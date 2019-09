Avem sezoane când se poartă încălțăminte care trebuie să te protejeze de vremea mohorâtă și friguroasă. Că sunt botine, ghete sau cizme, încălțămintea de toamnă-iarnă trebuie să fie cât mai cool, dar mai ales cât mai practică și să asigure lejeritate. Cumva, se crede că cizmele peste genunchi sunt foarte pretențioase la purtare. Însă noi vrem să sfidăm această credință și, prin urmare, îți oferim câteva propuneri de astfel de cizme ca să le iei în considerare pentru outfit-urile tale.

Cizme peste genunchi din piele întoarsă

Am început lista de cizme peste genunchi cu o pereche realizată din piele întoarsă și sintetică, cu toc masiv și gros. Aceasta se poate combina foarte frumos cu o fustă sau rochie, mai ales că are o culoare plăcută, de sezon, ca de vișină, un roșu Bordeaux. Modelul uni nu are inserții decorative, are vârful pătrat și talpa plată - parte din colecția Zee Lane.

Le poți vedea aici

Cizme înalte fără toc

Negrul place oricui și negrul se potrivește la orice tip de ținută ai adopta în acest anotimp. Așa că ne-am gândit că e rost de recomandat o pereche de cizme peste genunchi care să fie și versatile. Se închid cu fermoar și au inserții elastice pentru susținerea comodă a piciorului.

Le poți vedea aici

Cizme înalte cu model șosete

Pentru că se poartă. O modă care pare că are rădăcini în cultura asiatică de la cele mai populare personaje manga, cizmele înalte peste genunchi și care imită niște șosete sunt foarte tinerești și moderne. Modelul este slip-on, are cusături decorative în alb și roșu, vârful rotunjit și talpa antiaderentă.

Le poți vedea aici

Cizme cu talpă groasă și lată

Alt model de luat în seamă pentru cizme peste genunchi este cel cu talpă groasă, care amintește de era Andre din anii ‘90. Sunt foarte comode, au o ușoară notă sportivă și plac pentru că sunt pe cât de simple, pe atât de eficiente în a atrage atenția.

Le poți vedea aici

Cizme peste genunchi animal print

Pentru cele mai îndrăznețe dintre noi recomandăm o pereche de cizme cu imprimeu de leopard. Cu un toc proeminent de 10 centimetri, dar gros și puternic, acestea pot veni în completarea unei ținute de seară. Ne plac pentru că sunt foarte sexy.

Le poți vedea aici

Cizme peste genunchi strâmte

Un model care îmbracă discret și îngust piciorul - într-o culoare camel de toamnă, acestea au talpă neagră împotriva alunecării. În partea de sus sunt prevăzute cu niște ciucuri decorativi care le conferă un aspect feminin. Închiderea se face cu un fermoar situat la bază.

Le poți vedea aici

Cizme înalte cu toc subțire

Pentru seri în club, pentru ieșiri la petreceri, pentru evenimente care mai de care mai cool și fun. Aceste cizme sunt din piele ecologică și se remarcă prin tocul subțire și prin inserțiile în zig-zag în partea din față și prin cataramele care îi conferă un look wild. De purtat de cele care nu se tem să riște.

Le poți vedea aici

Cizme peste genunchi din cauciuc

Cizmele peste genunchi pot fi realizate și din cauciuc, mai ales pentru anotimpurile mai capricioase când ploile își fac de cap. Noi am optat pentru un model albastru, de la Hunter. Are branț textil, suprafața este mată, cu curea ajustabilă și rezistent la ploi.

Le poți vedea aici

Foto fr si main: By HighKey /Shutterstock