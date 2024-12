IN ACEST ARTICOL:

INAM by Oana Roman este o nouă linie de cosmetice lansată la final de an 2024. Cu formule de excepție, semnate de o farmacistă din România, linia de cosmetice a Oanei Roman aduce un răspuns fiecărei nevoi de îngrijire a tenului, începând de la curățare până la hidratare, revitalizare și protecție solară.

Comunicat de presă

Dincolo de un brand, o poveste despre feminitate ce trece de la generație la alta

Oana Roman, o voce feminină publică atât de puternică în spațiul media românesc, își lansează o linie de cosmetice ce simbolizează un vis personal și o conturare a poveștii despre feminitate învățată de la mama ei. Oana este urmărită de sute de mii de femei pentru mesajul autentic și plin de atașament.

„Am crescut învățând de la mama mea că îngrijirea pielii nu este doar un obicei, ci un act de iubire față de sine, un ritual sacru în care frumusețea și respectul se împletesc.”

Mioara Roman, mama Oanei, ne rămâne în memorie ca un simbol de eleganță și diplomație în spațiul cultural românesc, însă și un model feminin cald și extrem de admirat în aparițiile publice. Oana este, la rândul ei, mamă, iar povestea despre feminitate și grija față de sine cu siguranță va fi continuată de fiica ei.

INAM by Oana Roman, o gamă completă de îngrijire a tenului, nu este doar o serie de produse cosmetice, ci și un fir de legătură emoțional. Mereu fetele vor învăța de la mamele lor cum să aibă grijă de ele și de frumusețea lor. Vedem prima cremă de față la mama, învățăm de la ea cum să o folosim și este probabil prima lecție de cochetărie pe care o transmitem cu drag și complicitate între generații.

INAM by Oana Roman, un brand 100% românesc și creat de o farmacistă de excepție

Oana Roman a conceput gama de îngrijire a tenului împreună cu farm. Sanda Moldovan. Cu o experiență de 20 de ani în domeniul farmaceutic, Sanda a pornit acum 10 ani un proiect de suflet, formulând și producând cosmetice pentru clientele sale într-un laborator farmaceutic în Tg. Mureș. Pentru că produsele au început să fie din ce în ce mai cerute de mii de femei și gama s-a diversificat, Sanda a trecut la producție în regim mai amplu și marca INAM a devenit astfel o marcă națională, apreciată pentru formulele eficiente.

Întâlnirea dintre Oana și Sanda a avut ca rezultat o colaborare frumoasă și a culminat cu crearea unei linii de îngrijire a tenului.

Iată ce ne spune Oana: „Fiecare cremă din această gamă poartă în ea o fărâmă din visul meu – acela de a aduce femeilor bucuria unei îngrijiri făcute cu suflet, cu dragoste și cu o dedicare profundă.”

INAM by Oana Roman a combinat pasiunea Oanei și profesionalismul Sandei, astfel un vis de a aduce bucurie femeilor s-a îmbinat cu formularea cosmetică. Antreprenoriatul feminin românesc se îmbogățește în mod consistent cu acest proiect. Oana și Sanda sunt antreprenoare implicate, și-au început de la zero afacerile, fiind conduse de pasiune și de un crez personal solid. Sanda și-a dorit mereu să ofere formule cât mai diverse și personalizate pacientelor, iar Oana și-a construit o carieră în comunicare cu multe proiecte și cu maximă implicare în comunitatea ei de urmăritori.

Gama INAM by Oana Roman răspunde cerințelor femeilor ce își doresc îngrijire de prevenție, revitalizare, dar și plăcerea unui ritual complet și cu ingrediente prețioase.

INAM by Oana Roman, un ritual complet dedicat tenului tău

Oana este o femeie activă, o mamă implicată și o iubitoare de călătorii, așadar gama reflectă din plin personalitatea ei și simțul practic. Fiecare produs își găsește cu siguranță loc pe noptiera voastră sau în bagajul de călătorii.

„Prin această colecție, vreau să dăruiesc fiecărei femei un simbol al grijii pe care o merită din plin, un moment de răsfăț care să îi amintească cât de prețioasă este.”

Linia de cosmetice INAM by Oana Roman se traduce în 9 produse cosmetice, pornind de la curățarea tenului și până la revitalizare și protecție solară.

