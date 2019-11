Comunicat de presa

Dupa premiera si reprezentatiile din 2018 si 2019, jucate cu succes de public la Bucuresti si la Constanta, montarea Martha. Povestea romantata a unei printese, scrisa de Ileana Raducanu, revine in Capitala, intr-o varianta comprimata, in regia lui Filip Ristovski. De aceasta data, spectacolul Martha si George este o radiografie a casniciei celebrului cuplu din perioada interbelica, realizat sub forma unei montari contemporane, in care se regasesc momente de coregrafie, de umor si de drama, dar si povestea din spatele unei relatii, care poate fi a oricui.

Martha, fiica lui Lahovary, cunoscuta personalitate culturala a perioadei interbelice, este cea care a reconditionat si a dat viata Palatului Mogosoaia si a creat in acel loc incarcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanti oameni ai perioadei, de la Marcel Proust si Antoine de Saint Exupery, pana la regi si oamenii politici ai vremii. S-a maritat foarte tanara, la 16 ani, cand s-a indragostit de printul George Valentin Bibescu. Relatia lor nu a fost lipsita de scandaluri, dar si de iubire.

Povestea poate fi comparata cu relatiile contemporane, abordarea fiind de asa natura, incat spectatorii sa se regaseasca in oricare dintre situatiile prin care au trecut de-a lungul vietii lor. „Desi sunt doar doua personaje, piesa are de toate”, spune Filip Ristovski, „dragoste si ura, dans, actiune. E un spectacol de teatru perfect pentru orice gen ai prefera.”

In distributie sunt Kira Hagi, o talentata tanara actrita, deja cu experienta de scena si de film, si Jonathan Alexandru, muzician si actor, care provine dintr-o familie de oameni talentati care i-au permis sa se dezvolte in zona artistica, devenind un tanar cu un potential exceptional, masterand la Conservator si o personalitate cum rar exista in generatia lui. El a compus si muzica pentru spectacol, precum si o melodie scrisa si interpretata de el, intitulata Just give me a chance, care s-a transformat in teaser-ul spectacolului.

„Este o piesa de teatru potrivita pentru tineri, in primul rand pentru ca afla detalii inedite din viata unei personalitati uimitoare, a unei feministe dinainte sa se fi inventat miscarea, a unei femei care si-a iubit tara si care a incercat prin toate resursele de care dispunea sa faca orice ii statea in putinta sa ajute si sa ridice prin cultura nivelul celor din jurul sau”, spune doamna Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara. „E un spectacol din care poti sa pleci cu multe invataminte legate de viata de cuplu”, a adaugat domnia-sa.

Martha si George va avea premiera marti, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.

Fisa tehnica spectacol de teatru Martha si George:

Cu: Kira Hagi, Jonathan Alexandru

Regia: Filip Ristovski

Dramaturgia: Ileana Raducanu

Coregrafia: Eugenia Stoian

Muzica: Jonathan Alexandru

Videoproiectii: Radu Burduj

PR: Mara Eliza Barza

Reprezentatii 2019:

Premiera 26 noiembrie

2 decembrie

14 decembrie

Informatii suplimentare gasiti online pe pagina Martha si George, pe pagina de facebook a evenimentului, creata pentru premiera, si de pe site-ul Teatrului Nottara.