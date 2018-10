Kaufland inaugureaza primul magazin din Romania care este reorganizat dupa o strategie anti-plastic.

Comunicat de presa

Incepand de astazi, magazinul Kaufland din Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, este primul magazin din Romania al unui retailer, in care se materializeaza o strategie anti-plastic.

Proiectul reprezinta o investitie majora, prin care compania face pasi importanti in demersurile de reducere a poluarii si de a materializa o strategie anti-plastic, aducand noutati si solutii in intregul retail romanesc.

Printre schimbarile ce au avut loc in cadrul acestui magazin se numara:

Inlocuire consumabile

Au fost eliminate peste 90% din materialele consumabile de plastic de unica folosinta si inlocuite cu materiale 100% biodegradabile sau compostabile, prietenoase cu mediul inconjurator. Materialele biodegradabile au in compozitie trestie de zahar sau amidon de porumb si se descompun sub actiunea microorganismelor. Cele compostabile sunt automat biodegradabile, iar resursele din care au fost facute pot fi descompuse prin compostare. Schimbarile sunt implementate in cadrul raioanelor de brutarie, legume-fructe, la vitrinele cu servire asistata etc, unde articolele consumabile (ambalaje, folii etc) sunt 100% biodegradabile. De asemenea, si sacii de gunoi din parcare au fost inlocuiti cu alternative sustenabile.

Pentru prima data, Grill-ul Kaufland este 100% fara plastic, astfel ca toate ambalajele (pungi, tacamuri, caserole, tavite, sosiere si altele), precum si consumabilele sunt confectionate din materiale biodegradabile.

Astfel, costul asumat de Kaufland Romania pentru ca articolele consumabile folosite in magazin sa fie sustenabile (biodegradabile si compostabile), este de patru ori mai mare. Investitia companiei ajunge astfel la aproximativ 300.000 euro pe an.

Noi produse listate

La casele de marcat au fost introduse sacose din materiale biodegradabile.

Mai mult, pentru clientii care vor sa adopte un stil de viata prietenos cu mediul, Kaufland a listat in magazin articole de unica folosinta din materiale 100% biodegradabile sau compostabile, prietenoase cu mediul inconjurator, ca alternativa la cele din plastic. Printre acestea se numara paie, farfurii, cutite si furculite, pahare, boluri.

Dupa ce produsele ajung deseuri

De asemenea, compania a instalat pubele pentru deseuri bio, unde clientii pot arunca deseuri biodegradabile sau destinate compostarii ulterioare. Acestea previn procesele nedorite de descompunere, permit o circulatie impecabila a aerului si au proprietati anti-bacteriene.

On parcarea magazinului, Kaufland pune la dispozitie o infrastructura de reciclare de tip self-service, cu automate speciale pentru trei tipuri de ambalaje, inclusiv plastic. Aici, clientii pot recicla PET-uri (cu volum de pana la 3 litri), sticla si doze de aluminiu (cu volum de pana la 1 litru) si vor primi drept rasplata un cupon de reducere ce poate fi folosit in magazin.

Initiativa are trei obiective: evitarea consumului de plastic, imbunatatirea reciclabilitatii materialelor si incurajarea adoptarii ambalajelor sustenabile.

Mai mult, Kaufland isi propune sa atraga in acest demers, pentru prima data, si partenerii din galeria comerciala a magazinului, cu scopul de a reduce cantitatile de plastic de unica folosinta utilizate. in prezent, restaurantul Stradale este primul care se alatura acestei initiative si va elimina farfuriile, paharele si tacamurile din plastic de unica folosinta, fiind inlocuite cu vesela din arcopal si tacamuri din inox, urmand ca si ceilalti sa analizeze aceasta posibilitate.

Magazinul Kaufland Barbu Vacarescu din Romania este primul din intreaga retea internationala a grupului in care compania implementeaza schimbari majore. Acesta este doar un prim pas la nivelul companiei, alte masuri urmand sa fie implementate treptat.

Initiativa face parte dintr-o strategie mai ampla de reducere a utilizarii materialelor de plastic, anuntata de Kaufland recent

Intrucat modalitatile de eliminare a plasticului sunt un subiect stringent, initiativa primului magazin din Romania cu o strategie anti-plastic vine la mai putin de trei luni dupa ce Kaufland a anuntat noi masuri de reducere a cantitatii de plastic. Eforturile companiei in aceasta directie vor continua sustinut.

Compania deja a anuntat delistarea din toate magazinele a articolelor marca proprie din plastic precum betisoarele pentru urechi, paie si vesela de unica folosinta din plastic - ce urmeaza sa fie inlocuite in toate tarile cu alternative ecologice, pana la sfarsitul lui 2019.

Pe viitor, Kaufland va reduce consumul de plastic in toate tarile cu cel putin 20% pana in anul 2025 si va asigura reciclabilitatea in proportie de 100% a ambalajelor din plastic folosite pentru marcile proprii.

De asemenea, pana la finalul anului 2019, in magazinele Kaufland din Romania vor fi instalate si alte automate speciale de reciclare.

Kaufland interzice microplasticul in produsele sale marca proprie

Mai mult, Kaufland nu foloseste microplastice in formulele marcilor proprii - cum ar fi, de exemplu, produsele cosmetice, de igiena personala sau de ingrijire si curatare a locuintei.

Decizia de a evita microparticulele de plastic a fost asumata la nivel international inca din 2013, in linie cu eforturile de a contribui la protejarea mediului incojnurator. Compania a colaborat cu partenerii sai pentru a gasi alternative ecologice, ca urmare a excluderii microparticulelor de plastic (PE, PP, PA, PET, PES, PI, PUR), astfel ca un exemplu este utilizarea in peeling-ul de fata a uleiului de ricin intarit.

De ce sunt necesare actiuni impotriva utilizarii plasticului

Risipa de ambalaje din plastic este una dintre preocuparile de importanta globala. Pana in 2015, omenirea a produs 6,3 miliarde de tone de deseuri din plastic1. 79% dintre aceste deseuri au ajuns in mediul inconjurator, poluand natura si oceanele. Daca planeta pastreaza ritmul de producere si utilizare a plasticului, pana in 2050 vom avea 12 miliarde de tone de deseuri din plastic in mediul inconjurator. Impactul poluarii cu plastic este o amenintare reala pentru viitorul planetei. De aceea, e necesar sa luam masuri rapid, mai ales in ceea ce priveste ambalajele din plastic de unica folosinta, care au o durata de viata scurta si sunt foarte poluante.

,,Sustenabilitatea este parte integranta din ADN-ul companiei, care ia toate deciziile cantarind cu atentie impactul asupra mediului inconjurator, asupra comunitatilor in care isi desfasoara activitatea, asupra lantului de furnizori, a clientilor si a angajatilor. Protectia mediului este un aspect extrem de important pentru Kaufland. Peste 47.000 de tone de deseuri au fost reciclate de companie intr-un an: plastic, ambalaje, baterii, ulei de gatit si altele, conform datelor publicate in ultimul Raport de Sustenabilitate Kaufland Romania”, declara Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland Romania.