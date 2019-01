Primul transplant cu celule stem din Romania va fi facut cu o proba eliberata de Stem Sure

comunicat de presa

Pentru prima dată, un copil din România, diagnosticat cu tulburări din spectrul autismului, urmează să fie tratat cu propriile celule stem chiar în țara noastră.

Proba a fost recoltată în 2014 utilizând serviciile Stem Sure, apoi procesată prin separare celulară și criogenată timp de 4 ani până la momentul la care a fost solicitată spre utilizare de către părinți. Transplantul va avea loc saptămâna aceasta în București.

Stem Sure - de 10 ani în România

Stem Sure este singura companie de celule stem din Europa ce, prin serviciile sale, oferă clienților posibilitatea de a efectua transplanturi cu celule stem tinere pentru tratarea leucemiilor și a limfoamelor, cât și transplanturilor cu microgrefe adulte pentru tratarea plăgilor, piciorului diabetic ori artrozelor.

Cum s-au desfășurat lucrurile

În luna decembrie a anului trecut, părinţii copilului român, o fetiță diagnosticată cu autism, au contactat compania noastră pentru a pregăti pentru transplant proba de celule stem recoltată la naștere.

„Familia a căutat soluții pentru situația cu care se confruntă. Astfel au ajuns la decizia de a utiliza proba de celule stem recoltată la naștere prin intermediul Stem Sure. Tratamentul cu celule stem pentru autism este un tratament inovator nestandardizat, de care beneficiază copii din întreaga lume înca de câțiva ani. Centrul Medical Duke University din SUA este cunoscut în intreaga lume pentru rezultatele bune

pe care le-a obținut în tratamentul cu celule stem al copiilor cu autism. Ne dorim din suflet ca și în acest caz, pacientul nostru să obțină rezultatele foarte bune post-transplant pe care le așteptăm ca urmare a experienței internaționale pe care o cunoaștem de la centre medicale precum cel amintit!”, a afirmat dr. Bogdan Ivănescu, Directorul General al Stem Sure.

Părinții au luat decizia de a efectua transplantul autolog (transplant ce utilizează celulele proprii) în București. Prin urmare, la solicitarea parintilor, Stem Sure, părinții și personalul medical implicat au început parcurgerea tuturor etapelor premergătoare eliberării probei de celule stem stocată în bancă. Pregătirea

și eliberarea probei pentru transplant este un proces complex, ce cuprinde verificarea identității copilului de la care a fost recoltată proba, realizarea de teste de confirmare genetică (teste HLA), reverificarea din punct de vedere infecțios a probei precum și retestarea viabilității și a numărului de celule stem din probă.

”Suntem alături de părinți în tot ce presupune pregătirea pentru transplant și până la momentul în care proba de celule stem este livrată echipei medicale ce va efectua procedura. Astfel, ne asigurăm că ne-am respectat promisiunile facute în momentul în care părinții ne-au însărcinat cu păstrarea unui material atât de prețios – celulele stem recoltate la nașterea copilului lor și, mai important, că

am asigurat copilului cele mai bune șanse pentru tratarea cu succes a condiției sale. Transplantul este etapa finală și de fapt scopul pentru care părinții decid să recolteze celule stem la nașterea copilului lor. Bineînțeles că nimeni nu își dorește să ajungă la momentul în care să fie nevoie să solicite proba pentru transplant – însă, dacă acest lucru se întâmplă, noi suntem aici și vom sprijini părinții cu ceea ce ne stă în puteri”, a afirmat dr. Monica Novac – Director Medical al Stem Sure.

Pregătirea pentru transplant

În luna decembrie a anului 2018 am primit din partea părinților solicitarea de eliberare spre transplant a

probei de celule stem pe care am recoltat-o la nașterea micuței. În cursul săptămânii ce a urmat ne-au fost transmise documentele medicale din partea medicului ce va efectua transplantul, documente obligatorii și care certifică faptul că proba urmează a fi utilizată în condiții medicale proprii diagnosticului, în cazul de fată, autism.

În baza acestor documente, Stem Sure a transmis echipei medicale informații referitoare la viabilitatea celulelor stem criogenate, a numărului acestora și a condițiilor de sterilitate a probei.

A urmat apoi faza a II-a a eliberării probei, și anume validarea sursei probei prin testarea genetică HLA ce a confirmat că proba în discuție reprezintă materialul biologic recoltat de la pacienta în 2014.

A III-a și ultima etapă ce se afla în sarcina Stem Sure înainte de transplant o reprezintă livrarea probei de celule stem. Banca pe care Stem Sure o reprezintă are o vastă experiență în eliberarea de probe de celule stem tinere și, de aceea, punerea la dispoziția specialiștilor a probei Stem Sure a fost realizată în condiții perfecte: în tanc mobil de criogenare cu azot lichid având o temperatură ce ajunge până la -196°C.

“Transplantul urmează a fi efectuat în cursul acestei săptămâni. Credem că rezultatul va fi unul foarte bun! Fiind și noi părinți, apreciem și recunoastem toate eforturile facute de părinții fetiței, pentru a putea oferi acest tip de tratament inovator copilului lor. Și vreau să vă asigur și pe această cale, că Stem Sure este

o companie total dedicată familiilor din România, oferindu-le soluții dătătoare

de viață la nivelul a cel puțin 3 generatii: de la transplantul cu celule stem

tinere recoltate la naștere și până la recoltarea și transplantul cu microgrefe specializate, precum Rigenera, la vârsta adultă! “, a declarat dr. Bogdan Ivănescu, Directorul General al Stem Sure.