Răspunsul este unul extrem de simplu, pentru că el este specializat în anatomia capului și gâtului, acolo unde se află fiecare mușchi facial, nerv sau vas de sânge de la nivelul feței.

Un motiv în plus? Relația de încredere pe care o clădești cu dentistul tău de-a lungul timpului. Și nu uita: acesta îți cunoaște cel mai bine fizionomia feței și starea dinților! El știe totul despre structura anatomică a gurii tale, dar mai ales despre felul în care tratamentele orale iți afectează fața.

Estetica facială completează serviciile de estetică dentară

“Unul sau mai multe implanturi plasate absolut ideal, pot fi valorificate prost de un protetician fară experiență și pot da un rezultat estetic dezastuos. De aceea, la noi, lucrăm multispecializat, în echipă. Fiecare dintre noi face ceea ce știe mai bine într-un mod desăvârșit. O doctoriță chirurg cu experiență de aproape 30 de ani e dublat de către un protetician, care va avea grijă de armonia întregii construcții pe implanturi și de armonia cu toată fața. In plus, dacă pacienta are șanțurile din jurul gurii foarte adâncite, sau volumul buzelor nu o mulțumește, dacă i se văd mai tare ridurile de pe frunte, putem corecta și aceste mici imprefectiuni, pentru a completa estetica unui zâmbet strălucitor”, spune Dr.Lorelei Nassar, specialist în chirurgie și implantologie.

Servicii estetice recomandate de către specialiști

Injectările faciale cu agenți biologici ca și acidul hialuronic și plasma sunt cele mai indicate. “Aceștea sunt componente naturale ale organismului uman, deci se comportă admirabil cu pielea. Cu precădere, plasma, sau Terapia Vampir, care e obținută prin recoltare de la pacientul care se va injecta. Acest lucru o face cu atât mai benefică, ea conținând un concentrat din toate elementele de regenerare ale sângelui uman” adaugă specialistul.

Botoxul este eficient?

“Experiența mea ca medic mă îndeamnă să nu recommand botoxul aproape în nicio situație. El are efecte secundare, câteodată chiar neplăcute și necesită o revenire la injectare după un timp, care se scurtează din ce în ce mai mult” , completează dr. Nassar.

Cui se adresează acest tip de servicii?

Tratamentele de estetică facială sunt cerute atât de bărbați, cât și de către femei, începând cu vârstă de 22 de ani. Motivul pentru care au crescut aceste exigențe estetice? Din dorința acestora din ce în ce mai puternică de a arăta impecabil.

