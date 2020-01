Comunicat de presa

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a selectat cele mai interesante piscine de tip „Infinity” pentru cei care vor sa isi surprinda partenerii cu ocazia zilei indragostitilor sau pentru urmatoarea vacanta romantica planificata pentru anul care abia a inceput.

In ultimii ani piscinele in care apa este la acelasi nivel cu peretii piscinei - uneori chiar transparenti - au devenit o atractie pentru turistii de pretutindeni. Hotelurile din insulele din Grecia, Maldive sau Seychelles sunt deja renumite, dar exista locatii care ofera si o priveliste spectaculoasa clientilor sau vizitatorilor. Lista include 5 unitati ordonate dupa tariful unei nopti de cazare de Dragobete sau Valentine`s Day si o suita de cascade care formeaza natural astfel de piscine.

Vista Ballena, Costa Rica

Cei mai multi dintre noi ne-am dori ca aceasta viata sa includa si experienta de a admira o balena inotand in larg. Indeplinirea acestei dorinte nu este atat de dificila pe cat pare, mai ales daca timpul alocat acestei privelisti este mai lung decat o excursie in larg si aduce multa relaxare o data cu aceasta urmarire. Complexul din Costa Rica atrage clienti oferind o piscina care pare ca se continua in oceanul in ale carui ape inoata balenele mult visate. Cazarea nu este atat de scumpa, dar costul va fi compensat de transport. Pretul unei nopti de Dragobete intr-o camera dubla porneste de la 128 EUR.

The Cambrian Hotel, Elvetia

O zi de relaxare intr-o piscina in aer liber cu apa fierbinte si muntii inzapeziti ca priveliste ar trebui sa convinga orice partener ca sentimentele investite sunt demne de luat in calcul. Resorturile de schi din Elvetia atrag turisti din intreaga lume, dar putini au sansa sa se bucure de aceleasi imagini intr-o piscina care pare nemarginita. Iar ciocolata atat de laudata ar trebui sa elimine orice urma de stres ramasa in corp. Pretul pentru noaptea de Dragobete intr-o camera dubla in acest hotel incepe de la 377 EUR, iar faptul ca se afla in Europa va reduce atat bugetul pentru transport cat si timpul necesar pentru a ajunge aici.

Marina Bay Sands, Singapore

Calatorii care prefera privelistea unui oras in timp ce se relaxeaza in piscina se vor bucura de un sejur in acest hotel. Doar clientii hotelului pot beneficia de acces la zona speciala aflata cu 57 de etaje deasupra orasului Singapore, deci fotografiile spectaculoase nu vor costa chiar putin. Mai precis, Ziua Indragostitilor intr-o camera dubla aici are un tarif ce porneste de la 487 EUR. Dar dragostea nu are pret.

Hanging Gardens of Bali, Indonezia

Cei care vor sa se izoleze in natura dar sa se bucure in continuare de toate facilitatile civilizatiei se pot refugia in resortul din regiunea Ubud. Decorul natural isi inconjoara vizitatorii cu verdele specific iar piscina care pare ca se pierde in acest fundal va contribui la relaxarea fiecarui cuplu. Resortul de 5 stele ofera o noapte intr-o camera dubla de Valentine`s Day cu tarife incepand de la 571 EUR.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Tanzania

Acelasi principiu de relaxare, dar privind elefantii in locul balenelor se regaseste intr-un resort exclusivist din Tanzania. Parcul National Serengeti atrage turisti din intreaga lume pentru a vedea elefanti, girafe, zebre si alte animale in habitatul lor natural, dar observarea lor in timpul unei sesiuni de inot si relaxare este o experienta greu de egalat. Cuplurile care vor sa petreaca noaptea de Valentine`s Day aici platesc incepand cu 1352 EUR pentru o camera dubla.

Kuang Si Falls, Luang Prabang, Laos

Piscinele de tip „Infinity” au si o varianta creata de natura, printr-o serie de cascade intr-un parc natural din Laos. Aflate la mai putin de 30 km de Luang Prabang, cele 3 etaje ale cascadelor Kuang Si isi intampina vizitatorii cu peisaje spectaculoase. Traseul care urca de la baza primei cascade pana in varful celei mai de sus dureaza aproximativ 20 minute, iar intrarea in parcul natural costa 20000 kip (aprox. 2 EUR).

Foto fr si main: By 2M media /Shutterstock