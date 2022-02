Pentru a traversa această perioadă într-o formă cât mai bună este esențial să ne ajutăm sistemul imunitar în a ne oferi protecția optimă de care avem nevoie.

Sistemul imunitar: ce reprezintă și cum acționează acesta?

Sistemul imunitar reprezintă un ansamblul de celule, țesuturi și bio-componente celulare care acționează complex, având ca scop final apărarea organismului nostru în fața pericolului reprezentat de diferiți agenți patogeni (virusuri, bacterii, fungi, paraziți, toxine, corpuri străine), dar și de alți factori amenințători ai sănătății, care pot fi produși chiar de către organismul nostru, cum ar fi celulele tumorale.

Ca și tipuri de răspuns imun, putem vorbi, pe de o parte, despre reacția imediată de apărare a organismului nostru, care apare la contactul cu agentul patogen și reprezintă răspunsul imun înnăscut, iar pe de altă parte despre un răspuns imun adaptativ, care prezintă memorie față de agenții patogeni la care organismul a fost expus anterior și care acționează rapid, intens și specific.

Imunitatea noastră naturală înnăscută este cea pe care o moștenim, cu care ne naștem și care nu se modifică pe parcursul dezvoltării noastre. Răspunsul imun nespecific în fața agenților patogeni este același, indiferent de natura acestora, prezentând aceeași intensitate și același timp de acțiune.

Imunitatea dobândită este însă specifică fiecărui agent patogen în parte, față de care sistemul imunitar a dezvoltat memorie, căci s-a mai întâlnit, în trecut, cu acel agent patogen. Așadar, sistemul imunitar cunoaște acel patogen, este pregătit să îl elimine în mod specific, într-un timp scurt și printr-un răspuns imun intens, prin formarea de anticorpi specifici.

Care sunt principalele semne și simptome ale scăderii imunității?

Un sistem imunitar slăbit ne oferă o serie de semnale de alarmă, specifice sau nu, pe care nu este indicat să le ignorăm. Printre principalele manifestări ale imunității scăzute enumerăm:

– dacă ritmul de viață de zi cu zi nu a suferit modificări majore, însă oboseala persistă, este frecventă și împiedică efectuarea activităților curente, poate că este timpul să investigați mai mult acest simptom. Oboseala reprezintă un paravan pentru multe afecțiuni și poate fi, de asemenea, o manifestare a unei imunități scăzute. Infecții frecvente – persoanele pot constata că răcesc mai des decât în alte perioade reci, se pot confrunta cu infecții recurente (de exemplu: urinare, cu reactivări ale virusului herpetic, cu acutizarea unor alergii și așa mai departe. În general, când sistemul imunitar este slăbit, nu mai reușește să facă față tuturor amenințărilor sănătății noastre, astfel că boala își face apariția mai des în viața noastră.

Cum putem susține buna funcționare a sistemului imunitar?

Foto: Dragana Gordic /shuttesrtock.com

Ca sistemul imunitar să funcționeze optim, avem nevoie de o alimentație sănătoasă care să furnizeze toți nutrienții necesari, dar și de ajutorul altor sisteme, al căror echilibru depinde de stilul nostru de viață, de mișcare, de programul de somn și așa mai departe.

Iată câteva modalități simple și la îndemâna oricui prin care putem susține imunitatea:

o alimentație sănătoasă și o hidratarea pe măsură asigura toți nutrienții de care sistemul imunitar are nevoie (de exemplu vitamine și minerale care susțin și fac posibile o serie de reacții care se desfășoară în cadrul răspunsului imun), iar apa asigura mediul ideal desfășurării proceselor imunitare și previne deshidratarea (riscul de deshidratare poate fi crescut în anumite situații, cum ar fi în febră). Alimentele cum ar fi: carnea slaba si rosie, lactatele degresate, cerealele integrale, fasolea, peștele, spanacul, ouăle, legumele, fructele sunt esențiale pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Deasemenea, renunțarea la fumat, limitarea consumului de zahăr și sare, precum și reducerea consumului de alcool, acolo unde este cazul, reprezintă pași necesari către o bună stare de sănătate. Programul de mișcare: activitatea fizică de până la 30 de minute pe zi, realizată de câteva ori pe săptămâna, ar trebui să reprezinte un alt element cheie în atingerea obiectivului de a construi un sistem imunitar puternic.

Zincul reprezintă un oligoelement cu rol central în susținerea funcțiilor sistemului imunitar și ale întregului organism în general. Un număr mare de enzime cu roluri importante pentru sănătate depind de aportul de zinc pentru a funcționa la parametri optimi (anhidraza carbonică, fosfataza alcalină, alcool-dehidrogenaza (ADH), superoxid dismutaza (SOD), carboxipeptidaza etc.). De asemenea, metabolismul unor vitamine și al anumitor hormoni este strâns legat de prezența zincului. Aportul scăzut de zinc în organism poate să apară la orice vârstă, dar și în cadrul unor diete specifice, cum ar fi dieta vegetariană.

În ceea ce privește susținerea sistemului imunitar, zincul este implicat atât în răspunsul imun înnăscut, cât și în cadrul celui dobândit.

Imunofix este un supliment alimentar special conceput pentru susținerea imunității, având un conținut adecvat de zinc, dar și de vitamina C, combinând totodată și extracte de Echinaceea. Imunofix prezintă astfel un efect benefic asupra sistemului imunitar prin acțiunea sinergică a componentelor bioactive din combinația sa unică.

Vitamina C naturală conținută în Imunofix, obținută din extractul de flori de hibiscus (Hibiscus sabdariffa), prezintă roluri antioxidante (reduce stresul oxidativ), susține formarea colagenului, are rol în funcționarea normală a sistemului imunitar și este implicată în mecanismele energetice celulare, contribuind astfel la reducerea oboselii și extenuării. Un aport zilnic adecvat de vitamina C ne ajută la prevenirea multor afecțiuni.

Zincul și vitamina C își potențează reciproc efectele benefice asupra sistemului imunitar.

Imunofix conține, de asemenea, extracte de Echinacea purpurea și Echinacea angustifolia. Părțile aeriene ale Echinaceei conțin polifenoli, substanțe cunoscute pentru susținerea imunității, iar extractul de rădăcină de E. angustifolia este bogat în echinacozide, substanțe cunoscute pentru efectul lor împotriva mai multor bacterii de la nivelul tractului respirator.

Imunofix poate fi introdus în dieta zilnică a adulților și adolescenților cu vârstă de peste 12 ani și reprezintă un aliat de nădejde al sănătății în sezonul rece și nu numai. Datorită combinației sale unice de substanțe bioactive, Imunofix este recomandat pentru:

Menținerea sănătății aparatului respirator;

Susținerea funcționării normale a sistemului imunitar;

Scurtarea perioadei de recuperare a organismului postrăceală;

Protejarea celulelor organismului împotriva stresului oxidativ;

Reducerea senzației de oboseală și extenuare datorată scăderii imunității;

Sănătatea începe cu stilul de viață și susținerea sistemului imunitar. Imunofix este un aliat al stării de bine și un prieten de drum lung în viața de zi cu zi.

