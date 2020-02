Comunicat de presa

Premiul pentru excelență în inovație este un program bazat pe merite, în care fiecare participant inclus în competiție este selectat de echipa de cercetare internă LUXlife MAGAZINE.

Criteriile de evaluare a studiourilor de design interior se bazează în principal pe facilitățile și excelența serviciilor oferite de către acestea. În procesul de evaluare a participanților de către echipa de cercetare internă LUXlife MAGAZINE au fost luate în calcul o serie de criterii, cum ar fi: profilul companiei, calitatea și originalitatea proiectelor, soluțiile inovatoare de amenajare, premiile anterioare câștigate, prezența în social media, recenziile sau mărturiile clienților. În evaluarea participanților au fost luați în considerare factorii de mai sus, însă juriul intern nu se limitează doar la acestea, companiile de arhitectură și design interior participante fiind supuse unei analize intense și extinse.

Echipa de cercetare internă studiază mai multe categorii diferite, cum ar fi design interior, design de mobilier, arhitectură etc., apoi premiază studiourile de arhitectură și design care corespund cel mai bine criteriilor de evaluare. Fiecărui participant i se acordă un titlu unic.

Pe lângă Premiul pentru excelență în inovație în design interior, studioul inSIGN a mai primit distincția de “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards.

“Prin brandurile sale dedicate unui stil de viață frumos și valoros, compania Noblesse Group International a reușit de-a lungul timpului să primească numeroase recunoașteri internaționale pentru viziunea creatoare, proiectele deosebite și conceptul inovator care leagă toate brandurile sub motto-ul < >”, a afirmat Loredana Preda, CEO Noblesse Group International.

##

Despre Designer Awards by LUXlife MAGAZINE

Aflată la cea de-a doua ediție, competiția Designer Awards răsplătește inovația și frumosul în designul interior și de obiect. Premiile LUXlife sunt acordate minților strălucitoare care se dedică inovației și care, prin produsele, serviciile sau experiențele noi oferite clienților, depășesc an de an așteptările acestora. Aceste premii nu sunt acordate după criterii precum mărimea companiei sau cifra de afaceri.

LUXlife MAGAZINE se dedică asigurării calității în tot ceea ce produce, oferind cititorilor valoare maximă din domenii precum tehnologie, artă, design, arhitectură, frumusețe.

##

Despre studioul inSIGN by Noblesse Group International

Studioul inSIGN by Noblesse Group International oferă servicii complete de arhitectură și design interior pentru proiecte rezidențiale, clădiri de patrimoniu, hoteluri, restaurante, spații publice, sedii de companie și office-uri. Reunind designeri și arhitecți talentați, cu referințe impecabile și cu pasiune în ceea ce fac, echipa Studio inSIGN dezvoltă și implementează cu succes proiecte de design interior din țară și străinătate.

Studioul inSIGN este membru al Asociației Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, alături de cele mai prestigioase birouri de arhitectură de interior din lume. Proiectele sale au primit de-a lungul anilor numeroase premii precum Boutique Award în cadrul „The Most Office”, și au fost nominalizate în cadrul unor importante concursuri internaționale de design & arhitectură, cum ar fi: The International Design and Architecture Awards, The International Hotel & Property Awards, Restaurant & Bar Design Awards, “Excellent Architecture” în cadrul German Design Awards, Dezeen Awards.

În 2019, studioul inSIGN a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine.