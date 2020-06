Ei bine, gata, e momentul sa incetezi sa suferi inutil si sa iei atitudinea potrivita, consultand medicul. Ai citit bine, medicul, caci el spune ca numai atunci cand totul e in regula din punct de vedere medical, putem aborda cu succes orice terapie de infrumusetare.

Prin urmare, inainte de a apela la orice remediu / terapie (manuala sau computerizata), trebuie sa te asiguri ca ai circulatia sangelui sanatoasa. “Din fericire, tehnologia medicala spatiala Vacumed/Vacusport, vitala astronautilor atunci cand sunt in Spatiu, exista acum si pe pamant romanesc, fiind disponibila la preturi accesibile nu numai sportivilor de performanta, vedetelor sau politicienilor. Pornind de la rezultatele obtinute de NASA, oamenii de stiinta ai Centrului Aerospatial German au proiectat echipamente pe baza de vacuum intermitent, aducand astfel terapia din spatiu, pe Pamant. Scopul este prevenirea si tratamentul problemelor de circulatie sanguina periferica, fiind in acelasi timp si un valoros instrument terapeutic, de recuperare si infrumusetare“, explica dr. Amalia Anghel, medic primar dermatologie/venerologie in cadrul clinicii Skin-Med.

Printre avantajele terapiei cu vacuum intermitent amintim:

Este o terapie non-invaziva, fara risc de complicatii ulterioare

Fara durere, indiferent de natura sau gravitatea afectiunii de care sufera pacientul

Trateaza o gama larga de afectiuni (de la varice, vergeturi, celulita, edeme si limfoedeme pana la insuficienta venoasa, piciorul dibeticului, rani, escare, luxatii, entorse, fracturi etc.) si are rezultate spectaculoase rapide, indelungate, singura sau impreuna cu alte terapii alternative

“Atunci cand avem mainile si picioarele reci sau cand avem retentie de apa, cu picioare umflate din cauza caldurii sau a statului indelungat in picioare, putem vorbi despre circulatie periferica deficitara si implicit despre aspectul inestetic al pielii. Este important sa retinem ca pana nu tratam problema medical, celulita va recidiva indiferent de masurile pe care le vom lua. Terapia cu vacuum intermitent este unica in acest moment pe plan international - vorbim despre aplicarea alternativa, la nivelul membrelor inferioare, a unei presiuni negative, urmata de o presiune pozitiva. Se urmareste astfel crearea unui ciclu de dilatare-comprimare vasculara, avand ca efecte benefice stimularea cardiovasculara si revascularizarea tesuturilor afectate de boala.”, explica dr. Amalia Anghel.

Practic, pacientul stă cu picioarele într-o capsulă, pană la nivelul bazinului, iar vidul produs în această capsulă stimulează circulația, punand sangele în mișcare. Utilitatea acestei terapii este uriașă, în diverse domenii, cu efect profilactic, curativ și de recuperare. În afecțiunile vasculare periferice, arterite, insuficiență circulatorie venoasă, limfedem, algo-neurodistrofia secundară post traumatică. Grăbește cu 50% închiderea rănilor, escarelor, arsurilor, ulcerelor varicoase, diabetice. Benefic în tratamentul polineuropatiilor. Este foarte util în toate afecțiunile ortopedice, post traumatice: fracturi, luxații, entorse, rupturi ligamentare, musculare, recuperarea după protezarea șoldului, genunchiului. În medicina sportivă, înlătură oboseala și febra musculară, ajută la recuperare rapidă în cazul sportivilor care vin după accidentări. Extrem de util și în cazul persoanelor care nu au făcut / nu pot face suficientă mișcare și au un stil de viață sedentar (prin îmbunătățirea semnificativă a circulației locale și creșterea producției de colagen, vorbim despre efecte spectaculoase anti celulită, neregularități ale epidermei, vergeturi, țesut conjunctiv slab, varice, picioare umflate etc.). Dar si sportivilor de performanta, care pot beneficia de terapie atat inaintea, cat si dupa efectuarea unui antrenament sustinut. Cunoscutele ex-Exatloniste Ana Maria Cazan si Cristina Constantinescu, antrenori de fitness, sunt absolut indragostite de Vacusport: „In doar jumatate de ora, cat dureaza sedinta, simt ca prind aripi, forta, un boost de energie de care uneori am mare nevoie. Mi-ar placea sa am timp sa vin zilnic la Skinmed dar, din pacate, reusesc doar de doua ori pe saptamana!”, spune Razboinica Ana Maria Cazan, trainer in cadrul unei cunoscute sali de fitness din Bucuresti.

O ședință durează 30 de minute, iar pacientul trebuie să se prezinte în îmbrăcăminte sport (șort, fustă, pantaloni de trening sau blugi largi). In timpul terapiei, pacientul poate utiliza telefonul mobil sau tableta.

“In cazul edemului și limfedemului putem observa reducerea rapidă a edemului - după 30 minute se observă o scădere a circumferinței gambei de 0.5-2 cm; crește saturația în oxigen cu 3-4% după fiecare 30 minute de terapie cu vacuum intermitent, iar după 12 ședințe de terapie se observă o creștere de 2% care se menține în timp, reduce inflamația, îmbunătățește mobilitatea și reduce durerea.”, conchide medicul.

Prin urmare, pentru a scăpa în timp record de celulită, rezolvăm problema medicală și asociem tratamente precum Velashape 3, această combinație fiind una imbatabilă, care te ajută să-ți atingi forma optimă în timp record.

Deocamdată nu putem zbura pe Marte, nici pe Venus, nici măcar pe Luna... dar putem beneficia de medicina aerospațială pentru a fi mereu sănătoase și frumoase aici, pe Pămant.