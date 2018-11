Vivre sarbatoreste International Black Friday si in Romania, cu reduceri de pana la 90%

Comunicat de presa

Vivre, retailer online de home&deco din Europa Centrala si de Est, se aliniaza evenimentului global de Black Friday printr-o campanie desfasurata simultan in toate cele noua tari in care este prezent: Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croatia, Polonia si Grecia. Campania va incepe in seara zilei de joi, 22 noiembrie, si se va incheia duminica, 25 noiembrie.

Aceasta editie de Black Friday reprezinta cea mai mare campanie de reduceri organizata de retailer. Timp de trei zile, utilizatori din toate cele noua tari vor putea alege din peste 40.000 de modele, aduse din toate colturile lumii de peste 1.000 de furnizori. Toate categoriile disponibile pe site – Mobilier & Canapele, Textile, Covoare, Bucatarie & dining, Decoratiuni, Lumini, Baie, Lifestyle & Kids – vor inregistra reduceri de pana la 90%.

„In urma cu o saptamana, anuntam lansarea campaniei in Romania. Astazi, sarbatorim International Black Friday alaturi de celelalte 8 tari in care suntem prezenti. Deoarece am primit multe solicitari din partea clientilor care nu au avut ocazia sa-si achizitioneze produsele reduse disponibile cu ocazia evenimentului de saptamana trecuta, am luat decizia de a aplica si in Romania preturile promotionale din celelalte tari”, a declarat Iulian Veghes, VP of Marketing Vivre.

Campania a fost precedata de un eveniment local, organizat in urma cu o saptamana exclusiv in Romania, inregistrand vanzari in valoare totala de 3,5 milioane de euro, in crestere cu 150% fata de anul trecut.