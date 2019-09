Știm cu toții că nu este corect să judecăm o carte după coperta să. Dar adevărul rămâne că zâmbetul tău dezvăluie multe despre ține și statutul tău social, abordarea ta în viață și încrederea ta. Așadar, un zâmbet frumos îți oferă în primul rând încredere în tine.

Încrederea in sine se construieste treptat si, mai ales in perioada copilariei, depinde de feedbackul primit din partea celor din jur. Intai din partea familiei si a celor apropiati, apoi din partea colegilor si a societatii in general. Traim perioade in care bullyingul poate afecta serios unii dintre copii. In cei peste 10 ani de cand practic ortodontia, am intalnit, si nu de putine ori, copii care se plâng ca sunt tachinati de colegi cu privire la dinții lor. Adesea, copiii nu impartasesc aceste intamplari cu părinții, de jena sau de teama de a nu fi intelesi. La ortodont insa, se exprima foarte clar asupra dorintei de a isi indrepta dantura.

Un zâmbet senin și sănătos nu numai că le poate oferi copiilor încrederea de care au nevoie pentru a-și îmbrățișa adevărata valoare, ci îi poate ajuta să socializeze mai ușor la școală și in cercul de prieteni.

Atât pentru copii, cât și pentru adulți, preocupările emoționale sunt la fel de importante ca și preocupările fizice. Din pacate, zâmbetele necorectate merg mai departe cu posesorii lor, la facultate și în carieră.

Ulterior, îngrijirea ortodontică pentru un copil, preadolescent sau adolescent înseamnă mai mult decât corectarea dinților care nu sunt "așa cum trebuie". Inseamna descoperirea unui nou Eu, atasat noii imagini.

De cele mai multe ori, in urma tratamentului ortodontic are loc o transformare extraordinara a pacientilor, atat ca perspectiva asupra imaginii de sine, cat si la nivel comportamental.

Uneori, persoane care erau introvertite, care mergeau mereu cu capul în jos, fără a scoate o vorbă se transforma în persoane extrem de sociabile, care au o postura corecta si care isi privesc interlocutorii in ochi. Alteori, persoane care nu se priveau decat foarte rar in oglinda si care nu acordau mare atentie danturii devin exact opusul. Majoritatea pacientilor care urmeaza un tratament ortodontic devin persoane mai atente la dantura lor, au o igiena mult mai buna, zambesc mai des si rad fara restrictii. Rezultatul final presupune o persoană diferită și, de obicei, mult mai fericită. După cum spuneam, este vorba despre mai mult decât a te simți încrezător și confortabil cu zâmbetul și aspectul tău per ansamblu. E vorba despre o remarcabilă creștere a sentimentului de stima de sine.

In cazul adultilor, schimbarile pot fi si mai importante decat la copii, mai ales ca uneori, daca maxilarele sunt incorect pozitionate, putem apela si la o etapa de chirurgie ortognata in cursul tratamentului ortodontic. Aceasta interventie are un impact major asupra aspectului facial si, de cele mai multe ori, pacientii "renasc" dupa o astfel de interventie. Este un sentiment extraordinar si pentru mine, ca medic. Pacientii devin mai fericiti, rad mai mult, isi schimba garderoba, pozele de profil de la conturile de facebook si instagram, isi schimba coafura, uneori jobul sau partenerul de care nu erau multumiti, parca prind curaj sa ceara mai mult de la viata. Este un boost extraordinar de incredere in sine, care nu stiu in cat timp poate fi atins doar printr-o schimbare la nivel psihologic. Cred ca este nevoie si de o schimbare fizica, care sa faciliteze procesul.

Eu personal m-am intrebat de multe ori cum e cu legatura aceasta intre increderea in fortele proprii si aspectul fizic. Pentru ca citesti intr-o carte sau mergi la psiholog si iti spune ca poti face orice vrei tu, ca poti ajunge oriunde, ca puterea nelimitata este in tine si vin si cu exemple de oameni cu diferite deficiente care au reusit. Dar ma tot intreb.. cati reusesc? Cum poti face asta? Daca ai un dinte stramb chiar in fata, iti iese primul cand intredeschizi buzele, daca iti lipsesc dinti, cum poti sa razi cu toata gura? Cat e in mintea ta si cat e realitate, clara, care poate fi modificata?

Cercetări întreprinse de către specialiștii de la Școala Dentară a Universității din Adelaide, Australia, au întărit convingerea că aducerea zâmbetului pe buzele celor care au probleme cu dinții sporește automat încrederea în sine. Studiul a urmărit evoluția unor persoane (care aveau probleme dentare) de la vârsta de 13 ani și până când au împlinit 30 de ani, iar mai mult de o treime dintre aceste persoane au primit tratament ortodontic în acest răstimp. Studiul, care este primul de acest fel întreprins, a examinat dacă acest tratament a dus la un nivel mai mare de fericire sau rezultate psihosociale, mai târziu în viață, iar rezultatul a fost pozitiv. Estetica este importantă în viața oamenilor. Iar aspectul facial este profund și influent. Pentru că își exercită influența asupra atractivității personale și a stimei de sine – după cum vorbeam și mai sus, dar și pentru că reverberează în social. Aspectul fetei are un impact semnificativ asupra nivelului de fericire al multor persoane.