de sosete perfecte de purtat de Craciun. Asta pentru ca sunt desenate cu diverse idei care tin loc de cadouri, de atmosfera happy si de ninsori cu zambete. Pentru ca suntem niste visatoare, nu?

Le poti comanda aici

Sosete unisex alb-negru

Sosetele pot fi pe alb-negru si la fel de ofertante cand vine vorba despre gandit combinatii in a le purta. Asa se face ca am dat peste unele cu model geometric. Se vad grozav cu orice ai alege sa porti, pentru ca sunt in mixuri uni pe tonuri neutre.

Le poti comanda aici

Sosete scurte sport

Adica acele sosetele pana la glezna care se potrivesc pentru tinutele mai simple si lejere de alergare. Sunt de la Asics si se potrivesc in orice sezon, avand si logo la vedere. Ne plac pentru ca se impun cu usurinta ca favorite pentru un outfit cool.

Le poti comanda aici



Foto fr si main: By Sviatlana Barchan /Shutterstock