Brandul Tommy Hilfiger anunță o colaborare neașteptată pentru colecția TommyXLewisXH.E.R. între designer-ul american Tommy Hilfiger, Campionul de Formula OneTM Lewis Hamilton și cântăreața și compozitoarea H.E.R, câștigătoare a premiilor Grammy. În cel de-al patrulea sezon al lor de colaborare, Tommy Hilfiger și Lewis Hamilton au invitat-o pe artistă să își adauge twist-ul unic, inconfundabil colecției TommyXLewis Primăvară 2020, care îmbrățișează sustenabilitatea și filosofia ,,Style for All”. Stilurile statement TommyXLewisXH.E.R vor avea premiera alături de colecția colaborativă TommyXLewis Primăvară 2020 și HILFIGER COLLECTION pentru bărbați și femei în cadrul viitorului show experiențial de podium TOMMYNOW “See Now, Buy Now”, la Tate Modern, The Tanks, pe 16 februarie 2020, ora 10 p.m. ora României.

,,Prin TOMMYNOW, continuăm să împingem granițele a ceea ce moda de podium poate să transmită în termeni de dialog pe care îl susține, experiența pe care o oferă și schimbarea pe care o poate inspira”, a afirmat Tommy Hilfiger. ,,Platforma noastră ‘See Now, Buy Now’ a evoluat într-o scenă unde artiștii își pot exprima creativitatea și valorile. Cu impulsul neobosit al lui H.E.R. de a inspira noi generații să fie autentice și credința noastră împărtășită că moda ar trebui să ne încurajeze să fim noi înșine, suntem încântați să prezentăm această capsulă unică ce vorbește direct nucleului brandului nostru”.

,,Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea și libertatea pe care mi le-au oferit Tommy și Lewis pentru a-mi adăuga viziunea personală și estetica în colecția TommyXLewis” a declarat H.E.R. ,,Suntem uniți în credința că moda ar trebui să fie pentru toată lumea, astfel încât să punem inclusivitatea chiar în inima colecției capsulă a fost ceva foarte natural. A fost o experiență incredibil de creativă și colaborativă, și a fost extrem de satisfăcător să am posibilitatea să mă exprim într-un mod nou, prin intermediul modei”.

Colecția capsulă TommyXLewisXH.E.R face pași pozitivi înainte, prezentând elemente sustenabile în peste 75% din colecție, inclusiv bumbac organic 100%. Paleta de culori monocrom este pusă în evidență cu inserții de galben neon, albastru, portocaliu și roșu. Logo-ul iconic tip steag TOMMY HILFIGER este completat cu imprimeuri ,,Loyalty” în stil graffiti.

H.E.R. – un acronim pentru ,,Having Everything Revealed” — este o cântăreață și multi-instrumentistă din California. Artista câștigătoare a multiple premii a luat acasă premiile Grammy 2019 pentru Best R&B Performance și Best R&B Album, iar în acest an a adunat alte cinci nominalizări Grammy. Cu peste doua miliarde de difuzări până în prezent, H.E.R. s-a impus ca una dintre cele mai fascinante voci ale muzicii moderne.

,,Nu îmi vine să cred că sunt la a patra colaborare cu Tommy. Cotinui să fiu mândru de munca pe care o realizăm împreună și sunt foarte recunoscător să continui să aduc la viață viziunea noastră comună de a face fiecare colecție mai sustenabilă”, a afirmat Lewis Hamilton. ,,Tommy și eu împărtășim, de asemenea, o pasiune pentru muzică, și ne dorim foarte mult să le oferim artiștilor o platformă unde să își exprime creativitatea într-un mediu cu totul nou. Admir modul brut și autentic în care H.E.R. se exprimă prin muzica sa și călătoria creativă pe care a început-o. Autenticitatea sa vine prin twist-ul îndrăzneț pe care l-a adus esteticii de stradă TommyXLewisXH.E.R”.

Despre SARKK SA

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri și o rețea extinsă de magazine selecționate.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Despre Tommy Hilfiger

Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul său este proiectarea și comercializarea de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport de înaltă calitate pentru bărbați, articole de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport pentru femei, îmbrăcăminte pentru copii, colecții de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale și îmbrăcăminte de casă), încălțăminte și accesorii. Prin intermediul unor parteneri licențiați, Tommy Hilfiger oferi produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, șosete, mici articole din piele, articole de uz casnic și genți de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS constă în îmbrăcăminte din denim și încălțăminte pentru bărbați și femei. Colecția este completată de o varietate mare de genți, accesorii și parfumuri.