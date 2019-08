comunicat de presa

Nimic nu se compara cu fericirea pura a unui copil atunci cand face primii pasi pe poarta scolii, o zi importanta pe care nu o va uita prea curand. Este de datoria noastra sa ii facem sa zambeasca in cele mai bune moduri posibile, de aceea in aceasta toamna ECCO da start unei noi campanii ”Back To School”.

Donează sansa la educatie

In perioada 29.08 – 15.09.2019, ECCO, in colaborare cu Fundatia Principesa Margareta, isi propune sa ajunga la copiii din Romania care au nevoie de un mic ajutor. Astfel, la fiecare donatie de rechizite, ECCO te rasplateste cu 20 % reducere la incaltamintea neredusa pentru copii.

Let’s bring a bit of happiness! ☺

Vino în unul din magazinele ECCO si ajuta un copil sa mearga la scoala. Vom colecta rechizite scolare utile copiilor de diferite varste: creioane, set creioane colorate, caiete A5, A4, radiera, linear, pix, stilou, acuarele, ghiozdan, penar, etc. Pentru colectarea rechizitelor, in fiecare magazin ECCO mentionat in link-ul de mai jos veti putea gasi cate o urna pentru rechizite, semnalizata corespunzator. https://www.ecco-shoes.ro/gaseste-un-magazin-ecco/

In Romania, unul din cinci copii abandoneaza scoala din cauza saraciei si a conditiilor precare de trai. Fara educatie, ei nu au nici o sansa la o viata mai buna.

”In fiecare an, așteptam cu drag campania Back to School care usor, usor a devenit proiectul nostru favorit la ECCO. In 2018/2019 am reusit sa ajungem la peste 700 de copii, cu ajutorul vostru. Astfel, in acest an ne dorim sa depasim acest record si sa ducem mai departe campania de zambete. Dorim sa aducem zambete si fericire copiilor proveniti din familii defavorizate si din centre de plasament care nu au aceleasi sanse pe care le are un copil provenit dintr-o familie cu posibilitati financiare. In Romania, aceasta problema persista, tocmai de aceea pentru noi a devenit un laitmotiv in fiecare nou an scolar si ne dorim sa fim printre cei care pun cate o caramida in fundatia unei cariere de succes pe care micutii o vor avea” a declarat Victor Tighinea, Director General ECCO Romania.

Back to school – 2018 – in cifre

ECCO se implica activ in comunitatile din care face parte, iar campania din 2018 a reusit sa acopere cateva dintre cele mai importante judete din Romania. 602 copii din cadrul proiectului Fondul Special pentru Copii au primit rechizite scolare:

400 de copii din 8 centre de tip after school din Ialomita, Constanta, Mures, Bistrita, Neamt, Ilfov, Alba și Maramures.

202 copii din familii aflate in situatii dificile din judetele Ilfov, Bucuresti, Iasi, Mures, Neamt, Constanta, Maramures, Sibiu, Alba, Calarasi, Bistrita, Bihor, Teleorman.

Fundatia Principesa Margareta a Romaniei (FPMR) a fost infiintata in 1990 de Alteta Sa Regala Principesa Margareta a Romaniei impreuna cu tatal sau, Majestatea Sa Regele Mihai I.

In prezent, Fundatia dezvolta si sustine programe care imbunatatesc conditiile de viata ale copiilor, varstnicilor, tinerilor si familiilor din comunitati defavorizate, stimuleaza solidaritatea intre generatii si sprijina tinerii talentati.

