Joi, 21 noiembrie 2019, la Flavours in the Garden a avut loc evenimentul Wedding Fashion Philosophy. Petrecerea-spectacol a fost un dublu motiv de sărbătoare. Pe de-o parte, Events by Carmen Ioniță a sărbătorit împlinirea a 10 ani de activitate fructuoasă în domeniul organizării de evenimente private și corporate. Cel de-al doilea motiv de sărbătoare a fost ”majoratul” Revistei Nunta, ajunsă la cea de-a XVIII-a ediție.

Seara a fost deschisă de oamenii din spatele publicației, precum și de câteva dintre vedetele care au apărut în paginile Revistei Nunta sau au fost aproape de publicație și agenția de event planning. Astfel, alături de Anca Ciuciulin, redactor-șef, au urcat pe scenă Carmen Ioniță și Alex Lișcu, publisher și director general, precum și Radu F. Constantinescu, Alessandra Stoicescu, Ilinca Vandici și Cristi Danciu.

Alături de aceștia, la evenimentul de săptămâna trecută au fost prezenți peste 200 de invitați, prieteni, parteneri, colaboratori și vedete care au onorat Revista Nunta cu aparițiile lor pe copertele publicației.

”Prezența tuturor acestor oameni dragi confirmă poziționarea Revistei Nunta ca punct de reper în peisajul publicațiilor nupțiale și chiar de lifestyle. Acest standard de calitate obligă publicația să își păstreze tonul editorial tonic, elegant și informativ, fără a se transforma într-un ghid de furnizori. În paginile ei nu sunt listate nume și date de contact, ci povești ale oamenilor care și-au văzut nunta visurilor cu ochii, sfaturi oferite de cei mai buni experți din domeniu, trucuri de culise; pe scurt, experiența completă a nunții cu toate implicațiile sale, iar acest lucru se reflectă și în online”, spune Carmen Ioniță.

Revista NUNTA este un vehicul de comunicare, informare și educare unic pe piața românească, cu o abordare completă. Datorită celor trei canale majore de comunicare ale Revistei - print, online și evenimente – publicația este nu doar o sursă de informare pentru cuplurile care se pregătesc pentru marele DA, ci și o punte de legătură între viitorii miri și experții din domeniu. De asemenea, echipa lucrează la dezvoltarea segmentului de comunicare, PR și custom publishing services, coordonat in acest moment de un specialist a cărui experiență este de 25 de ani în presa scrisă și alți 12 în fashion. În jurul său a construit o echipă editorială alcătuita din oameni de presă, comunicatori internet natives, experți în domeniul evenimentelor, stiliști, makeup artiști și fotografi.

”Într-un anturaj electrizant și eclectic, în cadrul unui party ca la carte, am avut bucuria să zic două-trei vorbe despre revista Nunta. Despre convingerea că presa scrisă este vie. Despre crezul meu că o revistă făcută cu energie și pasiune, cu profesioniști dedicați, este și va fi o trudă onorantă pentru echipa editorială, un canal media benefic pentru parteneri și un instrument indispensabil pentru cititori. Acum, la a 18-a ediție a revistei Nunta, declar că bucuria mea s-a transformat în justificată mândrie.”, spune Anca Ciuciulin, redactor-șef Revista Nunta.

Spectacol inedit și exercițiu de stil

Petrecerea-spectacol visată de redactorii Nunta a fost transformată în realitate datorită echipei organizatorice We Do Wow Events, alcătuită din specialiști în evenimente desăvârșite. Aceștia au coordonat nu doar o defilare complexă de modă, ci și două momente artistice de anvergură, precum și alte surprize majore presărate de-a lungul serii. Eforturile lor au fost înlesnite de locația desfășurării evenimentului, Flavours in the Garden, care a pus la dispoziție un spațiu elegant, împrejmuit de natură și ușor de adaptat oricărei tematici. Mai mult de atât, din bucătăria Flavours au ieșit, de-a lungul petrecerii, preparate haute cuisine care au satisfăcut toate gusturile.