2 in 1 Make-up Remover & Cleanser 150 ml este un produs de curățare delicat și eficient în eliminarea impurităților, a excesului de sebum și a produselor de machiaj, lăsând pielea hidratantă și pregătită pentru aplicarea serului sau a cremei. Este mai mult decât un simplu cleanser, pentru că în formulă există peptide, colagen solubil și hidrolizat, ulei de struguri, diverse extracte vegetale cu efect antiinflamator, bakuchiol și extract de trufe. (115 lei, preț de lansare 98 lei).

Caviar & Bakuchiol Serum 60 ml este poate produsul iconic al gamei, aducând un cocktail concentrat de ingrediente cu impact important în regenerarea tenului. Serul aduce complex de peptide cu efect de fermitate dovedit clinic. Vitamina C lipozomală contribuie la echilibrul tenului și la aspectul luminos. Extractul de trufe, pe lângă partea senzorială, aduce forța antioxidanților naturali pentru a revitaliza vizibil tenul. Bakuchiolul este deja un ingredient foarte căutat pentru refacerea tenului, fiind varianta vegetală a retinolului, fără acel efect de sensibilizare pe care îl poate aduce un retinoid clasic. Serul are o textură extrem de ușoară și se absoarbe rapid în piele. (270 lei, preț de lansare 230 lei).

Eye Cream 50 g este crema ce aduce confortul zonei perioculare prin efectul sinergic al peptidelor, ceramidelor, colagenului, niacinamidei și al extractului de trufe. Calmează zona de sub ochi și reduce liniile fine. (200 lei, preț de lansare 170 de lei).

Instant Glow Face Cream 50 g aduce efectele de luminozitate atât de căutate de toate femeile din ziua de astăzi. Stresul oxidativ, efectul razelor solare fac ca păstrarea unui ten luminos să fie o încercare. Vitamina C, niacinamide, complex de peptide, colagen hidrolizat și solubil, vitamina E și extract de trufe negre, toate acestea vin într-o textură foarte ușoară pe care pielea o va adora instant. (220 lei, preț de lansare 187 lei).

Primer & BB Cream SPF 50 30 g este un produs hibrid, adaptat nevoilor unei femei mereu în mișcare. Are protecție UV și asigură o uniformizare rapidă a tenului. Poate fi purtat ca atare sau sub fondul de ten. Are și efect calmant prin extractul de Centella Asiatica și aduce o emoliere optimă prin uleiul de jojoba. (91 de lei, preț de lansare 77 de lei).

Sunscreen 50+ PA+++ 50 g este produsul perfect pentru a fi folosit zi de zi, cu filtre SPF avansate și efect de hidratare. Într-un ambalaj adaptat unui stil de viață activ, îl puteți lua și în poșetă sau în călătorii, cu aplicator ce permite dozarea optimă. Este crema cu protecție solară potrivită pentru toate tipurile de ten și poate fi utilizată pe față și corp. (150 lei, preț de lansare 128 de lei).

Refreshing Mist 120 ml este produsul ce seduce rapid prin efectul de reîmprospătare și mirosul extractelor vegetale. Conține extracte din plante precum Centella Asiatica, ceai verde, mușețel și rozmarin, dar și ingrediente cheie precum acid hialuronic și pantenol. Poate fi folosit în orice moment al zilei și vă recomandăm să îl păstrați mereu aproape pentru un refresh instant. (preț 88 lei, preț de lansare 75 de lei).

Exfoliating Gel 150 ml este îmbogățit cu Centella Asiatica, împreună cu acizii AHA (acidul glicolic) și BHA (acidul salicilic), ingrediente delicate și eficiente, care oferă o curățare profundă prin îndepărtarea impurităților și a celulelor moarte de la suprafața pielii, lăsând tenul tău curat, revitalizat și luminos. (89 lei, preț de lansare 76 lei).

Sebum Control Mask 150 ml este o mască facială rafinată, cu o textură de gel, ce răspunde unei nevoi crescute de a regla aspectul pielii. Este indicată și persoanelor ce doresc o curățare extrem de blândă a porilor, având un efect calmant. Conține acid hialuronic, Centella Asiatica, extract de mușețel, rozmarin, în plus, extractul de Scutellaria Baicalensis aduce un plus de efect antiinflamator și calmant. (112 lei, preț de lansare 95 de lei).

Toate produsele sunt formulate și fabricate în România, nu conțin parabeni și ftalați.

Toate produsele sunt disponibile pe magazinul online INAM: https://inamcosmetics.ro/categorie-produs/inam-by-oana-roman/ .