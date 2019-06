comunicat de presa

Pielea sensibilă adoră gama Avène Sun Care, care conține un număr minim de filtre solare, oferă eficacitate dovedită*, oferă toleranță optimă și minimizează impactul ingredientelor asupra mediului înconjurător.

SOARELE ESTE BUN, DAR SĂ EVITĂM RISCURILE

Bineînțeles, soarele are un efect pozitiv asupra pielii, corpul tău sintetizează Vitamina D și conferă o stare de bună-dispoziție. Însă, razele solare pot avea o acțiune nocivă asupra organismului, de la efectele negative pe termen scurt, precum arsurile solare și insolația, până la cele pe termen lung, cauzate de expunerea prelungită, fără utilizarea produselor cu factor de protecție, adaptate tipului tău de piele. Mai mult, putem vorbi chiar și de leziuni la nivelul ADN-ului, care pot cauza cancer de piele. De asemenea, foto-îmbătrânirea este o altă consecință a expunerii cronice la soare fără a utiliza fotoprotecție, razele UVA distrugând colagenul și fibrele de elastină, în acest fel fiind afectată structura pielii tale.

Pentru toate acestea, experți noștri au creat ASOCIEREA PROTECTOARE EXCLUSIVĂ** SUNSITIVE®:

Sistem patentat de filtre solare, fotostabil: UVB-UVA cu spectru larg de acoperire

Asociere de ingrediente cu rol anti-oxidant: protecție celulară

Apă Termală Avène: calmantă, anti-iritantă

O GAMĂ MEREU EFICACE, MEREU NOUĂ

Noile texturi rezistente la apă ale gamei Avène Sun Care sunt imperceptibile pe piele și aduc confort instantaneu. Protejarea eficace împotriva razelor solare nu a fost niciodată mai plăcută!

Gama de protecție solară de la Eau Thermale Avène vine în întâmpinarea nevoilor pielii tale prin noi tehnologii:

Tehnologia SWOP TM (prezentă în produsele de protecție solară pentru copii) – transformarea fazei uleioase în fază aopasă în timpul aplicării. Rezultatul este aplicare facilă și o protecție solară mai ridicată.

(prezentă în produsele de protecție solară pentru copii) – transformarea fazei uleioase în fază aopasă în timpul aplicării. Rezultatul este aplicare facilă și o protecție solară mai ridicată. Nude Skin (prezentă în toate produsele de protecție solară) – asociază 2 ingrediente active, cu rol în absorbția atât a transpirației, cât și a sebumului.

Ambalaje noi pentru Spray-uri.

Mai mult, începând cu 2019, în gama de protecție solară Eau Thermale Avène, aveți produse noi:

Sport Fluid SPF50+, dedicat persoanelor ce practică activități sportive, care oferă protecție solară foarte ridicată, fiind foarte rezistent la apă și transpirație.

B-Protect SPF50+, conceput pentru protecția solară în mediul urban. Formula 3 în 1 a acestui produs aduce protecție anti-UV, anti-poluare, oferind, în același timp, și luminozitate tenului.

Mist SPF 30+, uleiul protector ce se utilizează atât pentru față, cât și pentru corp. Are o textură transparentă, non-lipicioasă, și un finish invizibil.

PROTECȚIE CU RIGOARE MEDICALĂ

Din cadrul gamei de protecție solară Eau Thermale Avène poți alege și dispozitivul medical clasa I - Sunsimed, ce oferă un spectru foarte larg de protecție UVA – UVB alături de eficacitate, siguranță și toleranță ridicate*. Aplicarea SunsiMed este un mijloc excelent de protecție a ADN-ului în cazul iradierii solare repetate. Sunsimed previne keratoza actinică, cancerul de piele (exceptând melanomul) și foto-îmbătrânirea***.