Pe parcursul serii, a avut loc o prezentare de rochii de mireasă, rochii de seară și costume pentru domni pusă la cale împreună cu Romanian Fashion Philosophy, alcătuită din propuneri ale designerilor pentru anul viitor.

Innocenti Sposa a adus în fața celor prezenți o colecție delicată și feminină, în linii simple, curate, accentuate de detalii prețioase inspirate din geometriile naturii.

Cea de-a doua colecție adresată doamnelor, Midnight by Nausica, propune invitatelor la nuntă sau chiar mireselor curajoase creații spectaculoase în tonuri intense de negru și albastru indigo.

A treia colecție a serii, Ivory Tribe, a purtat semnătura Oanei Nuțu. Aceasta este inspirată de stilul boho, dar a fost înnobilată cu materiale prețioase și foarte ușoare ca mătasea naturală, dantela light și tulle-ul care garantează o prezență diafană și feminină.

Ultima colecție adresată doamnelor a fost semnată de Maigre Couture. În linii diafane, sofisticate, rochiile de mireasă ale casei Maigre au o tandrețe aparte, accentuată de croielile clasice care pun în valoare silueta purtătoarei.

Spectacolul stilistic nu i-a neglijat nici pe domni, indiferent dacă vor fi miri sau doar invitați la petrecerile elegante. Aceștia au avut ocazia să admire colecția propusă de Trends by Adina Buzatu, alcătuită din elemente clasice, reinterpretate și adaptate preferințelor gentilomului modern.

Imaginea modelelor care au defilat pe scenă a fost desăvârșită de Florina Iosif Makeup Artist Dermopigmentist, Ana Olariu Makeup Artist & Hair Stylist și Adda Dobre.

Alături de propunerile designerilor, în cadrul Wedding Fashion Philosophy by Revista Nunta au putut fi admirate bijuteriile Teilor care întregesc imaginea miresei sau a invitatei care ia parte la un eveniment formal. Colecția Bridal a casei de bijuterii este alcătuită din piese spectaculoase, în monturi delicate și linii în care notele clasice sunt armonizate și echilibrate de forme contemporane.

Invitații au fost atrași apoi ca un magnet pe ringul de dans de Prestige Orchestra, celebra trupă de coveruri formată din 10 muzicieni talentați care concertează nu doar în cadrul evenimentelor private sau corporate, ci și alături de cei mai cunoscuți artiști din țară.

Registrul muzical a fost schimbat spre finalul serii cu Mahala Rai Banda, ale căror ritmuri tradiționale reinterpretate în stilul specific al trupei au făcut deliciul tuturor celor prezenți. Atunci când niciuna dintre cele două trupe nu s-a aflat pe scenă, atmosfera de party a fost întreținută de TFM DJ.

Spectacolul nu ar fi fost complet fără aportul plin de energie al celor de la Shoteria. Ca sărbătoarea ”majoratului” Revistei Nunta să fie completă, aceștia au surprins invitații întâi cu un uriaș tort de shoturi, apoi cu o inedită roabă plină cu biberoane destinate adulților. Pe toată durata petrecerii, indiferent dacă invitații au preferat cocktailurile celor de la Shoteria, vinurile Apriori sau o doză în plus de energie de la Vitam!n Aqua, aceștia au avut ocazia să testeze rafinamentul exotic al trabucurilor oferite de El Unico. Pentru ca răsfățul senzorial să fie complet, Sweet Land s-a alăturat evenimentului cu tandrețuri și cofeturi dulci, custom&fresh made cu pasiune.

Motivele de bucurie vor continua dincolo de această seară cu ajutorul partenerilor Revistei Nunta, Croaziere CruiseHub, alături de care echipa pregătește o surpriză de proporții pentru cititori. #packyourbags

Toate aceste momente atât de speciale pentru echipa Revistei Nunta au fost imortalizate de Lovelight Photography.

Mulțumirile redactorilor și ale organizatorilor se îndreaptă către toți cei care au fost prezenți, precum și către partenerii antochiphoto.ro, The Lash Lounge, Marius Sfetea, Fashion Pr și Rue des Modeles.

Foto Lovelight Photography, antochiphoto.ro