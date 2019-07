Comunicat de presa

Ochelarii de soare si de vedere sunt accessoriile de care nu ne putem lipsi, dar de cele mai multe ori amanam sa ni-i cumparam pana ajungem intr-un magazin de optica. Explicatia este una simpla. Daca in ceea ce priveste hainele ori incaltamintea ne cunoastem masurile, cu ochelarii poate fi mai complicat. Alegerea unei perechi perfecte presupune sa probam mai multe pana decidem care ne vine bine si care nu, in functie de fizionomia fetei.

Cu toate acestea, online-ul este mult mai confortabil si mai rapid. Tocmai de aceea Videt.ro, magazinul de lentile si ochelari, a venit cu o solutie care ne scuteste de drumurile la magazinele de optica si elimina complet riscul nepotrivirii: probarea online a ramelor de ochelari, printr-un try on video, care afiseaza live modul in care ochelarii arata pe fata oricaruia dintre noi.

Videt vrea sa transforme experienta de shopping a ochelarilor nu doar in ceva extrem de placut, ci si in in ceva cu adevarat util pentru clienti.

Alexandru Alecu, CEO Videt, ne-a spus ce presupune noua tehnologie de probare a ochelarilor si despre cum poate fi folosita in mod concret.



Cum functioneaza tehnologia AR care permite probarea ochelarilor online

Romanii sunt mari impatimiti ai tehnologiei si noul feature pe care Videt.ro l-a implementat pe site este simplu de utilizat, dar si foarte eficient. Prin intermediul acestuia oricine poate sa probeze online oricate perechi doreste si sa le arate prietenilor in timp real cum le vin ochelarii.

Practic, senzatia este foarte apropiata de realitate:

„Tot ce trebuie sa faci este sa lasi camera deschisa ca si cum ti-ai face un selfie si sa vezi cum iti vine o anumita pereche de ochelari”, ne-a spus Alexandru Alecu.

Aplicatia le permite celor ce doresc sa le ceara parerea prietenilor sa faca acest lucru printr-un video pe care il fac chiar din aplicatie: „Din experienta noastra, toti clientii se sfatuiesc cu cineva atunci cand cumpara ochelari. Acest lucru se intampla ori de cate ori cumparau ochelari din showroom, fie ca erau de vedere sau de soare. Tocmai de aceea ne-am gandit ca va fi util sa introducem in online posibilitatea de a trimite rapid un video cu proba virtuala a ochelarilor.”

Tehnologia a fost implementata de Alensa, grupul din care face parte Videt, de origine ceha, care vinde dispozitive in mai multe state europene, si care a intrat in Romania prin intermediul Videt, atunci cand au demarat un proces „merge and aquisition” definitivat in 2016.

Softul a fost dezvoltat de o companie terta, dar Alensa s-a ocupat de implementarea lui. Acesta foloseste, practic, tehnologia realitatii augumentate (AR) care este folosita de companii celebre precum Snapchat, Instagram sau Facebook si suprapune obiecte 3D peste imagini reale astfel incat creeaza senzatia ca e palpabila. Mai mult, se adapteaza mediului inconjurator.

„Practic, pentru ca ochelarii sa poata fi probati online, ei sunt fotografiati cu aparatura de ultima generatie, dupa care li se creeaza un model 3D. Ochelarii trebuie sa fie randati astfel incat sa se apropie cat mai mult de realitate pe fata celui care ii probeaza. Punem accent pe acest aspect. De cand am implementat tehnologia AR, am observat o crestere a ratei de conversie si preconizam ca vom avea mai putine retururi deoarece clientii care nu pot veni la showroom, cum ar fi cei din restul tarii, vor cumpara ramele stiind deja foarte bine cum le vin.”, a completat Alexandru Alecu.



“Oglinda virtuala” a primit un upgrade: de la simularea ochelarilor pe poza, la video

Pana nu demult, Videt avea disponibila, asa cum au in general site-urile de ochelari si optica, o oglinda virtuala sau un virtual try on clasic, prin intermediul careia clientii puteau urca o fotografie pe site, pe care programul simula cum ar arata ochelarii pe fata celui in cauza.

“Ni s-a parut ca optiunea de a vedea ochelarii peste o poza este depasita de posibilitatile tehnologice cu care userii sunt deja obisnuiti prin intermediul platformelor cum sunt Facebook sau Instagram. De aici si trecerea catre un simulator video”, a declarat Alexandru Alecu.



