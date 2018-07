Urmatoarea generatie de meseriasi, pregatita in Tabara Meseriasilor din Tara lui Andrei 2018

comunicat de presa

240 de elevi din scolile profesionale si liceele tehnologice din judetul Gorj, care studiaza in domeniile mecanica, electric, electronica si automatizari, electromecanica, turism si alimentatie, respectiv constructii, instalatii si lucrari publice, vor parcurge cate o saptamana de pregatire profesionala si personala, in care vor invata ca un meserias adevarat face lucrurile #DeMeserieNuDeMantuiala.

In acelasi timp, 40 de profesori, selectati in urma unui concurs de proiecte pentru dezvoltarea invatamantului profesional, vor participa la cursuri de management de proiect si dezvoltare profesionala si vor putea castiga granturi in valoare totala de 40.000 de euro pentru implementarea proiectelor propuse pentru scolile lor.

„Cu fiecare editie a Taberei Meseriasilor, ne reinnoim promisiunea de a ajuta viitorii meseriasi pentru a fi mai bine pregatiti pentru piata muncii. Pentru asta, au nevoie atat de profesori mai bine pregatiti, cat si de ateliere practice dotate corespunzator. Aceasta ii va aduce alaturi si pe angajatori, care trebuie sa se implice si sa ofere stagii de practica elevilor. Asa ca anul acesta am provocat si cadrele didactice sa participe alaturi de noi la acest demers al schimbarii, iar cele mai relevante proiecte propuse de ei pentru imbunatatirea invatamantului profesional vor primi din partea OMV Petrom finantari in valoare totala de 40.000 de euro. Ne dorim ca asa vom reusi sa aducem impreuna cei mai importanti actori pentru schimbarea in educatie: scoala, autoritatile locale, angajatori si parinti”, a declarat Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

In tabara, elevii vor participa la un program intens de dezvoltare, alaturi de mentori, de la care vor invata ce inseamna cu adevarat meseria aleasa. In cadrul atelierelor de dezvoltare personala, elevii isi vor dezvolta abilitatile de comunicare, lucru in echipa, angajabilitate, spirit antreprenorial si increderea in sine. Atelierele practice vor simula un program de lucru real, in care elevii vor munci cot la cot cu mentorii pentru realizarea unor proiecte de absolvire:

Seria Mecanicilor , 29 iulie – 4 august . Elevii vor lucra alaturi de presedintele Federatiei Romane de Drift, Gabriel Onofrei, pentru reconditionarea bicicletelor donate de romani. Acestea vor fi daruite pe 3 august unor copii din centrele de plasament din Brasov, in cadrul unui eveniment organizat la Coresi Shopping Resort.

, . Elevii vor lucra alaturi de presedintele Federatiei Romane de Drift, Gabriel Onofrei, pentru reconditionarea bicicletelor donate de romani. Acestea vor fi daruite pe 3 august unor copii din centrele de plasament din Brasov, in cadrul unui eveniment organizat la Coresi Shopping Resort. Seria Constructorilor , 5 – 11 august . Elevii vor lucra alaturi de arhitectii Ina German (Zest) si Zoran Popovici (Edukube) si vor construi un StudyMobil- un spatiu de studiu si lucru, in interiorul Coresi Shopping Resort, destinat publicului larg.

, . Elevii vor lucra alaturi de arhitectii Ina German (Zest) si Zoran Popovici (Edukube) si vor construi un StudyMobil- un spatiu de studiu si lucru, in interiorul Coresi Shopping Resort, destinat publicului larg. Seria Electricienilor , 19 – 25 august . Elevii vor lucra alaturi de initiatorii proiectului EFdeN, Claudiu Butacu si Mihai Toader-Pasti, pentru a construi o statie de incarcare pentru biciclete, trotinete si alte dispozitive electrice.

, . Elevii vor lucra alaturi de initiatorii proiectului EFdeN, Claudiu Butacu si Mihai Toader-Pasti, pentru a construi o statie de incarcare pentru biciclete, trotinete si alte dispozitive electrice. Seria Bucatarilor si Ospatarilor, 26 august – 1 septembrie. Elevii vor lucra alaturi de Chef Cezar Munteanu si traineri de la Cool Academy Brasov.

Tot in aceasta perioada si cei 27 de tineri care formeaza Liga Elevilor Meseriasi vor participa la Scoala de Vara, care ii va pregati sa devina lideri in societate, sa aduca pe agenda publica locala, judeteana sau nationala problemele elevilor din invatamantul profesional si tehnic.

Din 2015 si pana acum:

- peste 700 de elevi au fost pregatiti in Tabara Meseriasilor din Tara lui Andrei – viitori electricieni, constructori, operatori sonda, operatori parc, mecanici, bucatari-ospatari, croitori si frizeri

- peste 150 de profesori din peste 60 de licee tehnologice si scoli profesionale au participat la ateliere de dezvoltare profesionala

- peste 112 burse de studiu in valoare de peste 140.000 de euro au fost acordate celor mai buni elevi din tabara

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Tabara Meseriasilor.