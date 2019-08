Comunicat de presa

Farmec, producator roman de cosmetice, continua sa dezvolte gama Gerovital H3 prof. dr. Ana Aslan prin introducerea a trei sortimente noi de antiperspirante. Astfel, pentru a oferi consumatorilor experiente fresh pe durata unei zile intregi, Farmec a lansat antiperspirantele Gerovital H3 in 3 sortimente diferite: Delights, Memories si Dreams, cu parfumuri ce evolueaza treptat.

Antiperspirantele Gerovital H3 sunt special destinate persoanelor care au o transpiratie abundenta. Acestea absorb umiditatea pielii de la nivelul axilelor si ajuta la reducerea transpiratiei si a mirosurilor neplacute, lasand o senzatie confortabila de piele catifelata.

„Gerovital ramane cel mai puternic brand romanesc prin capacitatea sa de a oferi o gama variata de produse, in trend cu ultimele preferinte si necesitati ale consumatorilor. Dezvoltarea gamei Gerovital H3 prof. dr. Ana Aslan cu 3 sortimente noi de antiperspirante cu parfum ce evolueaza treptat a venit din dorinta de a oferi consumatorilor atat produse eficiente, cat si produse care aduc experiente noi de utilizare. Prin urmare, noile antiperspirante au o formula delicata cu pielea, ofera protectie sporita impotriva transpiratiei si contin parfumuri ce evolueaza treptat, de la notele de varf, usoare, spre cele de baza, persistente”, a declarat Claudia Palacian, Manager de Produs Farmec.

Antiperspirantul Delights Gerovital H3, creat pentru consumatoarele care prefera parfumuri sofisticate si moderne, debuteaza cu note proaspete, de citrice, evolueaza treptat in note dulci aldehidice si se incheie cu note pudrate, lemnoase.

Consumatoarele care iubesc mai mult parfumurile delicate, discrete si elegante pot opta pentru antiperspirantul Memories Gerovital H3, al carui parfum debuteaza cu note fructate-condimentate, se transforma in note heliotrope, iar spre final se fixeaza notele pudrate, vanilate. Antiperspirantul Dreams Gerovital H3 este optiunea ideala pentru consumatoarele care aleg parfumurile aromatice, debutand cu note fructate-verzi, ce evolueaza in note florale-albe si se incheie in note de ambra si mosc.

Ambalate in doze de 150 ml, noile produse ofera o eficienta indelungata de pana la 24 de ore, fara a lasa urme albe sau galbene si nu contin alcool sau parabeni.

Produsele sunt disponibile in toate magazinele de brand Gerovital si Farmec, pe magazinul online www.farmec.ro, pe marketplace-ul Emag.ro, in farmacii, supermarketuri si in magazinele din comertul traditional.