Online-ul (live virtual try on) si offline-ul (showroomul) se completeaza

Pentru Alexandru Alecu, tehnologia de live try on si showroomul se completeaza foarte bine: „Am considerat ca pentru a vinde ochelari e nevoie de o experienta cat mai utila pentru clienti si de aceea am incercat sa transpunem mai intai experienta offline intr-o experienta online. Acest soft este disponibil in mai multe parti, dar noi l-am implementat si pentru Romania - sa poti proba efectiv ochelarii. si ne apropiem cat de cat de realitate.”

Apetenta romanilor de a cumpara online este mult mai mare in prezent fata de cum era in trecut. Omul de afaceri considera ca aceasta tehnologie va ajuta sa creasca vanzarile semnificativ, cu pana la 30%. Daca in 2018 cifra de afaceri a depasit un milion de euro, anul acesta Videt preconizeaza ca se va dubla si va ajunge la 2,2 milioane de euro.

Cu toate acestea, piata tot este cea mai mica de la nivel european. Piata este foarte fragmentata, iar in online competitia este una acerba.

Desi o mare parte a business-ului este concentrat pe lentile, Videt a inceput sa mizeze tot mai mult pe segmentul de ochelari de vedere si de soare. Principala strategie de crestere este onestitatea fata de clienti deoarece nu foloseste tehnici de discount la toate produsele cu preturi initiale foarte mari ca apoi sa afiseze discount-uri masive special create pentru marketing.



Cum a impactat tehnologia cresterile in vanzari?

Videt a mizat pe aceasta tehnologie pentru a creste vanzarile, dar nu doar din ecommerce. Rata de conversie a crescut semnificativ si se preconizeaza ca va ajuta foarte mult businessul in perioada urmatoare.

„Timpul petrecut pe paginile noastre de produs a crescut siminficativ deoarece oamenii aleg cu atentie ochelarii, ii probeaza, ii compara si uneori iau decizia de a-i comanda direct, alteori vin in showroom pentru a se convinge ca intr-adevar le vin bine. Mai este de munca pentru a-i convinge ca softul implementat este unul atat de similiar cu realitatea, dar trendul general este imbucurator”, a spus Alexandru Alecu.

Potrivit acestuia, o persoana poate petrecere in medie 3-4 minute pe o pagina de ochelari daca vrea sa incerce doar un model, si pana la 10 minute pentru a incerca mai multe.

Planuri de viitor: Ce servicii se vor mai digitaliza?

Tehnologia de probare este acum disponibila doar pe calculator si pe tableta, iar Videt lucreaza la varianta pentru mobil in urmatoarele luni.

Nu credem ca vom digitaliza vreodata vizita la oftalmolog si masurarea dioptriilor online. „Cativa jucatori mari din US au incercat masurarea dioptriilor cu ajutorul camerei video frontale - am urmarit rezultatele, insa nu ni s-au parut concludente si stabile. Chiar daca tehnologia va mai avansa, cand este vorba de probleme legate de vedere, vizita la oftalmolog nu trebuie sa fie inlocuita. Noi am mizat si vom continua sa sustinem vizita la oftalmolog care dispune de aparatura si pregatirea temeinica.”

2019 a fost si anul upgrade-urilor pentru Videt. Nu doar ca echipa a inaugurat un nou sediu pe Calea Dorobantilor, ci a devenit un loc important cu peste 2.000 de perechi de perechi de rame de vedere si ochelari de soare.

Mai mult, oricine poate sa beneficieze de consult oftalmologic gratuit, sa ridice ochelarii comandati online, ori sa isi stabileasca dioptriile pentru ochelarii de soare care necesita corectie.

Una dintre cele mai mari realizari ale acestui an este parteneriatul cu Luxottica, cel mai mare producator de ochelari de brand din lume. Aceasta colaborare va permite Videt sa isi extinda gama de branduri pe care o detine in prezent.

„In prezent comercializam peste 2000 de perechi de ochelari de soare si de vedere de la 40 de branduri, printre cele mai populare fiind Ray-Ban, Polaroid, Tommy Hilfiger, Carerra si Gucci, si ne extindem constant portofoliul. in scurt timp vom incepe sa implementam parteneriatul cu Luxottica, cel mai mare producator de ochelari de brand din lume. Astfel ne vom extinde selectia de branduri si mai mult cu ajutorul Luxottica”, a declarat CEO-ul Videt.ro.