Comunicat de presa

Kaufland Romania comunica rezultatele primului an al programului de finantare a ONG-urilor, prin care 29 de organizatii au putut sa isi realizeze proiectele in 2018, si anunta continuarea acestuia in 2019, oferind granturi nerambursabile in valoare totala de un milion de euro, pentru proiecte sustenabile pentru Romania, din domeniile sport, cultura sau viata sanatoasa.

Denumit #iNSTAREDEBINE, programul a oferit in primul an de activitate sprijin asociatiilor si fundatiilor din intreaga tara pentru a derula proiecte cu impact pozitiv in domeniile sport, viata sanatoasa si cultura si a totalizat:

1 milion de euro finantare acordata

29 de organizatii neguvernamentale finantate, din domeniile sport, cultura si viata sanatoasa

31 de proiecte finantate, care s-au desfasurat in 30 judete si Bucuresti

46% din proiecte s-au derulat in mediul rural

54.270 de ore lucrate

Peste 1.000 de evenimente au avut loc

Peste 65.000 de beneficiari directi, in special copii si tineri

Peste 100.000 de beneficiari indirecti

Peste 1.600.000 de persoane la care programul a ajuns in mediul online

Printre proiectele care au fost posibile in 2018 datorita finantarii primite in cadrul programului se numara: Festivalul Climb Again – cel mai mare eveniment de terapie prin escalada pentru copii si tineri nevazatori sau cu dizabilitati; Zana Merciluta - Cabinetul stomatologic mobil care a oferit copiilor din medii defavorizate pasta si periute de dinti, educatie si interventii pentru preventia cariilor; Hai in Sat la Opera – care a oferit acces la spectacole de opera in mediul rural; Muzeul Memoriei, Brancusi 360 de grade si altele care pot fi consultate pe site-ul proiectului.

Programul va continua in 2019 cu un buget similar de un milion de euro, accesibil prin doua apeluri de proiecte ce vor avea loc in lunile aprilie si iunie. ONG-urile din domeniile sport, cultura si viata sanatoasa, pot aplica pe platforma www.instaredebine.ro in perioada 9-11 aprilie 2019, pentru primul apel de proiecte. Pe site vor fi disponibile criteriile si Ghidul Aplicantului incepand cu 26 martie 2019.

Noutatea anului 2019 in programul in Stare de Bine este de a alatura componentei de finantare propriu-zisa a proiectelor si o componenta de dezvoltare efectiva a ONG-urilor. Aceasta va presupune traininguri si workshop-uri, schimb de experienta si facilitarea interactiunii cu ceilalti actori din comunitate, precum si sesiuni de consultanta si mentoring oferite de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile. Kaufland Romania devine astfel una dintre putinele companii din tara care sustine dezvoltarea ONG-urilor 360 de grade, ajutandu-le sa fie sustenabile, printr-un program structurat, pe termen lung.

„Se spune ca n-o sa stim niciodata cat de mult bine poate sa faca un simplu zambet. La fel si noi, suntem mandri sa ne uitam in urma, dupa un an, sa vedem ca rezultatele acestui program inseamna, pe langa niste cifre impresionante, si povesti frumoase de spus, si oameni mai fericiti, mai sanatosi si mai informati”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland Romania.

Programul #iNSTAREDEBINE se adreseaza tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care dezvolta proiecte in domeniile cultura, sport si viata sanatoasa, valoarea maxima a finantarii acordate pentru un proiect fiind de 235.000 lei (aproximativ 50.000 euro). O atentie speciala in finantare este acordata proiectelor pentru zonele rurale: cel putin 25% din totalul proiectelor sprijinite se adreseaza comunitatilor si beneficiarilor din mediul rural. Programul este sustinut de Kaufland Romania si implementat cu sprijinul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile.