Comunicat de presă

Campania „Fabricat în România”, inițiată de 5 to go în urmă cu o săptămână, a strâns, până la momentul actual, peste 100 de înscrieri ale unor produse românești care se pot asocia cu cafeaua, pentru a fi listate în lanțul de cafenele. Procesul de selecție e în derulare. Un prim produs a fost deja selectat și a devenit parte din meniul 5 to go - Cascara Lemonade, o limonadă acidulată, băutură artizanală fără conservați și fără arome adăugate, marca Kofi Ti, primul atelier de cold brew din România.

„A venit un val uriaș de cereri în ultimele zile și ne bucurăm foarte mult că brandurile românești vor să se asocieze cu noi, că au încredere în puterea comunității 5 to go. Campania a venit din dorința de a contribui la susținerea antreprenorilor români, pentru a oferi celor care trec pragul cafenelelor noastre o gamă variată de produse românești premium, de cea mai bună calitate. Credem în puterea de a da re-start industriei, împreună. Vom continua procesul de selecție, vor urma și alte produse „fabricate în România” pe care le veți regăsi cât de curând în cafenelele noastre. Pe cele pe care nu le putem lista în locații, le vom include ulterior într-o broșură ce va fi distribuită gratuit în rețeaua noastră, pentru a ajuta la promovarea lor”, a declarat Lucian Bădilă, co-fondator 5 to go.

Ca urmare a deciziei grupului de a redeschide mare parte dintre locații pe data de 5 mai, în regim de „to go” și „drive”, grupul 5 to go a ajuns la o medie de 10,000 de clienți pe zi și aproximativ 45% din nivelul de venituri înregistrat înainte de pandemie.

„Ne-am dorit să reintrăm cât de repede pe piață, în condiții de siguranță, datorită feedback-ului primit de la clienții 5 to go în mod constant, în toată această perioadă. Am construit o comunitate puternică, cu clienți loiali și prieteni ai mărcii, iar dovadă stau rezultatele înregistrate în cele două săptămâni de la deschidere: am atins pragul de 10,000 de clienți pe zi și ne apropiem de un procent de 50% din normal, cu o creștere a mediei de bon. Sunt vești care nu pot decât să ne bucure și să ne aducă din ce în ce mai aproape de realitatea pe care ne-o dorim cu toții. De pe 5 mai încoace am și deschis 7 noi locații dintre cele care erau în amenajare în timpul crizei, așa că avem toate premisele să continuăm să ne dezvoltăm și să fim optimiști”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

În acest moment, 140 de locații 5 to go din București și din țară sunt deschise din totalul de peste 160. Restul urmează să fie funcționale la o dată ulterioară, în funcție de noi măsuri și decizii impuse de autorități.